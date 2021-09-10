Остров Русский: история, природа и волшебные виды

Посетить знаковые места острова, побывать на мысе Тобизина и полюбоваться Японским морем

4.4
3 отзыва
Остров Русский — «визитная карточка» Приморского края.

Вы рассмотрите его фортификационные сооружения и насладитесь захватывающими дух пейзажами.

Искупаетесь в море и услышите множество любопытных фактов.

Я расскажу, чем знаменит наш регион, и поделюсь полезными советами: как провести свободное время в городе, где вкусно поесть и какие сувениры привезти.
Остров Русский: история, природа и волшебные виды
Остров Русский: история, природа и волшебные виды
Остров Русский: история, природа и волшебные виды
Остров Русский: история, природа и волшебные виды
Остров Русский: история, природа и волшебные виды
Остров Русский: история, природа и волшебные виды
Остров Русский: история, природа и волшебные виды
Остров Русский: история, природа и волшебные виды
Остров Русский: история, природа и волшебные виды
Остров Русский: история, природа и волшебные виды

Что вас ожидает

Вантовый мост, форты и батареи

Вы проедете по одному из самых больших вантовых мостов в мире, оцените Новосильцевскую батарею, восхититесь панорамой залива Петра Великого и расшифруете его стратегическую функцию. Раскроете историю важнейшего укрепления Владивостокской крепости — форта Поспелова — и узнаете, каким образом во времена Русско-японской войны был образован остров Елена.

Мыс Тобизина и Японское море

Самая южная точка острова Русский — мыс Тобизина. Поднявшись на него, вы увидите разбивающиеся о скалы волны и архипелаг императрицы Евгении. Кроме того, окунетесь в теплое Японское море и, если повезет, познакомитесь с дальневосточными лисами. Я дополню эти прекрасные виды интересными фактами о Приморском крае: его истории, природе, людях и кухне.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном кроссовере. В машине отсутствует детское кресло.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Ксения
Ксения
Меня зовут Ксения, я влюблена во Владивосток и Японское море. С радостью покажу вам наш прекрасный город и его живописные окрестности. На экскурсиях нас будет сопровождать мой друг — шпиц Майкл. Мы много путешествуем, изучаем историю края и занимаемся спортом. С нами вам будет весело и интересно!
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3 настоящих отзыва от туристов

И
10 сен 2021
Великолепная экскурсия. Мы в первый раз во Владивостоке, и наш гид Ксения рассказала многогранную историю Владивостока и острова Русский. Потрясающий вид на мыс Табизина с купанием в море. Порекомендовала нам, что интересного можно ещё посмотреть во Владивостоке, мы обязательно воспользуемся ее советами. Ксения оказалась очень обаятельной, располагающей к себе девушкой. После этой экскурсии мы были под большим впечатлением и от поездки, и от общения с гидом. Мы рекомендуем.
Г
25 авг 2021
Ксения молодая энергичная спортивная девушка, очень увлекательно рассказывала про современный Владивосток, рестораны, места отдыха горожан и свои спортивные достижения. Но мы ничего не узнали про историю этого удивительного города. Поэтому вернувшись с экскурсии мы первым делом открыли Википедию чтобы прочитать о тех местах где побывали в этот день. И ещё один непонятный момент: мы связались только накануне с гидом, у неё на тот момент уже был клиент на экскурсию. Мы попросили присоединиться к этому клиенту и он не возражал, поэтому экскурсия получилась общая. Но на цене экскурсии это не отразилось. И мы и тот клиент заплатили экскурсоводу полную стоимость как за индивидуальную экскурсию.
С
18 авг 2021
Я благодарна случаю знакомству с Ксенией! Наша экскурсия прошла не просто отлично, а великолепно! Ксения прекрасный собеседник, интересный рассказчик и знаток своего города. Построила экскурсию с учётом наших пожеланий. Подсказала какие места ещё нам интересно будет посмотреть, где будет приятно погулять. И приятный бонус после экскурсии обед-посиделки за разговорами.

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