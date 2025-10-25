На краю материка: Владивосток и остров Русский + мобильная фотосессия

Вы увидите единственный на Дальнем Востоке фуникулёр, пройдёте по Токаревской кошке к маяку и посмотрите на город с сопки.
На острове Русский откроете для себя форты и загадочный лабиринт, полюбуетесь заливами и проливом, которые омывают город. На всех ключевых точках вас ждёт мобильная фотосессия.
Описание фото-прогулки
Вы увидите:
- Токаревский маяк и Токаревскую кошку.
- Золотой и Русский мосты.
- здание ж/д вокзала.
- сопку Орлиное гнездо.
- фуникулёр — горный трамвайчик Владивостока.
- загадочный лабиринт острова Русский.
- форт Поспелова.
- Новосильцевскую батарею — вид с купюры 2000 рублей.
Вы узнаете:
- на какое здание похож ж/д вокзал Владивостока.
- историю фуникулёра и его значение для города.
- зачем строили форты и батареи Владивостокской крепости.
- что скрывает лабиринт острова Русский.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле.
- После экскурсии вы можете остаться на острове, чтобы самостоятельно погулять или посетить океанариум.
- Если вам необходимо, возьмите перекус и напитки с собой.
- Съёмка проходит на Samsung s25, на следующий день я отправлю вам до 30 кадров.
- Дополнительные расходы: фуникулёр — 50 ₽, форт и Новосильцевская батарея — по 100 ₽ (пенсионерам, студентам и детям до 7 лет — 50 ₽).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кинотеатра «Уссури»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Раиса — ваш гид во Владивостоке
Провела экскурсии для 43 туристов
Я гид-экскурсовод с 2023 года. Провела много различных экскурсий по Приморью и Владивостоку. Попала в мир путешествий ещё в детстве, так как я дочь моряка. Мы ходили на корабле, заплывали в различные бухты и высаживались на диковинных островах с чистейшей водой и разнообразной морской фауной. Теперь я хочу показать и вам наш удивительный Приморский край и Владивосток, но пока только с суши.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ч
Чекунова
25 окт 2025
Сегодня побывала на замечательной экскурсии, очень содержательной и тщательно продуманной. По итогу экскурсии о городе сложилось цельное законченное впечатление. Ну и конечно я влюбилась во Владивосток)
Н
Наталья
14 сен 2025
Из нескольких организаторов подобных экскурсий выбрали Раису. И нисколечко не пожалели! Отличный экскурсовод, любящий свой прекрасный город. Объехали много красивых и памятных мест, экскурсовод нас пофотографировала (что немаловажно для пушествующих),
