Истории Самбии - на экскурсии из Зеленоградска

Куршская коса, Зеленоградск
Мы познакомим вас с природой и историей Калининградской области.

Вы полюбуетесь красотой Куршской косы и увидите её главные достопримечательности: высоту Эфа, длинные песчаные пляжи, Танцующий лес.

А в Зеленоградске почувствуете себя немецкими курортниками, приехавшими на отдых к Балтийскому морю.
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

  • Посетим Куршскую косу. Изучим Королевский бор, познакомимся с променадом посёлка Лесной, рассмотрим маяк в посёлке Рыбачий.
  • Не забудем и про Танцующий лес с мистически закрученными стволами сосен.
  • Заберёмся на высоту Эфа. Также у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки. Вы насладитесь дюнами, еловыми лесами, покрытыми мхом и лишайником лугами и красотой песчаных пляжей на побережье Балтийского моря.
  • После обеда отправимся на свидание с немецким королевским курортом Кранц (ныне Зеленоградск), где сохранилась архитектура начала 20 века. А ещё здесь очень любят кошек!
    По пути поговорим об истории Зеленоградска и Куршской косы, флоре и фауне и особенностях создания немецких курортов.

Организационные детали

  • Поедем на легковом авто, кроссовере или микроавтобусе (в зависимости от размера группы).
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 5 лет.
  • Отдельно оплачивается обед, билет при въезде на косу — 500 ₽/взрослый, 100 ₽/дети и пенсионеры.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Зеленоградске
Провели экскурсии для 6439 туристов
Меня зовут Наталья, я коренная калининградка в третьем поколении! Обожаю наш регион, увлечена фотографией и очень люблю путешествия. С радостью поделюсь своими знаниями и помогу сделать ваш отдых насыщенным красотами, впечатлениями и эмоциями. До встречи!
1
Н
Наталья
14 мая 2025
Впечатления неоднозначные. Природа, пейзажи, да, красиво.
Организатор: девушка из группы записалась совершенно на другую экскурсию, её отправили на Куршскую косу с моей группой, о том, что её выбранная и оплаченная экскурсия
читать дальше

вообще не проводится, она узнала в момент выезда из Зеленоградска (ехала из Калининграда), чем история закончилась - не знаю))
Ощущение "панибратства" от организатора неприятное. Я не Наташенька, меня зовут Наталья.
Посещение национального парка Куршская коса стоит 400 рублей, но самостоятельно купить билет не разрешили,"обязательно" 500 рублей за посещение переводом. Ну, смешные вы, ребята.
Будут настаивать на обеде в кафе на Куршской косе ещё на въезде (а-ля по программе) - не соглашайтесь, в Зеленоградске (в мае точно) полно более бюджетных, вкусных и колоритных мест для еды, заявлено 1.5-2 часа для посещения.

Впечатления неоднозначные. Природа, пейзажи, да, красиво.

