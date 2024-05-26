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Групповая
7 часов
Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
Начало: Бухта Улисс, ул. Катерная 2В
Расписание: Каждый день в 9:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 69005 865₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Таинственный остров Аскольд из Владивостока на катере
Начало: Бухта Улисс
Расписание: Ежедневно в будние (кроме среды) в 7:00
8 авг в 08:00
49 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
3 топовые локации Юга Приморья
Начало: Центральная площадь
Расписание: Выходные дни, 08:00
22 июня в 09:00
13 июля в 09:00
18 500₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена26 мая 2024Тур по островам, который мы совершили 25 мая с. г. был выше всех похвал! При посадке на катер капитан Павел
- ТТатьяна26 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Капитан Павел уделил нам максимум внимания, показал морских котиков, кита белуху, угостил морскими гребешками и ежами. Посетили много красивых мест. Чистота на катере и удобные сиденья делали нашу поездку максимально комфортной
- ААртем26 мая 2024Все классно, супер. Капитан профи. Все накажет все покажет. Продолжительность зависит от погоды, маршрут может меняться. Очень здорово, супер
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Остров Наумова»
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