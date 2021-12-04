Весь Выборг за один день: Старый город, Замок и парк Монрепо

Экскурсия по Выборгу, во время которой вы узнаете историю древнего города, познакомитесь с его главными

4.3
5 отзывов
В группе
до 20 чел.
Экскурсия по Выборгу, во время которой вы узнаете историю древнего города, познакомитесь с его главными достопримечательностями и интересными местами: библиотекой Алвара Аалто, бастионом Панцерлакс, Ратушей, домом Маннергейма, а также с несколькими многовековыми соборами.

Увидите старейший жилой дом в России, Чёртову церковь, «Усадьбу бюргера» и легендарный Выборгский замок, а также прогуляетесь по живописному парку и вкусно пообедаете.
Весь Выборг за один день: Старый город, Замок и парк Монрепо
Весь Выборг за один день: Старый город, Замок и парк Монрепо
Весь Выборг за один день: Старый город, Замок и парк Монрепо
Весь Выборг за один день: Старый город, Замок и парк Монрепо
Весь Выборг за один день: Старый город, Замок и парк Монрепо

Что вы увидите 🤩

  • Площадь Красного колодца
  • Библиотека Алвара Аалто
  • Парк Эспланада
  • Бастион Панцерлакс
  • Башня Ратуши
  • Доминиканский собор
  • Спасо-Преображенский собор
  • Дом Маннергейма
  • Собор Петра и Павла
  • Круглая башня
  • Самый старый жилой дом в России
  • Чёртова церковь
  • «Усадьба бюргера»
  • Костёл Гиацинта
  • Старый кафедральный собор
  • Выборгский Замок
  • Парк Монрепо
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Когда-то Екатерина II в далёком 1772 году переправилась через Неву и под звон колоколов Сампсониевского собора отправилась в путешествие в Иматру, заглянув по дороге в губернский город Выборг. Неспешно следуя по Карельскому перешейку и останавливаясь на обеды и ужины процессия добралась до Выборга за два дня. Со строительством железной дороги путь стал занимать 4 часа, а на курьерском поезде и вовсе три. Сейчас тот же путь на "Ласточке" занимает всего 1 час 15 минут и это самый быстрый и удобный способ достичь Выборга, и он может быть ещё и увлекательным, если с вами будет гид, хорошо знающий историю Карельского перешейка.
За окном "Ласточки" начинают мелькать многочисленные станции и у каждой есть свои особенности. Первая станция - Ланская названа так в честь одного из фаворитов Екатерины - Ланского; на Удельной было сельскохозяйственное училище, позже переделанное под дом умалишённых, в его комплексе - первое в Санкт-Петербурге здание, построенное в стиле Северный модерн; Озерки имели вокзал - настоящий вокальный зал, где проходили концерты самых известных исполнителей своего времени; Шувалово - земли сиятельного вельможи графа Шувалова, он был настолько богат, что даже пуговицы на его камзоле были из жемчуга. Все станции и их окрестности имеют богатую и удивительную историю, которую вы можете услышать в ходе экскурсии прямо в вагоне "Ласточки".
Но а в Выборге вас ждёт ещё большее погружение в мир истории и архитектуры. Выборг - уникальный город. В нём на протяжении столетий мирно уживались сразу четыре национальности: шведы, финны, русские и немцы. Каждая нация имела свои церкви, погосты, школы и, конечно, таверны, в которых была представлена разнообразная национальная кухня. С кулинарным символом Выборга - кренделем мы познакомимся уже в процессе большой обзорной экскурсии по городу, на которой Вы увидите: площадь Красного колодца, библиотеку Алвара Аалто, парк Эспланада, бастион Панцерлакс, башню Ратуши, Доминиканский собор, Спасо-Преображенский собор, дом Маннергейма, собор Петра и Павла, выборгский трамвай, Круглую башню, самый старый жилой дом в России, Чёртову церковь, "Усадьбу бюргера", костёл Гиацинта, старый кафедральный собор, а в завершении вас ждёт самое величественное сооружение города - Выборгский Замок.
После столь насыщенного путешествия обязательно нужно подкрепиться, многочисленные кафе и рестораны Выборга предоставят вам такую возможность, а гид подскажет наилучшее место. Посещение ресторана опционально и хорошо пообедать можно и в других уютных кафе в округе.
После обеда нужно обязательно подняться к памятнику Петру I на Петровскую гору, а затем отправиться в неспешную прогулку к парку Монрепо, пройдя сквозь Аннинские укрепления.
Парк Монрепо - старинный ландшафтный парк, обустраиваемый бароном Людвигом Генрихом фон Николаи начиная с 1786 года. Причудливые скалы, живописные пейзажи, деревья, растущие прямо на камнях, уютные беседки, воздух, насыщенный ароматом хвойного леса - всё это погружает в атмосферу сказочного, наполненного мифами и легендами парка. Здесь любой человек предаётся отдыху, усталость отступает и хочется бесконечно наслаждаться прекрасными видами северной природы.

Программа тура:

    10.45 - прибытие в Выборг
    11.00 Начало Большой обзорной экскурсии
    13.00 - перерыв на чай/кофе и дегустацию кулинарного символа - выборгского кренделя
    14.30 - окончание экскурсии на Замковом острове

    14.30-15.30 - обед

    15.30 - 16.00 прогулка на Петровскую гору, в Аннинские укрепления, к парку Монрепо (самостоятельно)
    16.00 - 18.00 экскурсия в парке Монрепо

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Обзорная экскурсия по Выборгу (по субботам Большая обзорная с посещением Замкового острова)
    • Экскурсия в парке Монрепо
    • Билет в парк Монрепо
    Что не входит
    • Личные расходы
    • Питание
    Место начала и завершения?
    Железнодорожный вокзал Выборга
    Когда и сколько длится
    Когда: Согласно расписанию в календаре
    Экскурсия длится около 6 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Согласно расписанию в календаре

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