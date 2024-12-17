Обзорная экскурсия: от «Дикого поля» до Столицы Черноземья

Погрузитесь в историю Воронежа, пройдитесь по следам Петра Великого и насладитесь архитектурой Большой Дворянской улицы
Воронеж - город с богатой историей и культурой.

На экскурсии гости узнают о его развитии, услышат забавные истории из жизни местных жителей и познакомятся с важными историческими личностями.

Прогулка по исторической улице
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Большая Дворянская откроет перед вами архитектурные шедевры конца 18 века.

В завершение программы - посещение Центрального рынка, где можно попробовать зефир «Чернозём» и другие местные деликатесы. Возможность проведения экскурсии для больших групп на транспорте по запросу

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Узнать историю Воронежа
  • 🏛️ Посетить знаковые места
  • 📚 Открыть биографии писателей
  • 🍽️ Попробовать местные деликатесы
  • 🚍 Возможность аренды транспорта
Обзорная экскурсия: от «Дикого поля» до Столицы Черноземья
Обзорная экскурсия: от «Дикого поля» до Столицы Черноземья
Обзорная экскурсия: от «Дикого поля» до Столицы Черноземья
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00

Что можно увидеть

  • Гото Предестинация
  • Большая Дворянская
  • Площадь Пяти углов
  • Белый Бим Чёрное ухо
  • Памятник А.С. Маршаку

Описание экскурсии

Прогулка по исторической улице

Вас ждет увлекательная прогулка по улице Большая Дворянская, архитектура которой начала формироваться еще в XIX веке. Эта улица наполнена историей и атмосферой, которая перенесет вас в прошлое.

Площадь Пяти углов и Петровский сквер

Вы посетите площадь Пяти углов, где пересекаются несколько улиц, и насладитесь прогулкой по Петровскому скверу. Здесь вы сможете увидеть яркие образцы модернистской архитектуры, включая знаменитое здание гостиницы «Бристоль».

Знаковые памятники Воронежа

Во время экскурсии вы увидите знаковые памятники города, такие как:

  • Памятник Платонову
  • Памятник Маршаку
  • Памятник Высоцкому
  • Памятник военному почтальону

Уникальная историческая копия корабля

Одной из интереснейших остановок станет посещение уникальной исторической копии корабля Петра I «Гото-Предестинация». Этот корабль расскажет вам о морских победах XVIII века и станет настоящим открытием для любителей истории.

Интересные факты и забавные истории

Во время прогулки вы узнаете множество интересных фактов о создании и развитии города. Вас ждут забавные истории из жизни крестьян, купцов и дворян, которые делают историю Воронежа еще более увлекательной.

Биографии известных писателей и поэтов

Вы откроете для себя биографии известных писателей и поэтов Черноземья, таких как:

  • Кольцов
  • Никитин
  • Бунин
  • Веневитинов

Необычные достопримечательности

На десерт экскурсии вас ждут необычные достопримечательности, такие как:

  • «Лечебный стул от жлобства»
  • Памятник герою повести «Белый Бим Чёрное ухо»

Эта экскурсия станет для вас настоящим путешествием в прошлое, полным интересных открытий и ярких впечатлений!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Ленина
  • Воронежский театр оперы и балета
  • Лечебный «стул от Жлобства»
  • Никитинскую библиотеку
  • Место древней крепости Воронеж
  • Церковь Ильи Пророка
  • Первый Русский Линейных корабль «Гото Предестинация»
  • Большая Дворянская (проспект Революции)
  • Дом Шуклиных
  • Кинотеатр "Пролетарий" (кинематограф "Увечный воин")
  • Маршак С. Я
  • Дом Михайлова
  • Дом Кольцовых
  • Музыкальное училище
  • Гостиницу «Центральная»
  • Гостиницу «Бристоль»
  • Площадь Победы
  • Петровский сквер
  • И многое другое
Что включено
  • Услуги гида
  • Автотранспорт
Что не входит в цену
  • Дополнительно (по желанию) посещение экспозиции линейного корабля «Гото-Предестинация» - 300 руб., музей Петровских кораблей - 350 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина, 7, Воронеж
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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