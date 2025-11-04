Мои заказы

Здание мужской гимназии – экскурсии в Вологде

Найдено 4 экскурсии в категории «Здание мужской гимназии» в Вологде, цены от 4400 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Вологда и её старина
Пешая
2 часа
333 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Вологда и её старина
Погрузитесь в атмосферу старинной Вологды, узнайте её легенды и исторические анекдоты. Посетите храмы XVI - XIX вв и уникальные деревянные постройки
Начало: На Кремлевской площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Неповторимая Вологда
Пешая
2 часа
92 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Неповторимая Вологда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего города, исследуя его уникальные достопримечательности и исторические места. Удобный маршрут и увлекательные истории ждут вас
Начало: У памятника 800-летия Вологды
Завтра в 08:00
11 дек в 15:00
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Вологда
Пешая
2 часа
45 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Вологда: индивидуальная экскурсия по городу
Пройдите по Кружевной линии Вологды, узнайте историю города, полюбуйтесь старинными домами и храмами, оцените современное искусство
Начало: На Кремлевской площади
12 янв в 08:00
13 янв в 08:00
4600 ₽ за всё до 5 чел.
Вологда: история и современность
Пешая
2 часа
72 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Вологда: путешествие сквозь века - от истории к современности
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вологде, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Кремлёвской площади
13 дек в 08:00
14 дек в 11:00
4400 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    4 ноября 2025
    Вологда: история и современность
    Дата посещения: 2 ноября 2025
    Интересная экскурсия!
  • Н
    Наталия
    1 июля 2025
    Вологда: история и современность
    Дата посещения: 1 июля 2025
    Всё отлично, и подбор тура, и подтверждение, а само проведение экскурсии - супер. Гид Павел -экстра класса. В приятном темпе,
    читать дальше

    с хорошим русским языком, в приятельской обстановке, но с очень глубокими знаниями истории своего края и России в целом. Наша компания из 4 человек осталась в полном восторге от экскурсии.

  • В
    Валерия
    23 ноября 2025
    Вологда: история и современность
    Мы никогда раньше не были в Вологде, и хотелось познакомиться с городом в компании опытного гида. Вместе с Павлом нам
    читать дальше

    это удалось! За время экскурсии мы узнали очень много из истории города, а Павел, как местный житель, с воодушевлением рассказывал множество подробностей, которые не прочитаешь в интернете. Также Павел порекомендовал нам посетить экскурсию на колокольне рядом с Софийским собором -"Огни вечерней Вологды", которая проводится не каждый день. Мы с удовольствием посетили эту экскурсию тоже, а за рекомендацию Павлу отдельное спасибо! Нам очень понравилась Вологда, в следующий раз надо будет приехать на подольше, не все интересные локации успели посмотреть.

    Мы никогда раньше не были в Вологде, и хотелось познакомиться с городом в компании опытного гидаМы никогда раньше не были в Вологде, и хотелось познакомиться с городом в компании опытного гидаМы никогда раньше не были в Вологде, и хотелось познакомиться с городом в компании опытного гидаМы никогда раньше не были в Вологде, и хотелось познакомиться с городом в компании опытного гидаМы никогда раньше не были в Вологде, и хотелось познакомиться с городом в компании опытного гидаМы никогда раньше не были в Вологде, и хотелось познакомиться с городом в компании опытного гидаМы никогда раньше не были в Вологде, и хотелось познакомиться с городом в компании опытного гидаМы никогда раньше не были в Вологде, и хотелось познакомиться с городом в компании опытного гидаМы никогда раньше не были в Вологде, и хотелось познакомиться с городом в компании опытного гидаМы никогда раньше не были в Вологде, и хотелось познакомиться с городом в компании опытного гида
  • А
    Алевтина
    18 августа 2025
    Вологда: история и современность
    Спасибо, Павлу, за увлекательное путешествие по Вологде! Приятный собеседник, грамотный человек, пунктуальный, ответственный! Не было на экскурсии нудной информации, всё лаконично, по делу, видно, что Павел любит и хорошо знает свой город, его историю и современность!
  • А
    Александр
    16 августа 2025
    Вологда: история и современность
    Все прошло замечательно. Центр Вологды перекрыт стройкой, но маршрут был перестроен, и мы познакомились с тихими мощеными улицами, которые туристу
    читать дальше

    трудно найти самостоятельно. Павел легко вступает в дискуссию, отвечает на вопросы, что обычно свидетельствует о глубоких знаниях предмета и уверенности в себе.

