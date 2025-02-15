Куршская коса — главная достопримечательность Калининградской области. Вы побываете на самой высокой смотровой площадке косы — Высоте Эфа. Полюбуетесь белыми дюнами и прогуляетесь по дикому пляжу. Узнаете, почему здесь танцуют деревья и кто такие куршы. Научные факты, легенды, ирония и юмор — всё это будет на аудоэкскурсии, которую вы прослушаете с помощью приложения на смартфоне.

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Описание аудиогида

Куршская коса разделяет Балтийское море и Куршский залив. Эта тонкая полоска суши известна живописными пейзажами с песчаными пляжами, сосновыми лесами и тундровыми ландшафтами. Круговой маршрут начнётся и завершится в Зеленоградске.

Театрализованная аудиоэкскурсия создана профессиональными актёрами театра и кино, чтобы вы получили яркие впечатления и от души посмеялись. Вы погрузитесь в историю и легенды национального парка. И вместе с героями Доком и Марти посетите самые интересные места.

Высота Эфа , одна из самых высоких дюн в Европе. Вы побываете на лучшей смотровой площадке на Куршской косе. Особенность этого места — пески, «поющие» при движении ветра или человека

, одна из самых высоких дюн в Европе. Вы побываете на лучшей смотровой площадке на Куршской косе. Особенность этого места — пески, «поющие» при движении ветра или человека Танцующий лес — вы откроете уникальный участок хвойного леса, где растут сосны с изогнутыми стволами

— вы откроете уникальный участок хвойного леса, где растут сосны с изогнутыми стволами Озеро Чайка. Также в программе пресноводный водоём в окрестностях посёлка Рыбачий

Кроме того:

Вы побываете на диком балтийском пляже

Поищете янтарь

Увидите первую станцию кольцевания птиц в мире

А ещё, если повезёт, встретите местных обитателей — лисы на косе уже привыкли к посетителям и выходят к людям за чем-нибудь вкусным. Но будьте осторожны, всё же это дикие звери, которые могут цапнуть за палец!

Организационные детали

Дополнительные расходы: 300 ₽ с человека и от 150 ₽ за проезд на автомобиле (зависит от вида транспорта — смотрите актуальную информацию на сайте парка).

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту

Отправиться на экскурсию можно в любой день и время

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

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