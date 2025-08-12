читать дальше

локации, изумительные фото. Во вторых, все что было заявлено организаторами было исполнено и даже больше, можно было с собой ничего не брать кроме телефона и хорошего настроения. В третьих, гастротур оправдал и даже превзошёл все ожидания. Спасибо всем организаторам и особенно капитанам Дмитрию и Александру за интересную экскурсию, которая прошла на одном дыхании, за их отзывчивость и заботу. Это путешествие останется в наших сердцах надолго! Огромное спасибо за полученные эмоции!