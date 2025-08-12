Мои заказы

Остров Клыкова – экскурсии во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Остров Клыкова» во Владивостоке, цены от 8000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Гастрономическое путешествие к островам Японского моря и морским котикам
9 часов
288 отзывов
Водная прогулка
Гастрономическое путешествие к островам Японского моря и морским котикам
Начало: Токаревская кошка, лавочки за опорой ЛЭП
Расписание: Каждый день в 9:00
31 авг в 08:30
1 сен в 08:30
10 500 ₽ за человека
Увлекательная «охота» на рыбу, рыбалка в заливе Петра Великого
5 часов
-
10%
2 отзыва
Водная прогулка
Увлекательная «охота» на рыбу, рыбалка в заливе Петра Великого
Начало: Удобное вам
Завтра в 09:00
31 авг в 09:00
36 000 ₽40 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка на Императорские острова вблизи Владивостока
На катере
10 часов
Водная прогулка
Водная прогулка на Императорские острова вблизи Владивостока
Начало: Бухта Труда
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
31 авг в 08:30
8000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Зоя
    12 августа 2025
    Гастрономическое путешествие к островам Японского моря и морским котикам
    Сегодня съездили на экскурсию небольшой компанией остались в полном восторге! Эта экскурсия была незабываемой, полна новых впечатлений. Во первых, шикарные
    читать дальше

    локации, изумительные фото. Во вторых, все что было заявлено организаторами было исполнено и даже больше, можно было с собой ничего не брать кроме телефона и хорошего настроения. В третьих, гастротур оправдал и даже превзошёл все ожидания. Спасибо всем организаторам и особенно капитанам Дмитрию и Александру за интересную экскурсию, которая прошла на одном дыхании, за их отзывчивость и заботу. Это путешествие останется в наших сердцах надолго! Огромное спасибо за полученные эмоции!

  • И
    Ирина
    12 августа 2025
    Гастрономическое путешествие к островам Японского моря и морским котикам
    Прекрасная, морская поездка с вкусной едой. Очень интересный рассказчик сопровождающий. Очень классно провели время.
  • А
    Андрей
    11 августа 2025
    Гастрономическое путешествие к островам Японского моря и морским котикам
    Отличная морская прогулка совмещенная с пляжным отдыхом и дегустацией свежевыловленных морских диликатесов! Рекомендую иногородним туристам да и жителям Владивостока! Цена соответствует качеству отдыха!
  • М
    Мария
    10 августа 2025
    Гастрономическое путешествие к островам Японского моря и морским котикам
    Хотелось бы выразить огромную благодарность организаторам экскурсии 🫶🏻 все было на высшем уровне, экскурсия с интересными рассказами гида, подъезжали максимально
    читать дальше

    близко ко всем гротам, скалам, маякам, мостам, были в открытом море, даже морских тюленей видели на расстоянии очень близком😸 затем нас высадили на берег острова Шкота, накормили несколько раз морепродуктами, вкусной пастой, мы вдоволь накупались и здорово отдохнули, спасибо большое за незабываемый отдых всей команде! 👍🏻😊 если вы хотите увидеть Владивосток по-настоящему обязательно посетите экскурсию!!!

  • В
    Величко
    8 августа 2025
    Гастрономическое путешествие к островам Японского моря и морским котикам
    Гастрономический тур на катерах с Дмитрием и Александром - отличное путешествие! Организовано четко, спокойно, душевно. В экскурсии для каждой достопримечательности подготовлена своя история, емкая и интересная. Капитаны очень вежливые, интеллигентные, предупредительные. Музыкальное сопровождение классное. Рекомендую!
  • А
    Александр
    7 августа 2025
    Гастрономическое путешествие к островам Японского моря и морским котикам
    Всё было супер. Прогулка на катере с рассказами о местах которые проплывали. Вкусный завтрак и обед. Дегустация морепродуктов. Рекомендую
  • Б
    Борис
    7 августа 2025
    Гастрономическое путешествие к островам Японского моря и морским котикам
    Прекрасная экскурсия - поели пянсе, а потом макароны с сыром и морепродуктами; покатались по воде; увидели тюленей на рифе и
    читать дальше

    в воде; сходили в поход по острову; позагорали на солнышке; а в конце попробовали сырые морепродукты, а часть отпустили в море.

    По пути гиды развлекали всякими историями.
    Для желающих - поход до маяка на Шкоте. Явно стоит того: шикарные виды даже круче мыса Тобизина.

    Очень порадовало организованность и культурность команды. Много мелочей прям кричат о продуманности - и дождевики от брызг, и подстилки для пляжа, и лимон/мёд/чай, и воду для тех, кто забыл взять и пр. пр.

    Из природных минусов: сам пляж на Шкоте - каменистый, а в воде есть опасность словить ежа в ногу.

  • А
    Алексей
    5 августа 2025
    Гастрономическое путешествие к островам Японского моря и морским котикам
    Огромное спасибо всей команде и лично капитану Александру за этот тур. Сказать, что всей семье очень понравилось, ничего не сказать😀
    читать дальше

    мы восхищены!

    Приятно видеть и важно отметить,что тур ДЛЯ ЛЮДЕЙ, а не ради денег, как чаще всего бывает.