  • А
    Артем
    12 августа 2025
    Вологда: история и современность
    Замечательно прогулялись по центру Вологды! Погода совсем не блистала, всю экскурсию срывался дождь, тем не менее остались только приятные впечатления. Павел знаток города, его истории и архитектуры. Рекомендую!
  • П
    Павел
    8 августа 2025
    Вологда: история и современность
    Спасибо большое Павлу за интересный рассказ. Экскурсия продолжалась дольше запланированного времени и мы многое смогли посмотреть.
  • Р
    Рената
    1 августа 2025
    Вологда: история и современность
    23 июля 2025 года мы были на экскурсии "Вологда: история и современность". Павел замечательно построил маршрут, его обширные знания о
    читать дальше

    городе, достопримечательностях, интересных уголках просто поражали. Нам было интересно познакомиться с новым для нас городом, о котором остались только самые приятные впечатления. Павел готов был ответить на любой интересующий нас вопрос, он очень любит и знает свой город, в его рассказе это всегда присутствовало. Спасибо огромное Павлу, интерес к Вологде в нас пробудил именно он!

  • Е
    Елена
    7 июля 2025
    Вологда: история и современность
    Очень понравилась экскурсия по прекрасному северному городу Вологде в компании Павла, он настоящий профессионал своего дела, знает свой родной город
    читать дальше

    на все сто процентов, интересно рассказывает историю города, события прошлого и настоящего, показал все интересные места, всё,что нужно знать о городе, о его знаменитых людях, с погодой тоже очень повезло, сегодня было тепло и солнечно, я была в Вологде проездом и благодаря Павлу узнала много нового и интересного о городе, Павел еще и очень доброжелательный, а это немаловажно при работе с людьми. Всем рекомендую обращаться к этому экскурсоводу, получите огромное удовольствие и много узнаете о городе и его истории.

    Очень понравилась экскурсия по прекрасному северному городу Вологде в компании Павла, он настоящий профессионал своего делаОчень понравилась экскурсия по прекрасному северному городу Вологде в компании Павла, он настоящий профессионал своего дела
  • С
    Светлана
    25 июня 2025
    Вологда: история и современность
    Приезжая впервые в новый для себя город, для нашей семьи стало традицией знакомство с городом с помощью профессионального гида. С
    читать дальше

    экскурсией по Вологде с Павлом нам удалось окунуться в историю города, посмотреть интересные места, узнать новую информацию. Павел очень приветлив, с удовольствием отвечает на вопросы, отзывчив на пожелания туристов. Благодаря экскурсоводу у нас сложились такие приятные впечатления от Вологды, что захотелось задержаться здесь еще на денёк и посетить окрестности. Большое спасибо, будем рекомендовать Вас своим друзьям!

  • Е
    Елена
    24 июня 2025
    Вологда: история и современность
    Хороший маршрут и интересный рассказ о городе. Много информации "от местного жителя", которой нет в путеводителях.
    Наша группа очень довольна
  • А
    Алексей
    20 июня 2025
    Вологда: история и современность
    Замечательная, очень интересная и познавательная экскурсия, содержание которой не узнать, просто гуляя по улицам этого древнего города, даже дате основания которого посвящена определённая часть этой увлекательной экскурсии. Спасибо огромное за незабываемые факты и впечатления, Павел Александрович!
  • А
    Анастасия
    19 июня 2025
    Вологда: история и современность
    Павлу удалось провести для нас интересную экскурсию. Несмотря на ремонт и сложность составления маршрута в связи с этим

    Множество фактов, которые
    читать дальше

    собраны из различных источников, нескучная подача и интерактив с сыном, которому 12 лет сделали экскурсию яркой и запоминающийся!
    Благодарим Павла и рекомендуем его экскурсии!

