Когда-то Екатерина II в далёком 1772 году переправилась через Неву и под звон колоколов Сампсониевского собора отправилась в путешествие в Иматру, заглянув по дороге в губернский город Выборг. Неспешно следуя по Карельскому перешейку и останавливаясь на обеды и ужины процессия добралась до Выборга за два дня. Со строительством железной дороги путь стал занимать 4 часа, а на курьерском поезде и вовсе три. Сейчас тот же путь на "Ласточке" занимает всего 1 час 15 минут и это самый быстрый и удобный способ достичь Выборга, и он может быть ещё и увлекательным, если с вами будет гид, хорошо знающий историю Карельского перешейка.

За окном "Ласточки" начинают мелькать многочисленные станции и у каждой есть свои особенности. Первая станция - Ланская названа так в честь одного из фаворитов Екатерины - Ланского; на Удельной было сельскохозяйственное училище, позже переделанное под дом умалишённых, в его комплексе - первое в Санкт-Петербурге здание, построенное в стиле Северный модерн; Озерки имели вокзал - настоящий вокальный зал, где проходили концерты самых известных исполнителей своего времени; Шувалово - земли сиятельного вельможи графа Шувалова, он был настолько богат, что даже пуговицы на его камзоле были из жемчуга. Все станции и их окрестности имеют богатую и удивительную историю, которую вы можете услышать в ходе экскурсии прямо в вагоне "Ласточки".

Но а в Выборге вас ждёт ещё большее погружение в мир истории и архитектуры. Выборг - уникальный город. В нём на протяжении столетий мирно уживались сразу четыре национальности: шведы, финны, русские и немцы. Каждая нация имела свои церкви, погосты, школы и, конечно, таверны, в которых была представлена разнообразная национальная кухня. С кулинарным символом Выборга - кренделем мы познакомимся уже в процессе большой обзорной экскурсии по городу, на которой Вы увидите: площадь Красного колодца, библиотеку Алвара Аалто, парк Эспланада, бастион Панцерлакс, башню Ратуши, Доминиканский собор, Спасо-Преображенский собор, дом Маннергейма, собор Петра и Павла, выборгский трамвай, Круглую башню, самый старый жилой дом в России, Чёртову церковь, "Усадьбу бюргера", костёл Гиацинта, старый кафедральный собор, а в завершении вас ждёт самое величественное сооружение города - Выборгский Замок.

После столь насыщенного путешествия обязательно нужно подкрепиться, многочисленные кафе и рестораны Выборга предоставят вам такую возможность, а гид подскажет наилучшее место. Посещение ресторана опционально и хорошо пообедать можно и в других уютных кафе в округе.

После обеда нужно обязательно подняться к памятнику Петру I на Петровскую гору, а затем отправиться в неспешную прогулку к парку Монрепо, пройдя сквозь Аннинские укрепления.

Парк Монрепо - старинный ландшафтный парк, обустраиваемый бароном Людвигом Генрихом фон Николаи начиная с 1786 года. Причудливые скалы, живописные пейзажи, деревья, растущие прямо на камнях, уютные беседки, воздух, насыщенный ароматом хвойного леса - всё это погружает в атмосферу сказочного, наполненного мифами и легендами парка. Здесь любой человек предаётся отдыху, усталость отступает и хочется бесконечно наслаждаться прекрасными видами северной природы.

Программа тура:

10.45 - прибытие в Выборг

11.00 Начало Большой обзорной экскурсии

13.00 - перерыв на чай/кофе и дегустацию кулинарного символа - выборгского кренделя

14.30 - окончание экскурсии на Замковом острове

14.30-15.30 - обед

15.30 - 16.00 прогулка на Петровскую гору, в Аннинские укрепления, к парку Монрепо (самостоятельно)

16.00 - 18.00 экскурсия в парке Монрепо