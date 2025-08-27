Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса вдоль и поперёк
Погрузитесь в мир Куршской косы: от птичьих миграций до загадочных дюн и Танцующего леса. Откройте для себя уникальные ландшафты и местную культуру
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
20 900 ₽ за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Осколки истории: из Янтарного - в Балтийск
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Янтарного в Балтийск, где история переплетается с природой и морскими пейзажами
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
14 705 ₽
17 300 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Сплав на сапбордах и каяках
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Синявинскому озеру! Вас ждёт увлекательный сплав, снорклинг и отдых на уединённом пляже
Начало: На Облепиховой улице
Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Увлекательное путешествие по Янтарному
Путешествие по историческим местам Калининградской области. Прогулка по бывшим немецким городам и знакомство с культурой Пруссии и Литвы
18 дек в 08:00
22 дек в 08:00
22 000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННикитина27 августа 2025Были с компанией из 3 человек на сапах 19 августа. Это был наш первый заплыв)
Группа набралась полная, в процессе плавания
- ЛЛюбовь21 августа 2025Благодарим Сергея за организацию сплава по красивейшим местам. Сергей мастерски помог с выбором плавсредства, позитивно и профессионально провел экскурсию. Рекомендуем!
- ВВалентина20 августа 2025Все отлично!
- ЗЗахарова15 августа 2025Когда утром шли на экскурсию в голове были яркие фото которые увидели в рекламе. Опуская то что есть нормальный туалет
