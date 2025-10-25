Мои заказы

На краю материка: Владивосток и остров Русский + мобильная фотосессия

Увидеть символы города, побывать на крайней точке Евразии и сохранить впечатления в фотографиях
Вы увидите единственный на Дальнем Востоке фуникулёр, пройдёте по Токаревской кошке к маяку и посмотрите на город с сопки.

На острове Русский откроете для себя форты и загадочный лабиринт, полюбуетесь заливами и проливом, которые омывают город. На всех ключевых точках вас ждёт мобильная фотосессия.
2 отзыва
Описание фото-прогулки

Вы увидите:

  • Токаревский маяк и Токаревскую кошку.
  • Золотой и Русский мосты.
  • здание ж/д вокзала.
  • сопку Орлиное гнездо.
  • фуникулёр — горный трамвайчик Владивостока.
  • загадочный лабиринт острова Русский.
  • форт Поспелова.
  • Новосильцевскую батарею — вид с купюры 2000 рублей.

Вы узнаете:

  • на какое здание похож ж/д вокзал Владивостока.
  • историю фуникулёра и его значение для города.
  • зачем строили форты и батареи Владивостокской крепости.
  • что скрывает лабиринт острова Русский.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле.
  • После экскурсии вы можете остаться на острове, чтобы самостоятельно погулять или посетить океанариум.
  • Если вам необходимо, возьмите перекус и напитки с собой.
  • Съёмка проходит на Samsung s25, на следующий день я отправлю вам до 30 кадров.
  • Дополнительные расходы: фуникулёр — 50 ₽, форт и Новосильцевская батарея — по 100 ₽ (пенсионерам, студентам и детям до 7 лет — 50 ₽).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У кинотеатра «Уссури»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Раиса
Раиса — ваш гид во Владивостоке
Провела экскурсии для 43 туристов
Я гид-экскурсовод с 2023 года. Провела много различных экскурсий по Приморью и Владивостоку. Попала в мир путешествий ещё в детстве, так как я дочь моряка. Мы ходили на корабле, заплывали в различные бухты и высаживались на диковинных островах с чистейшей водой и разнообразной морской фауной. Теперь я хочу показать и вам наш удивительный Приморский край и Владивосток, но пока только с суши.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ч
Чекунова
25 окт 2025
Сегодня побывала на замечательной экскурсии, очень содержательной и тщательно продуманной. По итогу экскурсии о городе сложилось цельное законченное впечатление. Ну и конечно я влюбилась во Владивосток)
Раиса прекрасный рассказчик, причём умеет
читать дальше

ориентироваться на слушатеоя, давать ту информацию, которая именно ему будет интересна. С ней время незаметно проходит, видно что она знает и любит родной город и горит желанием поделиться. Ну и конечно кто будет против хороших фотографий в знаковых местах города. Турист-одиночка же всегда за кадром. А тут у тебя остаётся на память и фото и видео хорошего качества.

Н
Наталья
14 сен 2025
Из нескольких организаторов подобных экскурсий выбрали Раису. И нисколечко не пожалели! Отличный экскурсовод, любящий свой прекрасный город. Объехали много красивых и памятных мест, экскурсовод нас пофотографировала (что немаловажно для пушествующих),
читать дальше

получили исключительно положительные эмоции и впечатления. Раиса рассказывает все доступным языком, отвечает на все вопросы. Также дала множество советов куда обязательно сходить, какие выбрать экскурсии у коллег, где поесть и т. д. Рекомендую однозначно!!!

