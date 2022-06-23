Что вас ожидает:

Обзорная экскурсия по Суздалю;

В Суздале понимаешь, что это самый загадочный, самый сказочный город. Начинаешь верить в то, что машина времени и правда существует. По маленьким улочкам ходят местные жители в одеждах XIX века, вывески в лавках того же периода, и кругом церкви, церкви, церкви, в том числе и построенные без единого гвоздя в музее Деревянного Зодчества. Вы посетите Кремль. А на смотровой площадке у вас захватит дух от потрясающей красоты, высокого неба и удивительных, почти всегда печальных историй, связанных с Покровским монастырем.

Спасо-Евфимиев монастырь и Музей деревянного зодчества;

Экскурсия по желанию и за дополнительную плату. На северной окраине Суздаля, на левом, высоком берегу реки Каменки, расположен огромный Спасо-Евфимиев монастырь. В нем отразилась вся непростая история нашего государства. Он производит невероятно сильное впечатление, как своим могучим обликом, так и богатой музейной экспозицией.

Экскурсия по желанию и за дополнительную плату. В Музее деревянного зодчества вы попадете в настоящую деревню, побываете в избах различных сословий, рядом размахнулась настоящая мельница и узнаете всё о быте русского народа. Ну и особое торжество — это деревянные церкви построенные без единого гвоздя

Дегустация 10 сортов суздальской медовухи в медовых погребах

Экскурсия по желанию и за дополнительную плату. Путь дорогу в медовые погреба укажет стрелец. У входа встретит приветливая хозяюшка. За столы дубовые усадит русская красавица, поведает Вам под гусли звончатые легенды древние и угостит медовухой разной, а на закусочку: яблоки печеные, рябина моченая и многое другое.

Мастер-класс «Гончарное мастерство»

Мастер-класс по желанию и за дополнительную плату. Гончарное дело — это настоящее волшебство! Глина в руках человека, из обычного комочка, способна превращаться в удивительные по своей красоте и гармонии изделия. Во время мастер-класса вы узнаете основные приёмы получения формы на гончарном круге, и освоите азы работы с глиной, а так же сможете выкрутить от одного до трёх изделий из красной глины (чашка, салатник, горшочек).

Речная прогулка по Каменке

Экскурсия по желанию и за дополнительную плату. Город Суздаль сегодня смело можно назвать городом заповедником, так как именно здесь чувствуется древнерусский дух. У Вас есть уникальная возможность увидеть лучшие виды Суздаля. Убедитесь сами! Приглашаем на экскурсию по реке Каменка. Отправление от причала у Музея деревянного зодчества до панорамы Спасо-Ефимиевского и Покровского монастырей и обратно. Время в пути 45 минут. Лучшие виды с реки на Кремль, Ильинскую церковь, Успенскую церковь, Пятницкую церковь, на Иерусалимскую церковь, Торговые ряды, Крестоникольскую церковь, Церковь Рождества Иоана Предтечи, а так-же пейзажи Кремлевского и Ильинкого лугов.

Навигация с мая по октябрь включительно.

Полет на параплане над Суздалем

Экскурсия по желанию и за дополнительную плату. Непередаваемое ощущение полета и потрясающие панорамы — вот чем запомнится воздушная прогулка на параплане. Как ясный сокол Вы увидите заповедный Суздаль и соседние деревни с нового ракурса и испытаете прилив адреналина!

Важная информация:

Обратите внимание, что можно заказать экскурсию без трансфера, которая будет начинаться непосредственно в Суздале. Куда вы, соответственно добираетесь самостоятельно. Место и время начала: в 10:00, встреча в Суздале.