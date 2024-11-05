В селе Рогожино живёт семья, которая в 2017 году переехала из Нижневартовска в Липецкую область и начала заниматься сыром. Вы понаблюдаете за процессом производства и продегустируете готовую продукцию — выдержанные и мягкие сыры, а также сырные конфеты.
Производство масла
Если будет техническая возможность, вы станете свидетелями процесса производства и узнаете, из каких этапов он состоит. Также вас ждёт дегустация подсолнечного масла холодного отжима и масла с различными добавками (травами). Оно невероятно ароматное!
Задонские сладости
Название говорит само за себя. Это и музей, и производство натуральных сладостей. Здесь можно попробовать и приобрести натуральный зефир, пастилу, варенье. И по желанию посетить мастер-класс по приготовлению зефира (оплачивается отдельно).
Экскурсия по Задонску
Нельзя просто так оказаться в окрестностях Задонска и не посмотреть сам город! Мы погуляем по старинным улочкам, полюбуемся прекрасным видом на Дон, увидим старинную аптеку и посетим Задонский мужской монастырь.
Вы узнаете:
Почему Задонск называют «русским Иерусалимом»
Как жили люди в этом провинциальном городе в 19 веке
Почему Дон — одна из важнейших рек России
Откуда в русской литературе взялось название «Дон Иванович»
Как устроено частное производство сыра и подсолнечного масла
Организационные детали
Программа подойдёт взрослым и детям с 12 лет
Поедем на комфортабельном автомобиле Kia Rio 2021 года
Отдельно по желанию оплачивается мастер-класс по приготовлению зефира. Стоимость — 350 ₽ c человека
С собой лучше взять наличные, так как производства находятся в деревнях, и не всегда есть связь
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Воронеже
Провела экскурсии для 100 туристов
Меня зовут Валерия, я профессиональный гид. Работаю в сфере туризма с 2014 года. С радостью проведу экскурсию по Воронежу как пешком, так и на машине, познакомлю с самыми красивыми местами нашего города, расскажу легенды.