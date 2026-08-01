По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Так незаметно мы дойдем до вершины холма, с которого откроется захватывающая дух панорама, охватывающая все юго-восточное побережье острова»
1 сен в 10:00
от 357 279 ₽ за человека
Курильское ожерелье: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Так незаметно мы дойдем до вершины холма, с которого откроется захватывающая дух панорама, охватывающая все юго-восточное побережье острова»
2 сен в 10:00
307 369 ₽ за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Итуруп и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Так незаметно мы дойдем до вершины холма, с которого откроется захватывающая дух панорама, охватывающая все юго-восточное побережье острова»
3 сен в 10:00
278 489 ₽ за человека
Кунашир и Шикотан. Тур на 10 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Так незаметно мы дойдем до вершины холма, с которого откроется захватывающая дух панорама, охватывающая все юго-восточное побережье острова»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
262 769 ₽ за человека
Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Так незаметно мы дойдем до вершины холма, с которого откроется захватывающая дух панорама, охватывающая все юго-восточное побережье острова»
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 345 659 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Панорамы»
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