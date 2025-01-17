Погружение в рождественские традиции Выборга, где легенды о гномах оживают. Участники узнают о Юлтомтене и Ниссе, прогуляются по историческим местам, загадают желания и полюбуются звёздами. На экскурсии посетят Круглую башню, Театральную площадь, Фонтан с медведем и другие достопримечательности. Гномы расскажут о секретах башен, поделятся историями о первом зажигании огней на ёлке и удивят легендами о медвежьих загадках

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Описание экскурсии

Круглая башня — таинственное начало. Здесь начинается путешествие. Гномы расскажут об игрушках, которые сами делают, и секретах башни.

Театральная площадь — искры и огоньки. Гномы поделятся волнующей историей о первом зажигании огней на главной ёлке. А вы можете спросить о мечтах, которые она хранит.

Фонтан с медведем — медвежьи загадки. Гномики повстречают медведя, который интересуется рождественскими подарками. Расскажут легенду, как они незаметно делают сюрпризы, удивляя детей.

Башня Ратуши — голос праздника. Гномы слушают объявления о праздничных событиях. Они любят рассказывать о новых традициях и с радостью узнают, как празднуют Рождество в ваших домах.

Дом купеческой гильдии Святого Духа — ярмарочные чудеса. Гномы раскроют рецепты глинтвейна и пряников. И спросят, что бы вы купили на ярмарке.

Часовая башня — загадки времени. Гномы заглянут в будущее и предложат загадать желание у курантов.

Ратушная площадь — танцы и радость. Гномы будут петь и танцевать, погружая вас в непринуждённую атмосферу веселья.

Смотровая площадка Выборгского замка — завершение. Гномы покажут, как звёзды сияют над городом. Каждая из них — это чьё-то желание. Пожелайте и вы!

Организационные детали