Куршская коса и Зеленоградск за один день

Сказочный лес, песчаные дюны, море, пляж и уютный курортный городок на авто-пешеходной экскурсии
Вы насладитесь фантастическими видами Куршской косы, погуляете по заповедному лесу с изогнутыми деревьями и узнаете о необычных растениях лесничества Гренц.

А ещё я расскажу о старинном почтовом тракте, миграции перелетных птиц, тяжелом труде местных рыбаков и первой орнитологической станции в Европе.
Куршская коса и Зеленоградск за один день
Куршская коса и Зеленоградск за один день
Куршская коса и Зеленоградск за один день
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Куршская коса во всём великолепии

Вы увидите главные достопримечательности национального парка: Королевский бор, орнитологическую станцию Фрингилла, посёлок Рыбачий, лютеранскую кирху архитектора Тишлера, Танцующий лес, а также высоту Эфа или озеро Лебедь — на выбор. Полюбуетесь видом на бескрайнее море, Большую дюнную гряду и Куршский залив. В завершение заедете в город-курорт Зеленоградск и рассмотрите его «визитные карточки»: памятник котам, водонапорную башню и питьевой бювет Королева Луиза.

Занимательные факты и легенды

Куршская коса — место с интересной историей. Я расскажу, как и зачем люди на протяжении 150 лет формировали авандюну вдоль всего побережья, кто такие кусатели ворон и как расшифровать выражение «восточно-прусские голубки». А также: что означают резные руны на коньках рыбацких домов, где охотились прусские короли, что такое музыкальная рыбалка и как обучали ловчих птиц.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Mercedes-Benz Sprinter 2018 года
  • Экологический сбор при въезде на косу не включён в стоимость — 300 руб. /чел. + 400 рублей за автомобиль с группы
  • Экскурсия подойдет взрослым и детям от 8 лет

в среду в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
11 окт 2024
За день до поездки на Куршскую косу и Зеленоградск по определенным причинам нам поменяли гида, утром еще и машину тк другие туристы отказались от поездки из за дождя. В итоге
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на заднем сидении легковой машины ехали три женщины и было довольно тесно. По отзывам выбрали гида Олега, но с ним так и не познакомились:(Все это немного разочаровало, но места красивые! Хотелось бы вернуться.

За день до поездки на Куршскую косу и Зеленоградск по определенным причинам нам поменяли гида, утромЗа день до поездки на Куршскую косу и Зеленоградск по определенным причинам нам поменяли гида, утромЗа день до поездки на Куршскую косу и Зеленоградск по определенным причинам нам поменяли гида, утромЗа день до поездки на Куршскую косу и Зеленоградск по определенным причинам нам поменяли гида, утромЗа день до поездки на Куршскую косу и Зеленоградск по определенным причинам нам поменяли гида, утромЗа день до поездки на Куршскую косу и Зеленоградск по определенным причинам нам поменяли гида, утромЗа день до поездки на Куршскую косу и Зеленоградск по определенным причинам нам поменяли гида, утром

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