Пианино – экскурсии во Владивостоке

Найдено 4 экскурсии в категории «Пианино» во Владивостоке, цены от 9 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
10 мест для фото на Русском Острове
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций за день
Откройте для себя Русский Остров: эксклюзивный маршрут с лучшими видами для ваших фотографий и впечатлений
Начало: Я заберу вас от вашего отеля в центре города
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 11 999 за всё до 3 чел.
Путешествие по Владивостоку и Русскому острову на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Авто-путешествие по Владивостоку: маяки, мосты и бухты
Откройте для себя красоты Владивостока и Русского острова в комфортной авто-экскурсии с фотосессией
Начало: По запросу
Расписание: каждый день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Из Владивостока к самым живописным местам острова Русский
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Из Владивостока к самым живописным местам острова Русский
Начало: Заберу от вашей гостиницы в пределах центра города
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 300 за всё до 3 чел.
Гранд-экскурсия по Владивостоку
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Гранд-экскурсия по Владивостоку
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
9 400 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    19 апреля 2024
    10 мест для фото на Русском Острове
    Мыс Тобизина великолепен, гид Анна интересный, добрый и отзывчивый человек, экскурсию рекомендую
  • А
    Аня
    5 марта 2024
    10 мест для фото на Русском Острове
    Экскурсия была просто незабываемой! Гид Андрей очень интересно рассказывал про историю острова, его достопримечательности и природные особенности. Особенно запомнился мыс
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    Тобизина, с которого открывался великолепный вид. До всех точек мы смело добирались на вездесущем внедорожнике гида, это было невероятно удобно! Обязательно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше об острове и насладиться его красотой. Спасибо Андрею за прекрасно проведенное время и яркие впечатления!

  • Э
    Эльмира
    16 января 2024
    10 мест для фото на Русском Острове
    Побывали на экскурсии 15 января 2024 года. Погода в этот день была ветреная, но это не испортило нам впечатление от
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    красоты природы. Экскурсовод Андрей был внимательным и старался подвести на машине как можно ближе к точкам экскурсии, что сберегло нам силы. Для восхождения на мыс Тобизина вам понадобятся силы и воля к победе, поэтому надевайте удобные вещи и настраивайтесь заранее на мини восхождение)))

  • М
    Марина
    13 сентября 2023
    Путешествие по Владивостоку и Русскому острову на авто
    Огромная благодарность Степану за чудесный день. Очень понравилась данная экскурсия, были во Владивостоке впервые, очень познавательно.
  • Е
    Елена
    9 сентября 2023
    Архипелаг Императрицы, о. Русский и форты
    Отличная поездка по острову Русский, объехать удалось практически весь, маршрут продуман, прекрасные виды, Михаил как сопровождающий и как водитель - на высоте!! Очень понравился парк Патриот, в частности Ворошиловская батарея, восторг! Огорчило заброшенное состояние фортов, но это проблема не экскурсовода)
  • О
    Ольга
    3 августа 2023
    Архипелаг Императрицы, о. Русский и форты
    Добрый день! Рекомендую всем данную экскурсию с Фаридом. Провели замечательный день. Было дано много информации и исторических фактов. Гид прекрасно владеет темой. Прекрасная история Дальнего Востока и шикарная природа. Фарид доброжелательный человек и знающий специалист.
  • В
    Влад
    14 июля 2023
    Архипелаг Императрицы, о. Русский и форты
    Ездили на экскурсию по фортам с Фаридом. Интеллигентный и приятный человек, отвечает на любые вопросы, даже подсказал нам хороший ресторан с раменами (было вкусно!). Экскурсия увлекательная и динамичная, остались очень довольны. Спасибо!
  • С
    Светлана
    16 сентября 2022
    Магия Русского острова: все достопримечательности за 1 день
    ЭТО УНИКАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МАГИЯ ОСТРОВА РУССКИЙ!!! НО ГЛАВНОЕ, ЧТО У НАС БЫЛ УНИКАЛЬНЫЙ ГИД СТЕПАН!!! ЭТО ХОДЯЧАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ И
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    ПРЕКРАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК!!! ТАКИЕ, КАК ОН ПРИНОСЯТ ЛЮДЯМ СЧАСТЬЕ ПОЗНАНИЯ МИРА! МЫ С МУЖЕМ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНЫ СТЕПАНУ И ЖЕЛАЕМ УСПЕХА И ПРОЦВЕТАНИЯ!!! г. Самара. Светлана и Александр.

  • Е
    Елена
    30 августа 2022
    Весь Владивосток за один день
    Очень удобно за 1 день посмотреть основные достопримечательности Владивостока и о. Русский. Экскурсию ведёт профессиональный гид, который расскажет как про
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    историю, так и ответит на все возникающие вопросы. У нас экскурсия длилась 5 часов, но мы сами были на корабельной набережной, если вместе с ней, то будет 6 часов. Очень рекомендую для тех, у кого мало времени и не любит экскурсии большими группами.

  • Т
    Татьяна
    29 августа 2022
    Весь Владивосток за один день
    Интересная экскурсия об истории города, терпеливый и общительный гид:)

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Пианино»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  4. Гранд-экскурсия по Владивостоку
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Пианино" можно забронировать 4 экскурсии от 9 400 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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