Мы познакомим вас с природой и историей Калининградской области.
Вы полюбуетесь красотой Куршской косы и увидите её главные достопримечательности: высоту Эфа, длинные песчаные пляжи, Танцующий лес.
А в Зеленоградске почувствуете себя немецкими курортниками, приехавшими на отдых к Балтийскому морю.
Описание экскурсии
- Посетим Куршскую косу. Изучим Королевский бор, познакомимся с променадом посёлка Лесной, рассмотрим маяк в посёлке Рыбачий.
- Не забудем и про Танцующий лес с мистически закрученными стволами сосен.
- Заберёмся на высоту Эфа. Также у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки. Вы насладитесь дюнами, еловыми лесами, покрытыми мхом и лишайником лугами и красотой песчаных пляжей на побережье Балтийского моря.
- После обеда отправимся на свидание с немецким королевским курортом Кранц (ныне Зеленоградск), где сохранилась архитектура начала 20 века. А ещё здесь очень любят кошек!
По пути поговорим об истории Зеленоградска и Куршской косы, флоре и фауне и особенностях создания немецких курортов.
Организационные детали
- Поедем на легковом авто, кроссовере или микроавтобусе (в зависимости от размера группы).
- Программа подойдёт взрослым и детям с 5 лет.
- Отдельно оплачивается обед, билет при въезде на косу — 500 ₽/взрослый, 100 ₽/дети и пенсионеры.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Окружной улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Зеленоградске
Провели экскурсии для 6439 туристов
Меня зовут Наталья, я коренная калининградка в третьем поколении! Обожаю наш регион, увлечена фотографией и очень люблю путешествия. С радостью поделюсь своими знаниями и помогу сделать ваш отдых насыщенным красотами, впечатлениями и эмоциями. До встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
2
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
14 мая 2025
Впечатления неоднозначные. Природа, пейзажи, да, красиво.
Организатор: девушка из группы записалась совершенно на другую экскурсию, её отправили на Куршскую косу с моей группой, о том, что её выбранная и оплаченная экскурсия
