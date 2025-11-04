читать дальше

это удалось! За время экскурсии мы узнали очень много из истории города, а Павел, как местный житель, с воодушевлением рассказывал множество подробностей, которые не прочитаешь в интернете. Также Павел порекомендовал нам посетить экскурсию на колокольне рядом с Софийским собором -"Огни вечерней Вологды", которая проводится не каждый день. Мы с удовольствием посетили эту экскурсию тоже, а за рекомендацию Павлу отдельное спасибо! Нам очень понравилась Вологда, в следующий раз надо будет приехать на подольше, не все интересные локации успели посмотреть.