    Огромное спасибо и процветания Вам, ребята🤝

  • Е
    Елена
    3 августа 2025
    Гастрономическое путешествие к островам Японского моря и морским котикам
    Экскурсия очень понравилась. Классные капитаны!!! Показали нам прелести моря и острова Русский. Накормили вкусняшками. Ощущение полной безопасности. Спасибо большое вам
  • А
    Алексей
    31 июля 2025
    Гастрономическое путешествие к островам Японского моря и морским котикам
    Очень хорошее путешествие. Мы с супругой остались очень довольны. Наш капитан Дмитрий он же гид, всю нашу поездку рассказывал о
    читать дальше

    тех местах которые нас окружали и об их истории. Во время высадки на остров мы отведали свежих морских деликатесов. При желании и умении можно было и самому наловить себе чего нибудь. На острове мы купались и загорали. Обед со свежими морепродуктами тоже понравился. в общем мы остались очень довольны. Спасибо.

  • В
    Варвара
    29 июля 2025
    Гастрономическое путешествие к островам Японского моря и морским котикам
    Все было прекрасно! Катер с изумительным видом и рассказами капитана Артема и гида Алексея. На острове не сомневайтесь, идите в
    читать дальше

    поход! Даже если жарко, то вам не будет жарко. На дегустации морепродуктов научили самостоятельно их чистить. Паста была умопомрачительна. P.S. на завтрак была пянсе со свининой

  • Н
    Наталья
    29 июля 2025
    Гастрономическое путешествие к островам Японского моря и морским котикам
    Отличная экскурсия с насыщенной программой. Катера удобные, морепродукты разнообразные и вкусные. И гид, и капитаны приветливые и приятные ребята, очень
    читать дальше

    интересно рассказывали про свой край и маршрут. Небольшая проблема в пути с лодкой решилась профессионально.
    Котиков видели только в воде, много мордочек, на косу они не вылезли, но животные непредсказуемы, поэтому разочарований нет.
    Спасибо большое за отдых, тур горячо рекомендуем!

  • А
    Александр
    28 июля 2025
    Гастрономическое путешествие к островам Японского моря и морским котикам
    Отличное путешествие к островам Японского моря! Интересный рассказ, встреча с морскими котиками, купание в море! Ребята предусмотрели всё: коврики для пляжа, солнцезащитные кремы, тент от солнца. Отдельная благодарность за вкуснейший обед и дегустацию морепродуктов!
  • М
    Мария
    28 июля 2025
    Гастрономическое путешествие к островам Японского моря и морским котикам
    Незабываемое путешествие! Классные капитан и гид, множество историй в пути, подробные рассказы об островах, шикарные виды! Угощения выше всяких похвал!
  • Ю
    Юлия
    27 июля 2025
    Гастрономическое путешествие к островам Японского моря и морским котикам
    Сегодня состоялась экскурсия вокруг острова Русский с объемным рассказом о маяках, истории, скальных породах. Посетили место обитания нерп, за ними
    читать дальше

    довольно любопытно наблюдать. Ну и конечно же отдых на острове Шкота: прекрасное теплое море и вкусная еда. Огромное спасибо за отличный день гиду Алексею, а также капитанам Дмитрию и Александру!

  • А
    Алина
    26 июля 2025
    Гастрономическое путешествие к островам Японского моря и морским котикам
    Понравилась экскурсия.
    Капитан Александр просто потрясающий. И как капитан-доставил очень аккуратно, показал много интересных мест, проплывал разными бортами лодки, чтобы все
    читать дальше

    пассажиры могли снять и сфотографировать с удобной стороны.
    Аккуратно подплыл очень близко к ларгам. С удовольствием посмотрели на них прям с лодки.

    Но ещё и как гид- очень классно провел экскурсии по маршруту, подробно и интересно все рассказывал и показывал.

    Про то как кормят вообще отдельное спасибо!!!
    Морепродукты свежайшие!!!
    Условия полевые, но от этого ещё более вкусно все☺️🥰
    Спасибо большое, ребята!

  • М
    Маргарита
    24 июля 2025
    Гастрономическое путешествие к островам Японского моря и морским котикам
    Экскурсия была очень интересная и познавательная! Капитаны Павел и Александр очень внимательные и профессионалы! Спасибо, все было замечательно! Паста с
    читать дальше

    морепродуктами очень вкусная! Чай с мёдом, лимоном и пянсе, тоже очень вкусные. Полакомились морепродуктами. Были коврики, тент и питьевая вода. Капитаны позаботились обо всем! Рассмотрели все исторические места и красоты Японского моря и Амурского залива.

  • М
    Мария
    24 июля 2025
    Гастрономическое путешествие к островам Японского моря и морским котикам
    Очень классная экскурсия. В этот день температура в городе была +40, но на воде такой жары не чувствовалось. Увидели ларгов
    читать дальше

    (местные тюлени), сходили в небольшой поход на Маяк на острове Школа (а за весь день мы насчитали 5 маяков), увидели красивые пейзажи, скалы, очень вкусно пообедали пастой с морепродуктами и…. попробовали СВЕЖАЙШИЕ морепродукты. При возможности, с удовольствием, поеду еще. Особое спасибо хотелось сказать сопровождающим-капитанам Александру и Дмитрию. Очень вежливые, приятные, улыбчивые, заботливые люди. Очень приятно, что в этой экскурсии никто не курил (отличная подобралась компания). Отличная возможность увидеть окрестности Владивостока. До города недалеко, но попадаешь, словно, на необитаемый остров и полностью отключаешься от суеты будней.

