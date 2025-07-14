Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборВологда: путешествие по резной, кружевной и белокаменной истории
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Кремлевская площадь
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
5600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборВологда: всё лучшее за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу старинной Вологды, прогуливаясь по её историческим улицам и площадям. Узнайте, как менялся город и чем он живёт сегодня
Начало: На улице Маяковского
11 дек в 09:00
13 дек в 13:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Встреча с Вологдой: индивидуальная экскурсия по старинному городу
Узнайте богатую историю Вологды, прогуляйтесь по уютным улицам и насладитесь видами на старинные храмы и деревянные дома
Начало: Памятник 800-летия Вологды
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:30
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по духовным сокровищам Вологды: Ферапонтово и Кириллов
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вологодчине, где каждый шаг раскрывает страницы истории и культуры через знаковые монастыри и природные чудеса
14 дек в 08:00
18 дек в 08:00
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
В гостях у мастера корабельного дела
Увлечённый энтузиаст и весёлая программа - в душевном частном музее в вологодской глубинке
Начало: В деревне Галинское (Череповецкий район Вологодско...
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая экскурсия в Вологде
Увлекательная прогулка по Вологде с посещением исторических мест и погружением в атмосферу прошлого. Откройте для себя уникальные уголки города
Начало: На улице Маяковского
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком
Погрузитесь в историю Спасо-Прилуцкого монастыря, основанного учеником Сергия Радонежского. Узнайте о его значении и архитектурных особенностях
Начало: Возле монастыря
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
3400 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья14 июля 2025Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословомДата посещения: 14 июля 2025Алексей - это настоящее сокровище! Умница, эрудит и чудесный рассказчик! О нем с огромным уважением отзываются его коллеги (что рекдкость,согласитесь).
- ggavrilova.zhenya@gmail.com8 декабря 2025Спасибо Ксении за отличную прогулку.
При общении сразу поняли, что это не какой то разученный и зазубреннный наизусть текст, нет!
Ксения
- ААнна12 ноября 2025Экскурсия с Ксенией нам очень понравилась. Слушали с удовольствием, на наши вопросы Ксения всегда находила ответы. Экскурсия подойдёт и возрослым и детям. Обязательно рекомендуем. В следующий раз снова обратимся к Ксении.
- ЕЕкатерина12 ноября 2025За столь непродолжительную экскурсию Ирина смогла передать нам большое количество информации о Вологде, рассказать интересные факты из жизни города и вспомнить все главные исторические события. Спасибо, нам все понравилось!
- SSvetlana11 ноября 2025Прекрасная экскурсия! Все грамотно, интересно, идеально организовано. Увидели Вологду и кружевную, и резную, и современно-историческую. Елена рассказывает и показывает все
- ЮЮрий5 ноября 2025Хотим выразить огромную благодарность гиду Ирине за удивительную экскурсию! Её любовь к Вологде и глубокие знания чувствовались в каждом слове.
- IIrina4 ноября 2025Одно из самых глубоких впечатлений в этой поездке - Ферапонтов монастырь, который мы изучили благодаря Ольге. Отмечу безупречную коммуникацию, глубокие знания Ольги, общую эрудированность и приятные манеры в целом. День пролетел незаметно!
- ДДарья4 ноября 2025Спасибо Ксении за экскурсию, нам все понравилось, город Вологда- впечатлил и хочется снова приехать. Спасибо за рекомендации мест для нашего
- ССветлана4 ноября 2025Спасибо большое Ксюше за отличную прогулку! Было интересно, легко и душевно. Вполне удалось проникнуться духом города) И даже испортившаяся погода не испортила впечатление.
- ООгнева2 ноября 2025Большое спасибо Ирине за прекрасно проведенную экскурсию, интересный, структурированный рассказ. Неспеша, без суеты, слушая интересный рассказ Ирины, мы обошли все знаковые места, которые были намечены. Несмотря на промозглую погоду, 2 часа пролетели незаметно и познавательно.
- ВВадим30 октября 2025Экскурсия понравилась. Экскурсовод Ксения была доброжелательной, отвечала на все наши вопросы, хорошо знает материал.
С нами были дети 12 и 13
- ООльга29 октября 2025Ирине огромное спасибо за познавательную экскурсию. Было очень интересно для детей и взрослых и очень душевно. Она оставила в наших сердцах частичку Вологды.
- ЕЕлена26 октября 2025Ксения спасибо! Было очень интересно и душевно!
- ЛЛеонид22 октября 2025Все было здорово! Интересно!
- ААлена21 октября 2025Экскурсия была великолепна, Ирина рассказывает о своём городе очень увлекательно, без перегруза теорией! Наша компания осталась очень довольна, спасибо большое!
- ААнна20 октября 2025Экскурсия очень понравилась! Разнообразие интересных фактов и объектов, неожиданные повороты маршрута. Ирина любит своё дело, свой город и гостей, мы это почувствовали в полной мере. Большое спасибо за увлекательную. полезную и такую душевную прогулку по Вологде!
- ООльга13 октября 2025Спасибо Елене за наше знакомство с Вологдой! Интересный материал, живая подача, очень приятная речь😍
С большим удовольствием вернемся, когда большая стройка в городе закончится 👍🏻
- ЕЕвгения13 октября 2025Экскурсия с Алексеем по Спасо-Прилуцкому монастырю очень понравилась. Алексей - замечательный рассказчик! Чувствуется, что человек обладает глубокими знаниями, увлечен своим делом. В монастыре было особенно красиво, так как были в период золотой осени. Рекомендуем!
- ККарина6 октября 2025Спасибо, нам все очень понравилось!
- ААнна2 октября 2025Экскурсия прошла на одном дыхании! Очень интересно было слушать про историю Вологды. Столько интересных фактов из жизни города узнали. Очень рекомендую.
