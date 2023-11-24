Белокаменное зодчество Владимира и Боголюбово

Индивидуальная экскурсия во Владимире
Обзорная пешеходная экскурсия по центральной части Владимира, от Золотых ворот.

Прогулка по пешеходной Георгиевской улице — одной из самых старинных улиц Владимира, проходящей по крутым склонам, с которых открываются виды на живописную панораму заклязьминских далей. Знакомство с архитектурой древних храмов 12 века, Успенского и Дмитриевского, Соборной площадью.

После отправимся в Боголюбово – Великокняжескую резиденцию Андрея Боголюбского, церковь Покрова на Нерли.
Белокаменное зодчество Владимира и Боголюбово
Белокаменное зодчество Владимира и Боголюбово
Белокаменное зодчество Владимира и Боголюбово
Белокаменное зодчество Владимира и Боголюбово
Белокаменное зодчество Владимира и Боголюбово
Белокаменное зодчество Владимира и Боголюбово
Ближайшие даты:
24
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Что вас ожидает:

  • Золотые Ворота
  • Театральная площадь
  • Пешеходная Георгиевская улица 19 века
  • Соборная площадь
  • Успенский и Дмитриевский соборы
  • Смотровые площадки
  • Отъезд в Боголюбово
  • Резиденция князя Андрея Боголюбского, ныне — действующий женский монастырь
  • Церковь Покрова на Нерли - достояние русской культуры XII века, первая на Руси церковь, освященная в честь праздника Покрова, построена в 1165г. князем Андреем Боголюбским меж рек Нерли и Клязьмы на рукотворной насыпи. Прогулка по заповедному лугу к храму Покрова на Нерли (1,5км)

Описание

По центру Владимира Вас ждет знакомство с историей Владимиро-Суздальской земли, ее белокаменными шедеврами, внесенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы увидим:

  • Золотые ворота – единственный сохранившийся памятник военно-оборонительной архитектуры.
  • Дмитриевский собор – венец мастерства русских зодчих конца XII столетия.
  • Успенский собор – настоящая сокровищница древнерусского искусства, хранящая уникальные фрески работы Андрея Рублева. С историей Владимирщины неразрывно связаны имена многих знаменитых соотечественников: Андрей Боголюбский, Александр Невский, Дмитрий Пожарский, Александр Суворов, братья Столетовы и многие другие. Великокняжеская резиденция Боголюбово В 10 км. от Владимира построил князь Андрей «город камен именем Боголюбый». Существует легенда, по которой на этом месте князю явилась Богородица, приказав основать здесь город и монастырь. В течение коротких лет, с 1158 по 1165 год, в Боголюбове были построены белокаменный дворец с церковью Рождества, крепость с земляными валами и каменными стенами. Сегодня в бывшей княжеской резиденции располагается действующий женский монастырь, на территории которого сохранились фрагменты блистательных построек Андрея Боголюбского.

Ежедневно, 14:30 и 9:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музеи (все зависит от желания туристов)
Место начала и завершения?
По договорености, как удобно туристам
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, 14:30 и 9:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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