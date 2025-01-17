Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Выборге
Провели экскурсии для 3063 туристов
Приветствуем вас, дорогие путешественники! Мы команда профессиональных гидов в Выборге. С радостью покажем самые интересные места любимого города и расскажем о них занимательные факты.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
А
Александр
17 янв 2025
Были на экскурсии Рождественский переполох: по следам выборгских гномов в зимние праздники семьёй с тремя детьми (5, 9, 12 лет). Остались очень довольны. Экскурсовод Анжелика Васильевна нашла подход к каждому, никто читать дальше
не скучал, для всех нашлись вопросы по возрасту. Были даже сладкие призы за правильные ответы. При этом каждый вопрос со стороны взрослых и детей внимательно был выслушан и дан познавательный ответ. Очень было приятно получить такую обратную связь, а не просто сухой рассказ о достопримечательностях. День был морозный, Анжелика Васильевна учла и это: где бегали на перегонки, а где заходили погреться в экскурсионное бюро к доброй фее или в старинное кафе с кренделями. Программа очень насыщенная, но время пролетело незаметно, обязательно приедем ещё на другие экскурсии!
А
Анна
5 янв 2025
Все понравилось. Программу заказывали больше для ребенка, всю экскурсию сын был вовлечен в рассказ. После экскурсии озвучил факты, которые запомнил, что важно. Анжелика Васильевна легко нашла контакт, поэтому экскурсия прошла в позитивном и вовлеченном ключе, в процессе были озвучены интересные факты, которые нам помогли лучше познакомиться с городом. ❤️