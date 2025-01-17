Мои заказы

Рождественский переполох: по следам выборгских гномов

Путешествие в мир рождественских традиций Выборга, где гномы поведают свои тайны. Узнайте, кто такие Юлтомтен и Ниссе, и загадайте желание
Погружение в рождественские традиции Выборга, где легенды о гномах оживают.

Участники узнают о Юлтомтене и Ниссе, прогуляются по историческим местам, загадают желания и полюбуются звёздами.

На экскурсии посетят Круглую башню, Театральную площадь, Фонтан с медведем и другие достопримечательности.

Гномы расскажут о секретах башен, поделятся историями о первом зажигании огней на ёлке и удивят легендами о медвежьих загадках
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎅 Погружение в рождественские традиции
  • 🌟 Возможность загадать желание
  • 🎁 Увлекательные истории о гномах
  • 🏰 Посещение исторических мест
  • 🎶 Атмосфера веселья и радости
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Что можно увидеть

  • Круглая башня
  • Театральная площадь
  • Фонтан с медведем
  • Башня Ратуши
  • Дом купеческой гильдии Святого Духа
  • Часовая башня
  • Ратушная площадь
  • Смотровая площадка Выборгского замка

Описание экскурсии

Круглая башня — таинственное начало. Здесь начинается путешествие. Гномы расскажут об игрушках, которые сами делают, и секретах башни.

Театральная площадь — искры и огоньки. Гномы поделятся волнующей историей о первом зажигании огней на главной ёлке. А вы можете спросить о мечтах, которые она хранит.

Фонтан с медведем — медвежьи загадки. Гномики повстречают медведя, который интересуется рождественскими подарками. Расскажут легенду, как они незаметно делают сюрпризы, удивляя детей.

Башня Ратуши — голос праздника. Гномы слушают объявления о праздничных событиях. Они любят рассказывать о новых традициях и с радостью узнают, как празднуют Рождество в ваших домах.

Дом купеческой гильдии Святого Духа — ярмарочные чудеса. Гномы раскроют рецепты глинтвейна и пряников. И спросят, что бы вы купили на ярмарке.

Часовая башня — загадки времени. Гномы заглянут в будущее и предложат загадать желание у курантов.

Ратушная площадь — танцы и радость. Гномы будут петь и танцевать, погружая вас в непринуждённую атмосферу веселья.

Смотровая площадка Выборгского замка — завершение. Гномы покажут, как звёзды сияют над городом. Каждая из них — это чьё-то желание. Пожелайте и вы!

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна детям от 5 лет и их родителям
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Рыночной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Выборге
Провели экскурсии для 3063 туристов
Приветствуем вас, дорогие путешественники! Мы команда профессиональных гидов в Выборге. С радостью покажем самые интересные места любимого города и расскажем о них занимательные факты.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
17 янв 2025
Были на экскурсии Рождественский переполох: по следам выборгских гномов в зимние праздники семьёй с тремя детьми (5, 9, 12 лет). Остались очень довольны.
Экскурсовод Анжелика Васильевна нашла подход к каждому, никто
читать дальше

не скучал, для всех нашлись вопросы по возрасту. Были даже сладкие призы за правильные ответы. При этом каждый вопрос со стороны взрослых и детей внимательно был выслушан и дан познавательный ответ. Очень было приятно получить такую обратную связь, а не просто сухой рассказ о достопримечательностях.
День был морозный, Анжелика Васильевна учла и это: где бегали на перегонки, а где заходили погреться в экскурсионное бюро к доброй фее или в старинное кафе с кренделями.
Программа очень насыщенная, но время пролетело незаметно, обязательно приедем ещё на другие экскурсии!

А
Анна
5 янв 2025
Все понравилось. Программу заказывали больше для ребенка, всю экскурсию сын был вовлечен в рассказ. После экскурсии озвучил факты, которые запомнил, что важно.
Анжелика Васильевна легко нашла контакт, поэтому экскурсия прошла в позитивном и вовлеченном ключе, в процессе были озвучены интересные факты, которые нам помогли лучше познакомиться с городом. ❤️

Входит в следующие категории Выборга

