Город Воронеж - это книга, страницы которой рассказывают о смене эпох и техническом прогрессе. На экскурсии вы узнаете, как жили горожане в прошлом и настоящем, и как город изменил их
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Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 18:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Маршрут построен так, чтобы вы увидели визитные карточки города, а также современные точки притяжения. Многие из них можно будет потрогать и сохранить в виде фото на память.
Вы увидите
- Памятник А. В. Кольцову
- Здание мещанской управы
- Место основания древней крепости Воронеж
- Каменный мост
- Театр драмы им А. Кольцова
- Памятник И. С. Никитину
- Памятник Белому Биму Чёрное ухо
- Дом губернатора
- Площадь Победы
- Здание ЮВЖД
- Воронежский дворец
- Петровский сквер
Вы узнаете
- «Столица» ли Воронеж или «глухая провинция»
- Как город стал гаванью для военно-морского флота, находясь на расстоянии более 600 км от моря
- Где найти точку, откуда вырос город
- Кто лучший друг маленьких и больших воронежцев
И многое другое!
Организационные детали
Путешественники младше 6 лет могут посетить экскурсию бесплатно в сопровождении взрослого.
во вторник в 18:00, в субботу в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 200 ₽
|Дети 6-12 лет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 18:00, в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лена — ваш гид в Воронеже
Провела экскурсии для 137 туристов
В детстве я увлекалась историей, а в юношестве стала культурологом. Непоседливость ума и ног не давала мне спокойно жить, и спустя пару лет я оказалась в сердце дикой природы. ТакЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Эмилия
11 авг 2024
Чудесная прогулка! Экскурсионный маршрут включает в себя не только основные достопримечательности Воронежа, но и не туристические улочки, атмосферные и живые. Очень понравилось! Большое спасибо экскурсоводу Лене - очень интересно и с любовью рассказала про город: про его историю, бытование, современность.
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