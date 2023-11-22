Взять с собой тёплую одежду, даже в солнечную погоду в море может быть прохладно.

По желанию взять с собой еды, если за время рыбалки, думаете что проголодаетесь и обязательно взять воды.

Мы не можем гарантировать улов, но в любом случае вы увидите огромное количество потрясающих мест.

Самое главное, что ждет нас сегодня — это возможность получить максимальное удовольствие от рыболовства и наслаждения природой Приморского края. Будьте готовы стать настоящим профессионалом в области рыбной ловли. Для ловли кальмара используется стиль «джигинг» и осуществляется только в тёмное время суток(ближе к полуночи), в которое раскрывается вся ночная красота прекрасного города у моря. Процесс ловли камбалы является одним из самых простых и гарантированных, в основном ловится утром. Такой выход на рыбалку запомниться довольно на долго, ведь Сима занесена в красную книгу и добыча возможна в ограниченный период времени, поэтому просто пойти и купить её становиться практически невозможным. Лакедра также является одним из самых желанных объектов для троллинговой рыбалки благодаря своей красоте, внушительным размерам и потрясающими сашими, которые можно сделать прямо на борту! Но она менее активна и менее распространена, чем сима, поэтому её ловлю часто связывают с трудностями и риском. В целом, троллинговый лов – это отличная возможность провести время на свежем воздухе, получить удовольствие от природы и поучаствовать в игре со зверьками воды. Важная информация: