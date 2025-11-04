Индивидуальная
до 10 чел.
Вологда и её старина
Погрузитесь в атмосферу старинной Вологды, узнайте её легенды и исторические анекдоты. Посетите храмы XVI - XIX вв и уникальные деревянные постройки
Начало: На Кремлевской площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборНеповторимая Вологда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего города, исследуя его уникальные достопримечательности и исторические места. Удобный маршрут и увлекательные истории ждут вас
Начало: У памятника 800-летия Вологды
Завтра в 08:00
11 дек в 15:00
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Вологда: индивидуальная экскурсия по городу
Пройдите по Кружевной линии Вологды, узнайте историю города, полюбуйтесь старинными домами и храмами, оцените современное искусство
Начало: На Кремлевской площади
12 янв в 08:00
13 янв в 08:00
4600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вологда: путешествие сквозь века - от истории к современности
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вологде, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Кремлёвской площади
13 дек в 08:00
14 дек в 11:00
4400 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса4 ноября 2025Вологда: история и современностьДата посещения: 2 ноября 2025Интересная экскурсия!
- ННаталия1 июля 2025Вологда: история и современностьДата посещения: 1 июля 2025Всё отлично, и подбор тура, и подтверждение, а само проведение экскурсии - супер. Гид Павел -экстра класса. В приятном темпе,
- ВВалерия23 ноября 2025Мы никогда раньше не были в Вологде, и хотелось познакомиться с городом в компании опытного гида. Вместе с Павлом нам
- ААлевтина18 августа 2025Спасибо, Павлу, за увлекательное путешествие по Вологде! Приятный собеседник, грамотный человек, пунктуальный, ответственный! Не было на экскурсии нудной информации, всё лаконично, по делу, видно, что Павел любит и хорошо знает свой город, его историю и современность!
- ААлександр16 августа 2025Все прошло замечательно. Центр Вологды перекрыт стройкой, но маршрут был перестроен, и мы познакомились с тихими мощеными улицами, которые туристу
- ААртем12 августа 2025Замечательно прогулялись по центру Вологды! Погода совсем не блистала, всю экскурсию срывался дождь, тем не менее остались только приятные впечатления. Павел знаток города, его истории и архитектуры. Рекомендую!
- ППавел8 августа 2025Спасибо большое Павлу за интересный рассказ. Экскурсия продолжалась дольше запланированного времени и мы многое смогли посмотреть.
- РРената1 августа 202523 июля 2025 года мы были на экскурсии "Вологда: история и современность". Павел замечательно построил маршрут, его обширные знания о
- ЕЕлена7 июля 2025Очень понравилась экскурсия по прекрасному северному городу Вологде в компании Павла, он настоящий профессионал своего дела, знает свой родной город
- ССветлана25 июня 2025Приезжая впервые в новый для себя город, для нашей семьи стало традицией знакомство с городом с помощью профессионального гида. С
- ЕЕлена24 июня 2025Хороший маршрут и интересный рассказ о городе. Много информации "от местного жителя", которой нет в путеводителях.
Наша группа очень довольна
- ААлексей20 июня 2025Замечательная, очень интересная и познавательная экскурсия, содержание которой не узнать, просто гуляя по улицам этого древнего города, даже дате основания которого посвящена определённая часть этой увлекательной экскурсии. Спасибо огромное за незабываемые факты и впечатления, Павел Александрович!
- ААнастасия19 июня 2025Павлу удалось провести для нас интересную экскурсию. Несмотря на ремонт и сложность составления маршрута в связи с этим
Множество фактов, которые
- ЖЖанна18 июня 2025Отличный гид! Море плюсов - и речь чистая и местный и историк и мобильный! Полное понимание материала. Рекомендую всем! Не стесняйтесь, задавайте вопросы, отходите от темы, получайте всю нужную информацию в доступном виде!
- ООльга10 июня 2025Павел!Благодарим за прекрасную экскурсию,желание показать и рассказать всё больше и больше полезной и интересной информации! Мы узнали и полюбили Вологду и увезём домой «кусочек «Вашей доброты!!!
- ЭЭлла18 мая 2025Экскурсия познавательная, интересно с подробностями Павел рассказал о прошлом и настоящем Вологды. Без экскурсии Павла, мы бы просто прогулялись по
- ННиколай10 мая 2025Павел - отличный рассказчик и истинный знаток Вологды и достопримечательностей в радиусе сотен келометров вокруг. С первых фраз подстроился под
- ННаталья5 мая 2025Отличная, грамотная экскурсия.
- ННаталия3 мая 2025Благодарим за прекрасную экскурсию! Павел быстро сориентировался под наши желания, и изменил привычный маршрут. Советуем Павла как хорошего экскурсовода!)
- ААлександра13 января 2025Ходили на экскурсию с Павлом. Интесно рассказывал о Вологде в его детстве,показывал картинки,карты. Прекрасно владел информацией и фактами,рассказывал легенды. Посоветовал интересные места,куда стоит заглянуть в городе.
