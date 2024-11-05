Гастрономическое путешествие в Задонск

Посетить три производства и познакомиться с локальной гастрономией на экскурсии из Воронежа
Приглашаю вас прикоснуться к местной продукции на экскурсии по семейным производствам! Вы окажетесь в душевных местах с невероятно красивой природой. Попробуете локальные сыры, сладости и масло.

И конечно, поближе узнаете сам Задонск: погуляете по тихим улочкам уездного города, отыщете старинную аптеку и узнаете интересные факты из истории этих мест.
Гастрономическое путешествие в Задонск
Гастрономическое путешествие в Задонск
Гастрономическое путешествие в Задонск
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Семейная сыроварня

В селе Рогожино живёт семья, которая в 2017 году переехала из Нижневартовска в Липецкую область и начала заниматься сыром. Вы понаблюдаете за процессом производства и продегустируете готовую продукцию — выдержанные и мягкие сыры, а также сырные конфеты.

Производство масла

Если будет техническая возможность, вы станете свидетелями процесса производства и узнаете, из каких этапов он состоит. Также вас ждёт дегустация подсолнечного масла холодного отжима и масла с различными добавками (травами). Оно невероятно ароматное!

Задонские сладости

Название говорит само за себя. Это и музей, и производство натуральных сладостей. Здесь можно попробовать и приобрести натуральный зефир, пастилу, варенье. И по желанию посетить мастер-класс по приготовлению зефира (оплачивается отдельно).

Экскурсия по Задонску

Нельзя просто так оказаться в окрестностях Задонска и не посмотреть сам город! Мы погуляем по старинным улочкам, полюбуемся прекрасным видом на Дон, увидим старинную аптеку и посетим Задонский мужской монастырь.

Вы узнаете:

  • Почему Задонск называют «русским Иерусалимом»
  • Как жили люди в этом провинциальном городе в 19 веке
  • Почему Дон — одна из важнейших рек России
  • Откуда в русской литературе взялось название «Дон Иванович»
  • Как устроено частное производство сыра и подсолнечного масла

Организационные детали

  • Программа подойдёт взрослым и детям с 12 лет
  • Поедем на комфортабельном автомобиле Kia Rio 2021 года
  • Отдельно по желанию оплачивается мастер-класс по приготовлению зефира. Стоимость — 350 ₽ c человека
  • С собой лучше взять наличные, так как производства находятся в деревнях, и не всегда есть связь

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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