  • Ж
    Жанна
    18 июня 2025
    Вологда: история и современность
    Отличный гид! Море плюсов - и речь чистая и местный и историк и мобильный! Полное понимание материала. Рекомендую всем! Не стесняйтесь, задавайте вопросы, отходите от темы, получайте всю нужную информацию в доступном виде!
  • О
    Ольга
    10 июня 2025
    Вологда: история и современность
    Павел!Благодарим за прекрасную экскурсию,желание показать и рассказать всё больше и больше полезной и интересной информации! Мы узнали и полюбили Вологду и увезём домой «кусочек «Вашей доброты!!!
  • Э
    Элла
    18 мая 2025
    Вологда: история и современность
    Экскурсия познавательная, интересно с подробностями Павел рассказал о прошлом и настоящем Вологды. Без экскурсии Павла, мы бы просто прогулялись по
    читать дальше

    улицам города, не заметив многих интересных деталей и историй связанных с известными людьми которые жили в Вологде. Спасибо огромное, рекомендуем Павла, его экскурсия достойна самой высокой оценки!

    Экскурсия познавательная, интересно с подробностями Павел рассказал о прошлом и настоящем Вологды. Без экскурсии Павла, мыЭкскурсия познавательная, интересно с подробностями Павел рассказал о прошлом и настоящем Вологды. Без экскурсии Павла, мыЭкскурсия познавательная, интересно с подробностями Павел рассказал о прошлом и настоящем Вологды. Без экскурсии Павла, мыЭкскурсия познавательная, интересно с подробностями Павел рассказал о прошлом и настоящем Вологды. Без экскурсии Павла, мыЭкскурсия познавательная, интересно с подробностями Павел рассказал о прошлом и настоящем Вологды. Без экскурсии Павла, мыЭкскурсия познавательная, интересно с подробностями Павел рассказал о прошлом и настоящем Вологды. Без экскурсии Павла, мыЭкскурсия познавательная, интересно с подробностями Павел рассказал о прошлом и настоящем Вологды. Без экскурсии Павла, мы
  • Н
    Николай
    10 мая 2025
    Вологда: история и современность
    Павел - отличный рассказчик и истинный знаток Вологды и достопримечательностей в радиусе сотен келометров вокруг. С первых фраз подстроился под
    читать дальше

    комфортный нам формат подачи материала, охотно отвечал на все вопросы и давал исторические справки. Поражает количество исторических фактов, дат, личностей, которые Павел сходу выдает по памяти. Павел - идеальный гид для тех, кто действительно интересуется историей и культурой Вологды и хочет получить ответы на все свои вопросы.

    Павел - отличный рассказчик и истинный знаток Вологды и достопримечательностей в радиусе сотен келометров вокруг. С
  • Н
    Наталья
    5 мая 2025
    Вологда: история и современность
    Отличная, грамотная экскурсия.
  • Н
    Наталия
    3 мая 2025
    Вологда: история и современность
    Благодарим за прекрасную экскурсию! Павел быстро сориентировался под наши желания, и изменил привычный маршрут. Советуем Павла как хорошего экскурсовода!)
  • А
    Александра
    13 января 2025
    Вологда: история и современность
    Ходили на экскурсию с Павлом. Интесно рассказывал о Вологде в его детстве,показывал картинки,карты. Прекрасно владел информацией и фактами,рассказывал легенды. Посоветовал интересные места,куда стоит заглянуть в городе.

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Здание мужской гимназии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вологде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Вологда и её старина
  2. Неповторимая Вологда
  3. Знакомьтесь, Вологда
  4. Вологда: история и современность
Какие места ещё посмотреть в Вологде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Вологодский Кремль
  3. Софийский собор
  4. Архиерейский двор
  5. Площадь Революции
  6. Воскресенский собор
  7. Набережная
  8. Дом Засецких
  9. Центр ремёсел «Резной Палисад»
  10. Спасо-Прилуцкий монастырь
Сколько стоит экскурсия по Вологде в декабре 2025
Сейчас в Вологде в категории "Здание мужской гимназии" можно забронировать 4 экскурсии от 4400 до 6000. Туристы уже оставили гидам 542 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Вологде на 2025 год по теме «Здание мужской гимназии», 542 ⭐ отзыва, цены от 4400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль