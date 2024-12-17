Воронеж - город с богатой историей и культурой.На экскурсии гости узнают о его развитии, услышат забавные истории из жизни местных жителей и познакомятся с важными историческими личностями.Прогулка по исторической улице

Большая Дворянская откроет перед вами архитектурные шедевры конца 18 века. В завершение программы - посещение Центрального рынка, где можно попробовать зефир «Чернозём» и другие местные деликатесы. Возможность проведения экскурсии для больших групп на транспорте по запросу

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Прогулка по исторической улице

Вас ждет увлекательная прогулка по улице Большая Дворянская, архитектура которой начала формироваться еще в XIX веке. Эта улица наполнена историей и атмосферой, которая перенесет вас в прошлое.

Площадь Пяти углов и Петровский сквер

Вы посетите площадь Пяти углов, где пересекаются несколько улиц, и насладитесь прогулкой по Петровскому скверу. Здесь вы сможете увидеть яркие образцы модернистской архитектуры, включая знаменитое здание гостиницы «Бристоль».

Знаковые памятники Воронежа

Во время экскурсии вы увидите знаковые памятники города, такие как:

Памятник Платонову

Памятник Маршаку

Памятник Высоцкому

Памятник военному почтальону

Уникальная историческая копия корабля

Одной из интереснейших остановок станет посещение уникальной исторической копии корабля Петра I «Гото-Предестинация». Этот корабль расскажет вам о морских победах XVIII века и станет настоящим открытием для любителей истории.

Интересные факты и забавные истории

Во время прогулки вы узнаете множество интересных фактов о создании и развитии города. Вас ждут забавные истории из жизни крестьян, купцов и дворян, которые делают историю Воронежа еще более увлекательной.

Биографии известных писателей и поэтов

Вы откроете для себя биографии известных писателей и поэтов Черноземья, таких как:

Кольцов

Никитин

Бунин

Веневитинов

Необычные достопримечательности

На десерт экскурсии вас ждут необычные достопримечательности, такие как:

«Лечебный стул от жлобства»

Памятник герою повести «Белый Бим Чёрное ухо»

Эта экскурсия станет для вас настоящим путешествием в прошлое, полным интересных открытий и ярких впечатлений!