1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций за день
Откройте для себя Русский Остров: эксклюзивный маршрут с лучшими видами для ваших фотографий и впечатлений
Начало: Я заберу вас от вашего отеля в центре города
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 11 999₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Авто-путешествие по Владивостоку: маяки, мосты и бухты
Откройте для себя красоты Владивостока и Русского острова в комфортной авто-экскурсии с фотосессией
Начало: По запросу
Расписание: каждый день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Владивостока к самым живописным местам острова Русский
Начало: Заберу от вашей гостиницы в пределах центра города
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 300₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гранд-экскурсия по Владивостоку
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
9 400₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения19 апреля 2024Мыс Тобизина великолепен, гид Анна интересный, добрый и отзывчивый человек, экскурсию рекомендую
- ААня5 марта 2024Экскурсия была просто незабываемой! Гид Андрей очень интересно рассказывал про историю острова, его достопримечательности и природные особенности. Особенно запомнился мыс
- ЭЭльмира16 января 2024Побывали на экскурсии 15 января 2024 года. Погода в этот день была ветреная, но это не испортило нам впечатление от
- ММарина13 сентября 2023Огромная благодарность Степану за чудесный день. Очень понравилась данная экскурсия, были во Владивостоке впервые, очень познавательно.
- ЕЕлена9 сентября 2023Архипелаг Императрицы, о. Русский и фортыОтличная поездка по острову Русский, объехать удалось практически весь, маршрут продуман, прекрасные виды, Михаил как сопровождающий и как водитель - на высоте!! Очень понравился парк Патриот, в частности Ворошиловская батарея, восторг! Огорчило заброшенное состояние фортов, но это проблема не экскурсовода)
- ООльга3 августа 2023Архипелаг Императрицы, о. Русский и фортыДобрый день! Рекомендую всем данную экскурсию с Фаридом. Провели замечательный день. Было дано много информации и исторических фактов. Гид прекрасно владеет темой. Прекрасная история Дальнего Востока и шикарная природа. Фарид доброжелательный человек и знающий специалист.
- ВВлад14 июля 2023Архипелаг Императрицы, о. Русский и фортыЕздили на экскурсию по фортам с Фаридом. Интеллигентный и приятный человек, отвечает на любые вопросы, даже подсказал нам хороший ресторан с раменами (было вкусно!). Экскурсия увлекательная и динамичная, остались очень довольны. Спасибо!
- ССветлана16 сентября 2022Магия Русского острова: все достопримечательности за 1 деньЭТО УНИКАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МАГИЯ ОСТРОВА РУССКИЙ!!! НО ГЛАВНОЕ, ЧТО У НАС БЫЛ УНИКАЛЬНЫЙ ГИД СТЕПАН!!! ЭТО ХОДЯЧАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ И
- ЕЕлена30 августа 2022Весь Владивосток за один деньОчень удобно за 1 день посмотреть основные достопримечательности Владивостока и о. Русский. Экскурсию ведёт профессиональный гид, который расскажет как про
- ТТатьяна29 августа 2022Весь Владивосток за один деньИнтересная экскурсия об истории города, терпеливый и общительный гид:)
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Пианино»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Пианино" можно забронировать 4 экскурсии от 9 400 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию во Владивостоке на 2024 год по теме «Пианино», 34 ⭐ отзыва, цены от 9400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август