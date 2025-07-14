Мои заказы

В Кириллов и Феропонтово – экскурсии в Вологде

Найдено 7 экскурсий в категории «В Кириллов и Феропонтово» в Вологде, цены от 3400 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Вологда резная, кружевная, белокаменная
Пешая
2.5 часа
229 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Вологда: путешествие по резной, кружевной и белокаменной истории
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Кремлевская площадь
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
5600 ₽ за всё до 10 чел.
Вологда: всё лучшее за 2 часа
Пешая
2 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Вологда: всё лучшее за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу старинной Вологды, прогуливаясь по её историческим улицам и площадям. Узнайте, как менялся город и чем он живёт сегодня
Начало: На улице Маяковского
11 дек в 09:00
13 дек в 13:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Встреча с Вологдой
Пешая
1.5 часа
61 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Встреча с Вологдой: индивидуальная экскурсия по старинному городу
Узнайте богатую историю Вологды, прогуляйтесь по уютным улицам и насладитесь видами на старинные храмы и деревянные дома
Начало: Памятник 800-летия Вологды
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:30
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
На машине
8 часов
120 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по духовным сокровищам Вологды: Ферапонтово и Кириллов
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вологодчине, где каждый шаг раскрывает страницы истории и культуры через знаковые монастыри и природные чудеса
14 дек в 08:00
18 дек в 08:00
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
В гостях у мастера корабельного дела
Пешая
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
В гостях у мастера корабельного дела
Увлечённый энтузиаст и весёлая программа - в душевном частном музее в вологодской глубинке
Начало: В деревне Галинское (Череповецкий район Вологодско...
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Прогулка по Вологде
Пешая
1.5 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая экскурсия в Вологде
Увлекательная прогулка по Вологде с посещением исторических мест и погружением в атмосферу прошлого. Откройте для себя уникальные уголки города
Начало: На улице Маяковского
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
Пешая
1 час
79 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком
Погрузитесь в историю Спасо-Прилуцкого монастыря, основанного учеником Сергия Радонежского. Узнайте о его значении и архитектурных особенностях
Начало: Возле монастыря
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
3400 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    14 июля 2025
    Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
    Дата посещения: 14 июля 2025
    Алексей - это настоящее сокровище! Умница, эрудит и чудесный рассказчик! О нем с огромным уважением отзываются его коллеги (что рекдкость,согласитесь).
    читать дальше

    Время пролетело незаметно, готовы были слушать его часами напролет. Мой 14-летний сын сказал, что если бы Алексей вдруг взялся рассказывать о кофеварке, даже это было бы увлекательным. Если вам повезет, и удастся побывать на экскурсии с Алексеем, уверена, вы будете в восторге.

  • g
    gavrilova.zhenya@gmail.com
    8 декабря 2025
    Прогулка по Вологде
    Спасибо Ксении за отличную прогулку.
    При общении сразу поняли, что это не какой то разученный и зазубреннный наизусть текст, нет!
    Ксения
    читать дальше

    действительно знает огромное количество информации о своём родном крае и делится ей в простой и понятной форме.
    Также от нее получили рекомендации о самостоятельном продолжении ознакомления с городом

  • А
    Анна
    12 ноября 2025
    Прогулка по Вологде
    Экскурсия с Ксенией нам очень понравилась. Слушали с удовольствием, на наши вопросы Ксения всегда находила ответы. Экскурсия подойдёт и возрослым и детям. Обязательно рекомендуем. В следующий раз снова обратимся к Ксении.
  • Е
    Екатерина
    12 ноября 2025
    Вологда: всё лучшее за 2 часа
    За столь непродолжительную экскурсию Ирина смогла передать нам большое количество информации о Вологде, рассказать интересные факты из жизни города и вспомнить все главные исторические события. Спасибо, нам все понравилось!
  • S
    Svetlana
    11 ноября 2025
    Вологда резная, кружевная, белокаменная
    Прекрасная экскурсия! Все грамотно, интересно, идеально организовано. Увидели Вологду и кружевную, и резную, и современно-историческую. Елена рассказывает и показывает все
    читать дальше

    с большой любовью, много знает и не оставила без ответа ни одного вопроса. Пока город в активной подготовке к празднованию юбилея, в стройках и реконструкциях, так что придется приезжать еще и еще.

  • Ю
    Юрий
    5 ноября 2025
    Вологда: всё лучшее за 2 часа
    Хотим выразить огромную благодарность гиду Ирине за удивительную экскурсию! Её любовь к Вологде и глубокие знания чувствовались в каждом слове.
    читать дальше

    Ирина не только показала нам все ключевые достопримечательности, но и делилась интереснейшими деталями, историями и легендами, которые не найдешь в путеводителях. Её доброжелательность, готовность ответить на любой вопрос и широчайший кругозор сделали прогулку по-настоящему незабываемой. Обязательно порекомендуем Ирину всем друзьям!

  • I
    Irina
    4 ноября 2025
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Одно из самых глубоких впечатлений в этой поездке - Ферапонтов монастырь, который мы изучили благодаря Ольге. Отмечу безупречную коммуникацию, глубокие знания Ольги, общую эрудированность и приятные манеры в целом. День пролетел незаметно!
  • Д
    Дарья
    4 ноября 2025
    Прогулка по Вологде
    Спасибо Ксении за экскурсию, нам все понравилось, город Вологда- впечатлил и хочется снова приехать. Спасибо за рекомендации мест для нашего
    читать дальше

    дальнейшего исследования в городе. Будем надеяться посетить и Софийский собор в следующий раз, так как вчера был закрыт. Всех с праздником Народного единства и Казанской иконы Богоматери!

