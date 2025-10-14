Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по духовным сокровищам Вологды: Ферапонтово и Кириллов
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вологодчине, где каждый шаг раскрывает страницы истории и культуры через знаковые монастыри и природные чудеса
«А позже, в селе Ферапонтово, в соборе Рождества Пресвятой Богородицы рассмотрите единственную сохранившуюся роспись главного художника Руси на рубеже 15-16 вв»
14 окт в 08:00
15 окт в 08:00
17 000 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Волок Славенский и шесть озёр Кириллова
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Северо-Двинскому каналу и шести озёрам. Откройте тайны древнего волока и насладитесь природой и историей Вологодчины
Начало: По договорённости
«Осматриваем монастырь и собор Рождества Богородицы с фресками Дионисия, внесёнными в список всемирного наследия ЮНЕСКО»
Завтра в 08:30
24 сен в 08:30
40 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по мастерской Генриха Асафова
Загляните в уникальное творческое пространство, где живопись и мозаика соединяются, раскрывая секреты мастерства
Начало: В районе Петровского домика
«В стоимость входит посещение художественной мастерской, согревающие напитки зимой и прохладительные — летом»
13 окт в 10:00
14 окт в 12:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.
