Обзорная пешеходная экскурсия по центральной части Владимира, от Золотых ворот.
Прогулка по пешеходной Георгиевской улице — одной из самых старинных улиц Владимира, проходящей по крутым склонам, с которых открываются виды на живописную панораму заклязьминских далей. Знакомство с архитектурой древних храмов 12 века, Успенского и Дмитриевского, Соборной площадью.
После отправимся в Боголюбово – Великокняжескую резиденцию Андрея Боголюбского, церковь Покрова на Нерли.
Прогулка по пешеходной Георгиевской улице — одной из самых старинных улиц Владимира, проходящей по крутым склонам, с которых открываются виды на живописную панораму заклязьминских далей. Знакомство с архитектурой древних храмов 12 века, Успенского и Дмитриевского, Соборной площадью.
После отправимся в Боголюбово – Великокняжескую резиденцию Андрея Боголюбского, церковь Покрова на Нерли.
Ближайшие даты:
24
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Что вас ожидает:
- Золотые Ворота
- Театральная площадь
- Пешеходная Георгиевская улица 19 века
- Соборная площадь
- Успенский и Дмитриевский соборы
- Смотровые площадки
- Отъезд в Боголюбово
- Резиденция князя Андрея Боголюбского, ныне — действующий женский монастырь
- Церковь Покрова на Нерли - достояние русской культуры XII века, первая на Руси церковь, освященная в честь праздника Покрова, построена в 1165г. князем Андреем Боголюбским меж рек Нерли и Клязьмы на рукотворной насыпи. Прогулка по заповедному лугу к храму Покрова на Нерли (1,5км)
Описание
По центру Владимира Вас ждет знакомство с историей Владимиро-Суздальской земли, ее белокаменными шедеврами, внесенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы увидим:
- Золотые ворота – единственный сохранившийся памятник военно-оборонительной архитектуры.
- Дмитриевский собор – венец мастерства русских зодчих конца XII столетия.
- Успенский собор – настоящая сокровищница древнерусского искусства, хранящая уникальные фрески работы Андрея Рублева. С историей Владимирщины неразрывно связаны имена многих знаменитых соотечественников: Андрей Боголюбский, Александр Невский, Дмитрий Пожарский, Александр Суворов, братья Столетовы и многие другие. Великокняжеская резиденция Боголюбово В 10 км. от Владимира построил князь Андрей «город камен именем Боголюбый». Существует легенда, по которой на этом месте князю явилась Богородица, приказав основать здесь город и монастырь. В течение коротких лет, с 1158 по 1165 год, в Боголюбове были построены белокаменный дворец с церковью Рождества, крепость с земляными валами и каменными стенами. Сегодня в бывшей княжеской резиденции располагается действующий женский монастырь, на территории которого сохранились фрагменты блистательных построек Андрея Боголюбского.
Ежедневно, 14:30 и 9:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты в музеи (все зависит от желания туристов)
- Место начала и завершения?
- По договорености, как удобно туристам
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, 14:30 и 9:30Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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