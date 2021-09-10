Что вас ожидает

Вантовый мост, форты и батареи

Вы проедете по одному из самых больших вантовых мостов в мире, оцените Новосильцевскую батарею, восхититесь панорамой залива Петра Великого и расшифруете его стратегическую функцию. Раскроете историю важнейшего укрепления Владивостокской крепости — форта Поспелова — и узнаете, каким образом во времена Русско-японской войны был образован остров Елена.

Мыс Тобизина и Японское море

Самая южная точка острова Русский — мыс Тобизина. Поднявшись на него, вы увидите разбивающиеся о скалы волны и архипелаг императрицы Евгении. Кроме того, окунетесь в теплое Японское море и, если повезет, познакомитесь с дальневосточными лисами. Я дополню эти прекрасные виды интересными фактами о Приморском крае: его истории, природе, людях и кухне.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном кроссовере. В машине отсутствует детское кресло.