Воронеж с чистого листа (в мини-группе)

Пройдите по местам, где история и современность Воронежа переплетаются. Памятники, театры, площади и многое другое ждут вас на этой экскурсии
Город Воронеж - это книга, страницы которой рассказывают о смене эпох и техническом прогрессе. На экскурсии вы узнаете, как жили горожане в прошлом и настоящем, и как город изменил их
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жизнь. Маршрут включает визитные карточки города и современные точки притяжения. Вы увидите памятник А.В.

Кольцову, здание мещанской управы, место основания древней крепости Воронеж, Каменный мост, Театр драмы ИМ.А. Кольцова, памятник И.С.

Никитину, памятник Белому Биму Чёрное ухо, дом губернатора, площадь Победы, здание ЮВЖД, Воронежский дворец и Петровский сквер.

Узнаете, как Воронеж стал гаванью для военно-морского флота, находясь на расстоянии более 600 км от моря, и где найти точку, откуда вырос город. Путешественники младше 6 лет могут посетить экскурсию бесплатно в сопровождении взрослого

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Увидите визитные карточки города
  • 📚 Узнаете историю и современность Воронежа
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🏛️ Посетите значимые памятники и здания
  • 🆓 Бесплатно для детей до 6 лет
    • Воронеж с чистого листа (в мини-группе)
    Воронеж с чистого листа (в мини-группе)
    Воронеж с чистого листа (в мини-группе)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 18:00

    Что можно увидеть

  • Памятник А.В. Кольцову
  • Здание мещанской управы
  • Место основания древней крепости Воронеж
  • Каменный мост
  • Театр драмы ИМ.А. Кольцова
  • Памятник И.С. Никитину
  • Памятник Белому Биму Чёрное ухо
  • Дом губернатора
  • Площадь Победы
  • Здание ЮВЖД
  • Воронежский дворец
  • Петровский сквер

    • Описание экскурсии

    Маршрут построен так, чтобы вы увидели визитные карточки города, а также современные точки притяжения. Многие из них можно будет потрогать и сохранить в виде фото на память.

    Вы увидите

    • Памятник А. В. Кольцову
    • Здание мещанской управы
    • Место основания древней крепости Воронеж
    • Каменный мост
    • Театр драмы им А. Кольцова
    • Памятник И. С. Никитину
    • Памятник Белому Биму Чёрное ухо
    • Дом губернатора
    • Площадь Победы
    • Здание ЮВЖД
    • Воронежский дворец
    • Петровский сквер

    Вы узнаете

    • «Столица» ли Воронеж или «глухая провинция»
    • Как город стал гаванью для военно-морского флота, находясь на расстоянии более 600 км от моря
    • Где найти точку, откуда вырос город
    • Кто лучший друг маленьких и больших воронежцев
      И многое другое!

    Организационные детали

    Путешественники младше 6 лет могут посетить экскурсию бесплатно в сопровождении взрослого.

    во вторник в 18:00, в субботу в 10:00

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет1 200 ₽
    Дети 6-12 лет800 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На площади Ленина
    Когда и сколько длится?
    Когда: во вторник в 18:00, в субботу в 10:00
    Экскурсия длится около 2.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    3
    2
    1
    Э
    11 авг 2024
    Чудесная прогулка! Экскурсионный маршрут включает в себя не только основные достопримечательности Воронежа, но и не туристические улочки, атмосферные и живые. Очень понравилось! Большое спасибо экскурсоводу Лене - очень интересно и с любовью рассказала про город: про его историю, бытование, современность.

    Входит в следующие категории Воронежа

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