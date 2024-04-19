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историю, так и ответит на все возникающие вопросы. У нас экскурсия длилась 5 часов, но мы сами были на корабельной набережной, если вместе с ней, то будет 6 часов. Очень рекомендую для тех, у кого мало времени и не любит экскурсии большими группами.