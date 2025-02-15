Куршская коса — главная достопримечательность Калининградской области. Вы побываете на самой высокой смотровой площадке косы — Высоте Эфа. Полюбуетесь белыми дюнами и прогуляетесь по дикому пляжу. Узнаете, почему здесь танцуют деревья и кто такие куршы.
Научные факты, легенды, ирония и юмор — всё это будет на аудоэкскурсии, которую вы прослушаете с помощью приложения на смартфоне.
Научные факты, легенды, ирония и юмор — всё это будет на аудоэкскурсии, которую вы прослушаете с помощью приложения на смартфоне.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание аудиогида
Куршская коса разделяет Балтийское море и Куршский залив. Эта тонкая полоска суши известна живописными пейзажами с песчаными пляжами, сосновыми лесами и тундровыми ландшафтами. Круговой маршрут начнётся и завершится в Зеленоградске.
Театрализованная аудиоэкскурсия создана профессиональными актёрами театра и кино, чтобы вы получили яркие впечатления и от души посмеялись. Вы погрузитесь в историю и легенды национального парка. И вместе с героями Доком и Марти посетите самые интересные места.
- Высота Эфа, одна из самых высоких дюн в Европе. Вы побываете на лучшей смотровой площадке на Куршской косе. Особенность этого места — пески, «поющие» при движении ветра или человека
- Танцующий лес — вы откроете уникальный участок хвойного леса, где растут сосны с изогнутыми стволами
- Озеро Чайка. Также в программе пресноводный водоём в окрестностях посёлка Рыбачий
Кроме того:
- Вы побываете на диком балтийском пляже
- Поищете янтарь
- Увидите первую станцию кольцевания птиц в мире
- А ещё, если повезёт, встретите местных обитателей — лисы на косе уже привыкли к посетителям и выходят к людям за чем-нибудь вкусным. Но будьте осторожны, всё же это дикие звери, которые могут цапнуть за палец!
Организационные детали
Дополнительные расходы: 300 ₽ с человека и от 150 ₽ за проезд на автомобиле (зависит от вида транспорта — смотрите актуальную информацию на сайте парка).
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1190 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Тургенева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Зеленоградске
Провёл экскурсии для 11068 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
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