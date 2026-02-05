Водная прогулка
Волок Славенский и семь озёр Кириллова
Отправиться в атмосферное и познавательное путешествие из Вологды - на авто и парусной яхте
Начало: По договорённости
Завтра в 08:30
1 мар в 08:30
44 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вологда - первое знакомство
Познакомьтесь с Вологдой на индивидуальной экскурсии. Узнайте о её истории, традициях и архитектуре, прогуляйтесь по живописным набережным и древним улицам
Начало: На ул. Маяковского
1 мар в 09:00
2 мар в 09:00
4600 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
Загляните в уникальное творческое пространство, где живопись и мозаика соединяются, раскрывая секреты мастерства
Начало: В районе Петровского домика
Сегодня в 15:00
Завтра в 16:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия5 февраля 2026Побывали в гостях у Александра на новогодних каникулах — остались в полном восторге. Место очень атмосферное.
Александр — прекрасный рассказчик и
- ААндрей14 января 2026Спасибо Антону за экскурсию. Несмотря на метель и мороз, прогулка по старому городу прошла замечательно. За интересным и познавательным рассказом Антона время пробежало незаметно. Всем советую.
- ММария13 января 2026Александр прекрасный рассказчик. Все очень понравилось
- ВВиктория12 января 2026Уважаемый Александр!
Большое спасибо за радушный прием в настоящей художественной мастерской, за интересный рассказ о биографии и творчестве вашего отца Генриха
- ССветлана11 января 2026Большое спасибо за рассказ!
Интересно и доступно для непосвящённых в историю искусства.
Желаю Александру найти/открыть все возможные и ранее неизвестные факты из жизни и творчества отца, художника Генриха Асафова, это очень здорово!
- ДДенис10 января 2026Были с женой и сыном 13-ти лет. Очень понравилось. Интересный рассказ, много подробностей и любопытных фактов. Есть что обсудить. Само место - мастерская - очень симпатичное, можно даже на крышу выйти, взглянуть на Вологду 🙂
- ООльга8 января 2026Антон, очень талантливый рассказчик! Все было очень интересно! Если бы не холод, впечатление было бы ещё лучше 😁
- ИИлья7 января 2026Александр очень интересно рассказал нам про мозаику, как она зарождалась и как развивалась в России, также мы послушали про художника Генриха Асафова.
Общение выдалось очень приятным и интересным. Нам показали картины и рассказали их историю.
Самое приятное знакомство!
- ЕЕкатерина6 января 2026Понравилось. Интересно, познавательно, необычно.
- ЯЯрослава5 января 2026Приходили в мастерскую с подругой и детьми, все в большом восторге, впечатления нас очень долго еще не отпускали. Узнали много
