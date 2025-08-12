Водная прогулка
Гастрономическое путешествие к островам Японского моря и морским котикам
Начало: Токаревская кошка, лавочки за опорой ЛЭП
Расписание: Каждый день в 9:00
31 авг в 08:30
1 сен в 08:30
10 500 ₽ за человека
-
10%
Водная прогулка
Увлекательная «охота» на рыбу, рыбалка в заливе Петра Великого
Начало: Удобное вам
Завтра в 09:00
31 авг в 09:00
36 000 ₽
40 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Водная прогулка на Императорские острова вблизи Владивостока
Начало: Бухта Труда
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
31 авг в 08:30
8000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЗЗоя12 августа 2025Сегодня съездили на экскурсию небольшой компанией остались в полном восторге! Эта экскурсия была незабываемой, полна новых впечатлений. Во первых, шикарные
- ИИрина12 августа 2025Прекрасная, морская поездка с вкусной едой. Очень интересный рассказчик сопровождающий. Очень классно провели время.
- ААндрей11 августа 2025Отличная морская прогулка совмещенная с пляжным отдыхом и дегустацией свежевыловленных морских диликатесов! Рекомендую иногородним туристам да и жителям Владивостока! Цена соответствует качеству отдыха!
- ММария10 августа 2025Хотелось бы выразить огромную благодарность организаторам экскурсии 🫶🏻 все было на высшем уровне, экскурсия с интересными рассказами гида, подъезжали максимально
- ВВеличко8 августа 2025Гастрономический тур на катерах с Дмитрием и Александром - отличное путешествие! Организовано четко, спокойно, душевно. В экскурсии для каждой достопримечательности подготовлена своя история, емкая и интересная. Капитаны очень вежливые, интеллигентные, предупредительные. Музыкальное сопровождение классное. Рекомендую!
- ААлександр7 августа 2025Всё было супер. Прогулка на катере с рассказами о местах которые проплывали. Вкусный завтрак и обед. Дегустация морепродуктов. Рекомендую
- ББорис7 августа 2025Прекрасная экскурсия - поели пянсе, а потом макароны с сыром и морепродуктами; покатались по воде; увидели тюленей на рифе и
- ААлексей5 августа 2025Огромное спасибо всей команде и лично капитану Александру за этот тур. Сказать, что всей семье очень понравилось, ничего не сказать😀
- ЕЕлена3 августа 2025Экскурсия очень понравилась. Классные капитаны!!! Показали нам прелести моря и острова Русский. Накормили вкусняшками. Ощущение полной безопасности. Спасибо большое вам
- ААлексей31 июля 2025Очень хорошее путешествие. Мы с супругой остались очень довольны. Наш капитан Дмитрий он же гид, всю нашу поездку рассказывал о
- ВВарвара29 июля 2025Все было прекрасно! Катер с изумительным видом и рассказами капитана Артема и гида Алексея. На острове не сомневайтесь, идите в
- ННаталья29 июля 2025Отличная экскурсия с насыщенной программой. Катера удобные, морепродукты разнообразные и вкусные. И гид, и капитаны приветливые и приятные ребята, очень
- ААлександр28 июля 2025Отличное путешествие к островам Японского моря! Интересный рассказ, встреча с морскими котиками, купание в море! Ребята предусмотрели всё: коврики для пляжа, солнцезащитные кремы, тент от солнца. Отдельная благодарность за вкуснейший обед и дегустацию морепродуктов!
- ММария28 июля 2025Незабываемое путешествие! Классные капитан и гид, множество историй в пути, подробные рассказы об островах, шикарные виды! Угощения выше всяких похвал!
- ЮЮлия27 июля 2025Сегодня состоялась экскурсия вокруг острова Русский с объемным рассказом о маяках, истории, скальных породах. Посетили место обитания нерп, за ними
- ААлина26 июля 2025Понравилась экскурсия.
Капитан Александр просто потрясающий. И как капитан-доставил очень аккуратно, показал много интересных мест, проплывал разными бортами лодки, чтобы все
- ММаргарита24 июля 2025Экскурсия была очень интересная и познавательная! Капитаны Павел и Александр очень внимательные и профессионалы! Спасибо, все было замечательно! Паста с
- ММария24 июля 2025Очень классная экскурсия. В этот день температура в городе была +40, но на воде такой жары не чувствовалось. Увидели ларгов
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Остров Клыкова»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в августе 2025
Сейчас во Владивостоке в категории "Остров Клыкова" можно забронировать 3 экскурсии от 8000 до 36 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 290 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию во Владивостоке на 2025 год по теме «Остров Клыкова», 290 ⭐ отзывов, цены от 8000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь