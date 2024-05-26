Остров Наумова – экскурсии во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Остров Наумова» во Владивостоке, цены от 5 865 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
скидка
15%
Групповая
7 часов
22 отзыва
Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
Начало: Бухта Улисс, ул. Катерная 2В
Расписание: Каждый день в 9:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 69005 865 за человека
Таинственный остров Аскольд из Владивостока на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
12 часов
Таинственный остров Аскольд из Владивостока на катере
Начало: Бухта Улисс
Расписание: Ежедневно в будние (кроме среды) в 7:00
8 авг в 08:00
49 000 за всё до 10 чел.
3 топовые локации Юга Приморья
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
3 топовые локации Юга Приморья
Начало: Центральная площадь
Расписание: Выходные дни, 08:00
22 июня в 09:00
13 июля в 09:00
18 500 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
    Тур по островам, который мы совершили 25 мая с. г. был выше всех похвал! При посадке на катер капитан Павел
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    предложил несколько вариантов, объяснив плюсы и минусы каждого места. Так же были предложены пледы, шапки и даже теплые куртки, на случай, если кто замерзнет. Сразу был обозначен маршрут. По пути следования капитан рассказывал о достопримечательностях. Когда мы прибыли к острову, где отдыхают Ларри, их там оказалось очень мало, Павел нас повез ещё и на соседний остров в надежде, что там мы увидим их больше. К сожалению, в этот день ларг было не много, но мы их увидели. Очень хорошо провели время на розовом пляже. Кроме того, нам показали обитателей японского моря, а те, кто ест морепродукты, ещё и отведали дальневосточных деликатесов!!! Затем мы посмотрели на белуху, чудное морское животное! И, в заключении, Павел накормил всех вкусной пастой ч морепродуктами! Мне и моей коллеге очень понравилось путешествие! Благодарю Павла за доставленное удовольствие и за то, что он не просто капитан, а человек с большим сердцем и душой!!!! Жаль, что больше не прийдется сходить с Вами в морское путешествие!!

  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
    Экскурсия очень понравилась! Капитан Павел уделил нам максимум внимания, показал морских котиков, кита белуху, угостил морскими гребешками и ежами. Посетили много красивых мест. Чистота на катере и удобные сиденья делали нашу поездку максимально комфортной
  • А
    Артем
    26 мая 2024
    Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
    Все классно, супер. Капитан профи. Все накажет все покажет. Продолжительность зависит от погоды, маршрут может меняться. Очень здорово, супер

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Остров Наумова»

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  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Остров Наумова" можно забронировать 3 экскурсии от 5 865 до 49 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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