Для иностранцев – экскурсии в Вологде

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Вологде, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
Волок Славенский и семь озёр Кириллова
На яхте
11 часов
12 отзывов
Водная прогулка
Волок Славенский и семь озёр Кириллова
Отправиться в атмосферное и познавательное путешествие из Вологды - на авто и парусной яхте
Начало: По договорённости
Завтра в 08:30
1 мар в 08:30
44 000 ₽ за всё до 5 чел.
Вологда - первое знакомство
Пешая
1.5 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Вологда - первое знакомство
Познакомьтесь с Вологдой на индивидуальной экскурсии. Узнайте о её истории, традициях и архитектуре, прогуляйтесь по живописным набережным и древним улицам
Начало: На ул. Маяковского
1 мар в 09:00
2 мар в 09:00
4600 ₽ за всё до 6 чел.
Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
1.5 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
Загляните в уникальное творческое пространство, где живопись и мозаика соединяются, раскрывая секреты мастерства
Начало: В районе Петровского домика
Сегодня в 15:00
Завтра в 16:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    5 февраля 2026
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    Побывали в гостях у Александра на новогодних каникулах — остались в полном восторге. Место очень атмосферное.

    Александр — прекрасный рассказчик и
    читать дальше

    собеседник. Умеет увлечь, спокойно и интересно раскрывает тему, отвечает на вопросы, подхватывает мысль и ведёт разговор так, что время пролетает незаметно. Особенно понравилось, что встреча не была «по строгому сценарию»: точной программы нет, но именно благодаря этому получилась по-настоящему живая, душевная беседа — без спешки, с возможностью вникнуть и обсудить то, что действительно интересно.

    Для тех, кто увлекается искусством (или только начинает), такая встреча точно будет в радость: мы глубже погрузились в историю советской мозаики, поговорили о контексте времени и отдельно — о творчестве Генриха Асафова. После разговора осталось ощущение, что не просто послушали лекцию, а действительно прикоснулись к теме и лучше её почувствовали.

    Очень рекомендую всем, кто хочет провести час-другой в приятной компании, в уютной атмосфере и с удовольствием поговорить об искусстве.

    Александр, желаю удачи вам на вашем пути и в развитии школы!

  • А
    Андрей
    14 января 2026
    Вологда - первое знакомство
    Спасибо Антону за экскурсию. Несмотря на метель и мороз, прогулка по старому городу прошла замечательно. За интересным и познавательным рассказом Антона время пробежало незаметно. Всем советую.
  • М
    Мария
    13 января 2026
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    Александр прекрасный рассказчик. Все очень понравилось
  • В
    Виктория
    12 января 2026
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    Уважаемый Александр!
    Большое спасибо за радушный прием в настоящей художественной мастерской, за интересный рассказ о биографии и творчестве вашего отца Генриха
    читать дальше

    Асафова. Это было наше первое знакомство с Генрихом Асафовым и оно оставило яркий, эмоциональный, глубокий след. Генрих был не только выдающимся живописцем со своим индивидуальным стилем, но и прекрасным талантливым мозаичистом- монументалистом. Было очень волнительно не только рассмотреть вблизи его живопись, но и подержать картины в руках. В музеях такой возможности не предоставляют))) Надеемся вернуться летом в Ваш чудесный город, посмотреть" в живую" мозаики, и и на новые встречи с Вами, Александр!
    P. S. Мастерскую мы посещали семьей - двое взрослых и подросток 13 лет. На следующий день в Картинной галереи Вологды сын первым нашел работы Генриха Асафова в постоянной экспозиции. Так что посещение мастерской, общение с Александром произвело на нашу семью самое теплое и неизгладимое впечатление.

    Уважаемый Александр!
  • С
    Светлана
    11 января 2026
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    Большое спасибо за рассказ!
    Интересно и доступно для непосвящённых в историю искусства.
    Желаю Александру найти/открыть все возможные и ранее неизвестные факты из жизни и творчества отца, художника Генриха Асафова, это очень здорово!
  • Д
    Денис
    10 января 2026
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    Были с женой и сыном 13-ти лет. Очень понравилось. Интересный рассказ, много подробностей и любопытных фактов. Есть что обсудить. Само место - мастерская - очень симпатичное, можно даже на крышу выйти, взглянуть на Вологду 🙂
  • О
    Ольга
    8 января 2026
    Вологда - первое знакомство
    Антон, очень талантливый рассказчик! Все было очень интересно! Если бы не холод, впечатление было бы ещё лучше 😁
  • И
    Илья
    7 января 2026
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    Александр очень интересно рассказал нам про мозаику, как она зарождалась и как развивалась в России, также мы послушали про художника Генриха Асафова.
    Общение выдалось очень приятным и интересным. Нам показали картины и рассказали их историю.
    Самое приятное знакомство!
  • Е
    Екатерина
    6 января 2026
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    Понравилось. Интересно, познавательно, необычно.
  • Я
    Ярослава
    5 января 2026
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    Приходили в мастерскую с подругой и детьми, все в большом восторге, впечатления нас очень долго еще не отпускали. Узнали много
    читать дальше

    нового и интересного, о мозаике в целом и о нашем Вологодском художнике, увидели в живую настоящие примеры мозаики, прониклись атмосферой творчества. Дети и взрослые попробовали выложить простые узоры, отгадывали необычные загадки, увидели город с нового ракурса, попили вкусный чай с конфетами. Александр очень интересный человек! Спасибо! -Ярослава-

