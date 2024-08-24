SUP-прогулка по реке Осётр

Погрузитесь в мир активного отдыха на SUP-досках в Зарайске. Прогулка включает инструктаж, сопровождение и обед на берегу. Подходит для всех от 12 лет
Окружающие виды и перекаты реки Осётр напоминают горную речку.

Холмистая долина, лесистые берега и известняковые глыбы делают её одной из самых красивых рек Подмосковья. Прозрачная вода позволяет купаться и ловить рыбу.

Пройдя
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17 километров по извивающемуся руслу Осетра, участники наполнятся энергией природы дальних рубежей Московской области.

Программа включает сбор участников, трансфер, инструктаж, спуск на воду, организованное сопровождение, ланч на высоком берегу и завершение маршрута. Группу сопровождают гиды-инструкторы и сертифицированный спасатель

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Прозрачная вода реки
  • 🏞 Живописные виды
  • 🍽 Вкусный ланч на природе
  • 🚤 Сопровождение моторной лодкой
  • 📸 Памятные фотографии
    • SUP-прогулка по реке Осётр
    SUP-прогулка по реке Осётр
    SUP-прогулка по реке Осётр
    Ближайшие даты:
    Время начала: 11:00

    Что можно увидеть

  • Холмистая долина
  • Лесистые берега
  • Известняковые глыбы

    • Описание водной прогулки

    Программа прогулки

    11:00 — сбор участников
    Мы встречаем всех участников в 160 км. от МКАД в деревне Чулки-Соколово Зарайского городского округа. Отсюда осуществляется трансфер на старт SUP-прогулки в деревне Михалёво.
    12:00 — инструктаж, спуск на воду
    На берегу состоится знакомство с командой инструкторов и лёгкий завтрак с пончиками и чаем. Вам предложат выбрать SUP-доску, предоставят спасательный жилет и гермомешок для личных вещей. Перед спуском на воду квалифицированный инструктор расскажет, как правильно и безопасно идти на доске.
    13:00 — выход на маршрут
    Идём организованной группой 6 км. вниз по течению до причала на ланч. Группу сопровождает моторная лодка и сертифицированный спасатель. С моторной лодки делаются памятные фотографии.
    14:30 — обед
    Остановка на ланч происходит на высоком левом берегу у леса со старинным названием «Струпненская Лука». С возвышенности открывается незабываемый вид на правый берег Осетра.
    Меню ланча: хотдоги на гриле, грудка индейки на гриле, картофель по деревенски в воке, овощи, травяной чай из национального турецкого самовара.
    18:00 — завершение сплава
    Маршрут завершается на левом берегу в деревне Чулки-Соколово, в 500 м. от вашего автомобиля.

    Организационные детали

    • Во время прогулки вас будет сопровождать один или несколько гидов-инструкторов из нашей команды.
    • Ограничение по возрасту: не младше 12 лет.
    • В стоимость включены: услуги инструктора, аренда спасательного жилета и гермомешка для личных вещей, обед, фотосопровождение на маршруте.

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    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В деревне Чулки-Соколово
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 7 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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