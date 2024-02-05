Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
Групповая экскурсия в Железноводске

Домбай в мини-группе

Хотите узнать, где скрывается счастье? В горах! Приглашаем вас на один из самых популярных горнолыжных курортов Карачаево-Черкессии. Домбай славится своими горными пейзажами, живописными озерами и канатной дорогой.

Мы проведем один день среди лучших видов, а комфортный формат мини-группы позволит пройти маршрут без спешки.
Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
Ближайшие даты:
5
фев
6
фев
7
фев
8
фев
9
фев
10
фев
11
фев
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даты

Что вас ожидает:

  • Перевал Гум-Баши
  • Сырные пещеры или гора Кольцо
  • Гоначхирское ущелье (в теплое время года) или Шоанинский храм — древние аланский храм.
  • Озеро Кара-Кель — «Чёрное озеро»
  • Пос. Домбай
  • Река Уллу-Муруджу
  • Гора Мусса-Ачитара
  • Канатная дорога на гору Мусса-Ачитара
  • Вершины Инэ, Суфруджу, Алибек, Белалыкая
  • Домбай-Ульген

Описание

Что вас ждет Домбай называют «сердцем гор», так как он действительно окружён ими со всех сторон. Маршрут лежит по живописному ущелью Подкумок, проходит через горные аулы. Перевал Гум-баши или Маринский перевал в настоящее время занимает первое место среди самых высоких перевалов России, по которым проложены автомобильные трассы. Его высота – 2178 м. над уровнем моря. С его вершины открываются неповторимые виды на гору Эльбрус и Кавказский хребет. На перевале есть кафе, где мы можем остановиться перекусить. Пещера «Сквозняк» или «Сырная» Эта пещера состоит из песчаника и по виду действительно напоминает пористый сыр. На самом деле такие углубления результат выветривания под воздействием различных природных явлений: ветра, дождя, снега. Она растянута примерно на десять метров в глубину и представляет собой несколько полостей, связанных естественным узким коридором. Древний аланский храм (Сентинский или Шоанинский) Древний горный Сентинский храм, архитектурное сокровище X века, возвышающееся над рекой Теберда. Церковь возведена по канонам византийской архитектуры в форме креста из светлого песчаника. Когда-то здесь проходил торговый путь, ведущий через Кавказские горы к восточному побережью Черного моря. Или Шоанинский храм, с тысячелетней историей на вершине горы Шоана в окрестностях г. Карачаевска, а именно над село им Коста Хетагурова. Название горы Шоана в переводе означает «святилище». Построен храм Аланами еще до крещения Руси во второй половине Х века и является одним из старейших храмов на территории России. Озеро Кара-кёль Проедем по берегу озера Кара-кёль — еще один долгожитель маршрута, которому около 8-10 тысяч лет. Ущелье Гоначхир (посещем в теплое время года) называют одним из самых красивых мест Европы. По ущелью проходит часть Военно-Сухумской дороги - эта дорога через Главный Кавказский хребет, когда-то соединяющая Черкесск и Сухум (Абхазия). Дорога приводит к Туманному озеру или Туманлы-Кель еще его называют форелевым, так как когда-то проводился эксперимент по разведению форели, но из-за частого схода лавин он не удался. Форель в озере водится до сих пор, но ловить ее нельзя, так как это территория заповедника. Следующая остановка будет у реки Уллу-Муруджу с самой чистой прозрачно-бирюзовый ледниковой водой в России. Вокруг ее окружает елово-буковая роща, многолетние деревья, где веет потрясающим запахом хвои. Далее вас ждет канатная дорога к вершине «Мусса-Ачитара» (3012м). Важно знать Обязательно возьмите с собой паспорт и наличные деньги (в большинстве посещаемых мест питания отсутствует интернет, поэтому нет терминалов). Одежда и обувь должна быть удобной и соответствовать сезону. Рекомендуем также взять солнцезащитные очки, воду, дождевик. Не входит в стоимость:
Питание в кафе (ок. 600 руб. /чел). Также можно взять небольшой перекус и питьевую воду с собой • Вход в Гоначхирское ущелье с посещением озера Туманлы-Кель — 300 руб. /чел. (в теплое время года вместо храма), трансфер до храма -200 руб • Билет на канатную дорогу в Домбае (1400 — 2000 руб. в зависимости от типа канатки и от возраста участников).

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от дома и обратно на комфортном внедорожнике
  • Услуги профессионального гида-водителя на всём маршруте
Что не входит
  • По желанию:
  • Питание в кафе (ок. 600 руб. /чел). Также можно взять небольшой перекус и питьевую воду с собой
  • Вход в Гоначхирское ущелье с посещением озера Туманлы-Кель — 300 руб. /чел. (в теплое время года вместо храма). Трансфер до храма 200 руб.
  • Билет на канатную дорогу в Домбае (1400 — 2000 руб. в зависимости от типа канатки и от возраста участников)
Где начинаем и завершаем?
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Накануне поездки, ближе к 20:00, отправим информацию о точном времени выезда и номер водителя-гида на вотсап. Будем ждать вас по вашему адресу.
  • Программа может быть изменена в связи с погодными условиями!
  • Экскурсия проходит на комфортных внедорожниках/минивэнах (до 6/7 пассажиров).
  • Обязательно возьмите с собой паспорт и наличные деньги (в большинстве посещаемых мест питания отсутствует интернет, поэтому нет терминалов).
  • Одежда и обувь должна быть удобной и соответствовать сезону.
  • Рекомендуем также взять солнцезащитные очки, питьевую воду, дождевик. Канатная дорога оплачивается отдельно.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении менеджеру), а также в индивидуальной форме
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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