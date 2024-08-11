📸 Увидите визитные карточки города 📚 Узнаете историю и современность Воронежа 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи 🏛️ Посетите значимые памятники и здания 🆓 Бесплатно для детей до 6 лет

Город Воронеж - это книга, страницы которой рассказывают о смене эпох и техническом прогрессе. На экскурсии вы узнаете, как жили горожане в прошлом и настоящем, и как город изменил их

жизнь. Маршрут включает визитные карточки города и современные точки притяжения. Вы увидите памятник А.В. Кольцову, здание мещанской управы, место основания древней крепости Воронеж, Каменный мост, Театр драмы ИМ.А. Кольцова, памятник И.С. Никитину, памятник Белому Биму Чёрное ухо, дом губернатора, площадь Победы, здание ЮВЖД, Воронежский дворец и Петровский сквер. Узнаете, как Воронеж стал гаванью для военно-морского флота, находясь на расстоянии более 600 км от моря, и где найти точку, откуда вырос город. Путешественники младше 6 лет могут посетить экскурсию бесплатно в сопровождении взрослого

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии

Маршрут построен так, чтобы вы увидели визитные карточки города, а также современные точки притяжения. Многие из них можно будет потрогать и сохранить в виде фото на память.

Вы увидите

Памятник А. В. Кольцову

Здание мещанской управы

Место основания древней крепости Воронеж

Каменный мост

Театр драмы им А. Кольцова

Памятник И. С. Никитину

Памятник Белому Биму Чёрное ухо

Дом губернатора

Площадь Победы

Здание ЮВЖД

Воронежский дворец

Петровский сквер

Вы узнаете

«Столица» ли Воронеж или «глухая провинция»

Как город стал гаванью для военно-морского флота, находясь на расстоянии более 600 км от моря

Где найти точку, откуда вырос город

Кто лучший друг маленьких и больших воронежцев

И многое другое!

Организационные детали

Путешественники младше 6 лет могут посетить экскурсию бесплатно в сопровождении взрослого.