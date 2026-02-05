читать дальше

собеседник. Умеет увлечь, спокойно и интересно раскрывает тему, отвечает на вопросы, подхватывает мысль и ведёт разговор так, что время пролетает незаметно. Особенно понравилось, что встреча не была «по строгому сценарию»: точной программы нет, но именно благодаря этому получилась по-настоящему живая, душевная беседа — без спешки, с возможностью вникнуть и обсудить то, что действительно интересно.



Для тех, кто увлекается искусством (или только начинает), такая встреча точно будет в радость: мы глубже погрузились в историю советской мозаики, поговорили о контексте времени и отдельно — о творчестве Генриха Асафова. После разговора осталось ощущение, что не просто послушали лекцию, а действительно прикоснулись к теме и лучше её почувствовали.



Очень рекомендую всем, кто хочет провести час-другой в приятной компании, в уютной атмосфере и с удовольствием поговорить об искусстве.



Александр, желаю удачи вам на вашем пути и в развитии школы!