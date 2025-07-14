читать дальше

Время пролетело незаметно, готовы были слушать его часами напролет. Мой 14-летний сын сказал, что если бы Алексей вдруг взялся рассказывать о кофеварке, даже это было бы увлекательным. Если вам повезет, и удастся побывать на экскурсии с Алексеем, уверена, вы будете в восторге.