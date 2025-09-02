Индивидуальная
до 4 чел.
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный
Путешествие в мир янтаря и красоты Балтики: от добычи до создания украшений. Уникальные пейзажи и история ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Янтарный и Светлогорск: солнце и море
Путешествие по живописным курортам Балтики: от старинных вилл до широких пляжей. Ощутите гармонию природы и архитектуры
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Янтарный и Светлогорск: всё самое интересное
Погрузитесь в атмосферу Янтарного и Светлогорска, узнав о янтаре и наслаждаясь архитектурой. Уникальная экскурсия для ценителей истории и природы
Завтра в 09:00
4 сен в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Какие места ещё посмотреть в Янтарном
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