    Спасибо Ксении за экскурсию, нам все понравилось, город Вологда- впечатлил и хочется снова приехать. Спасибо за
  • С
    Светлана
    4 ноября 2025
    Прогулка по Вологде
    Спасибо большое Ксюше за отличную прогулку! Было интересно, легко и душевно. Вполне удалось проникнуться духом города) И даже испортившаяся погода не испортила впечатление.
  • О
    Огнева
    2 ноября 2025
    Вологда: всё лучшее за 2 часа
    Большое спасибо Ирине за прекрасно проведенную экскурсию, интересный, структурированный рассказ. Неспеша, без суеты, слушая интересный рассказ Ирины, мы обошли все знаковые места, которые были намечены. Несмотря на промозглую погоду, 2 часа пролетели незаметно и познавательно.
  • В
    Вадим
    30 октября 2025
    Прогулка по Вологде
    Экскурсия понравилась. Экскурсовод Ксения была доброжелательной, отвечала на все наши вопросы, хорошо знает материал.
    С нами были дети 12 и 13
    читать дальше

    лет. Им тоже все понравилось и было понятно.
    Единственное, что сейчас в Вологде идет подготовка к юбилею города и всё перекопано. Часть музеев не доступна.

    Экскурсия понравилась. Экскурсовод Ксения была доброжелательной, отвечала на все наши вопросы, хорошо знает материал
  • О
    Ольга
    29 октября 2025
    Вологда: всё лучшее за 2 часа
    Ирине огромное спасибо за познавательную экскурсию. Было очень интересно для детей и взрослых и очень душевно. Она оставила в наших сердцах частичку Вологды.
  • Е
    Елена
    26 октября 2025
    Прогулка по Вологде
    Ксения спасибо! Было очень интересно и душевно!
  • Л
    Леонид
    22 октября 2025
    Вологда: всё лучшее за 2 часа
    Все было здорово! Интересно!
  • А
    Алена
    21 октября 2025
    Вологда: всё лучшее за 2 часа
    Экскурсия была великолепна, Ирина рассказывает о своём городе очень увлекательно, без перегруза теорией! Наша компания осталась очень довольна, спасибо большое!
    Экскурсия была великолепна, Ирина рассказывает о своём городе очень увлекательно, без перегруза теорией! Наша компания осталась очень довольна, спасибо большое!
  • А
    Анна
    20 октября 2025
    Вологда: всё лучшее за 2 часа
    Экскурсия очень понравилась! Разнообразие интересных фактов и объектов, неожиданные повороты маршрута. Ирина любит своё дело, свой город и гостей, мы это почувствовали в полной мере. Большое спасибо за увлекательную. полезную и такую душевную прогулку по Вологде!
  • О
    Ольга
    13 октября 2025
    Вологда резная, кружевная, белокаменная
    Спасибо Елене за наше знакомство с Вологдой! Интересный материал, живая подача, очень приятная речь😍
    С большим удовольствием вернемся, когда большая стройка в городе закончится 👍🏻
    Спасибо Елене за наше знакомство с Вологдой! Интересный материал, живая подача, очень приятная речь😍
С большим удовольствием вернемся, когда большая стройка в городе закончится 👍🏻
  • Е
    Евгения
    13 октября 2025
    Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
    Экскурсия с Алексеем по Спасо-Прилуцкому монастырю очень понравилась. Алексей - замечательный рассказчик! Чувствуется, что человек обладает глубокими знаниями, увлечен своим делом. В монастыре было особенно красиво, так как были в период золотой осени. Рекомендуем!
    Экскурсия с Алексеем по Спасо-Прилуцкому монастырю очень понравилась. Алексей - замечательный рассказчик! Чувствуется, что человек обладает глубокими знаниями, увлечен своим делом. В монастыре было особенно красиво, так как были в период золотой осени. Рекомендуем!
  • К
    Карина
    6 октября 2025
    Вологда: всё лучшее за 2 часа
    Спасибо, нам все очень понравилось!
  • А
    Анна
    2 октября 2025
    Вологда: всё лучшее за 2 часа
    Экскурсия прошла на одном дыхании! Очень интересно было слушать про историю Вологды. Столько интересных фактов из жизни города узнали. Очень рекомендую.
    Экскурсия прошла на одном дыхании! Очень интересно было слушать про историю Вологды. Столько интересных фактов из жизни города узнали. Очень рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «В Кириллов и Феропонтово»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вологде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Вологда резная, кружевная, белокаменная
  2. Вологда: всё лучшее за 2 часа
  3. Встреча с Вологдой
  4. Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
  5. В гостях у мастера корабельного дела
Какие места ещё посмотреть в Вологде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Вологодский Кремль
  2. Самое главное
  3. Софийский собор
  4. Архиерейский двор
  5. Площадь Революции
  6. Дом Засецких
  7. Центр ремёсел «Резной Палисад»
  8. Воскресенский собор
  9. Спасо-Прилуцкий монастырь
  10. Музей Кружева
Сколько стоит экскурсия по Вологде в декабре 2025
Сейчас в Вологде в категории "В Кириллов и Феропонтово" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3400 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 565 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Вологде на 2025 год по теме «В Кириллов и Феропонтово», 565 ⭐ отзывов, цены от 3400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль