Приглашаю вас прикоснуться к местной продукции на экскурсии по семейным производствам! Вы окажетесь в душевных местах с невероятно красивой природой. Попробуете локальные сыры, сладости и масло. И конечно, поближе узнаете сам Задонск: погуляете по тихим улочкам уездного города, отыщете старинную аптеку и узнаете интересные факты из истории этих мест.

Описание экскурсии

Семейная сыроварня

В селе Рогожино живёт семья, которая в 2017 году переехала из Нижневартовска в Липецкую область и начала заниматься сыром. Вы понаблюдаете за процессом производства и продегустируете готовую продукцию — выдержанные и мягкие сыры, а также сырные конфеты.

Производство масла

Если будет техническая возможность, вы станете свидетелями процесса производства и узнаете, из каких этапов он состоит. Также вас ждёт дегустация подсолнечного масла холодного отжима и масла с различными добавками (травами). Оно невероятно ароматное!

Задонские сладости

Название говорит само за себя. Это и музей, и производство натуральных сладостей. Здесь можно попробовать и приобрести натуральный зефир, пастилу, варенье. И по желанию посетить мастер-класс по приготовлению зефира (оплачивается отдельно).

Экскурсия по Задонску

Нельзя просто так оказаться в окрестностях Задонска и не посмотреть сам город! Мы погуляем по старинным улочкам, полюбуемся прекрасным видом на Дон, увидим старинную аптеку и посетим Задонский мужской монастырь.

Вы узнаете:

Почему Задонск называют «русским Иерусалимом»

Как жили люди в этом провинциальном городе в 19 веке

Почему Дон — одна из важнейших рек России

Откуда в русской литературе взялось название «Дон Иванович»

Как устроено частное производство сыра и подсолнечного масла

Организационные детали