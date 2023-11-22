Мы отправимся в удивительное путешествие вдоль берегов Амурского и Уссурийского заливов, чтобы провести незабываемую рыбную ловлю и изучить такие стили ловли, как «троллинг», «кастинг» и «джигинг».
Наша цель – показать вам все прелести этих мест, выловить крупных особей семейства лососёвых и других прекрасных видов рыб.
Наша цель – показать вам все прелести этих мест, выловить крупных особей семейства лососёвых и других прекрасных видов рыб.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Амурский залив
- Уссурийский залив
- Низководный мост
- Русский мост
- Золотой мост
- Остров Коврижка
- Пролив Босфор Восточный
- Маяк Токаревского
- Маяк Басаргина
- Маяк на острове Скрыплева
- Приморский океанариум
- Дальневосточный Федеральный Университет
- Мыс Вятлина
- Мыс Тобизина
- Бухта Ахлестышева
- Пролив Старка
- Остров Русский
- Остров Елены
- Остров Скрыплева
- Остров Аскольд
- Остров Попова
- Остров Рейнеке
- Остров Рикорда
- Остров Шкота
- Остров Наумова
- Остров Клыкова
- Остров Малый
- Острова Верховского
- Остров Моисеева
- Остров Желтухина
- Остров Стенина
- Остров Циволько
- Остров Уши
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Самое главное, что ждет нас сегодня — это возможность получить максимальное удовольствие от рыболовства и наслаждения природой Приморского края. Будьте готовы стать настоящим профессионалом в области рыбной ловли. Для ловли кальмара используется стиль «джигинг» и осуществляется только в тёмное время суток(ближе к полуночи), в которое раскрывается вся ночная красота прекрасного города у моря. Процесс ловли камбалы является одним из самых простых и гарантированных, в основном ловится утром. Такой выход на рыбалку запомниться довольно на долго, ведь Сима занесена в красную книгу и добыча возможна в ограниченный период времени, поэтому просто пойти и купить её становиться практически невозможным. Лакедра также является одним из самых желанных объектов для троллинговой рыбалки благодаря своей красоте, внушительным размерам и потрясающими сашими, которые можно сделать прямо на борту! Но она менее активна и менее распространена, чем сима, поэтому её ловлю часто связывают с трудностями и риском. В целом, троллинговый лов – это отличная возможность провести время на свежем воздухе, получить удовольствие от природы и поучаствовать в игре со зверьками воды. Важная информация:
- Взять с собой тёплую одежду, даже в солнечную погоду в море может быть прохладно.
- По желанию взять с собой еды, если за время рыбалки, думаете что проголодаетесь и обязательно взять воды.
- Мы не можем гарантировать улов, но в любом случае вы увидите огромное количество потрясающих мест.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Рыболовецкое оборудование
- Таблетки от укачивания
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- Удобное вам
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- 1. Взять с собой тёплую одежду, даже в солнечную погоду в море может быть прохладно.
- 2. По желанию взять с собой еды, если за время рыбалки, думаете что проголодаетесь и обязательно взять воды.
- 3. Мы не можем гарантировать улов, но в любом случае вы увидите огромное количество потрясающих мест
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Остров Аскольд
Туры выходного дня
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