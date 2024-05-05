1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Живописная экскурсия из Железноводска: красоты Кабардино-Балкарии
Проведите незабываемый день в Кабардино-Балкарии, погрузитесь в мир горных вершин и древних традиций
Начало: У вашего отеля
«Термальные источники Аушигер — вы окунётесь в целебную горячую воду и зарядитесь энергией перед обратной дорогой»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
21 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Уникальная экскурсия: Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники
Проведите день, наслаждаясь видами Кавказа, посещая древние храмы и расслабляясь в термальных источниках. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Входные билеты в термальные источники оплачиваются отдельно: для взрослого — 500 руб»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия в Живописную Кабардино-Балкарию: от Железноводска до Языка тролля
Погрузитесь в удивительный мир Кабардино-Балкарии: от величественного Языка тролля до тайн замка Шато-Эркен и целебных источников
«Дополнительные расходы: термальные источники — 300 руб»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Уникальный тур: Пять курортов КВМ и термальные купания за день
Погрузитесь в историю и красоту Кавказских Минеральных Вод, искупайтесь в целебных термальных источниках
Начало: По договоренности
«Мы остановимся в лермонтовских местах, попробуем разные виды минеральной воды из источников, поднимемся на смотровые площадки с лучшими видами и искупаемся в термальных источниках»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор5 мая 2024Мы брали частный тур по Кабардино-Балкарии, оформляли через Манану, всё быстро и профессионально, но она, видимо, лишь организатор, а гидом
- ООльга31 декабря 2023Экскурсией остались полностью довольны. За один день успели посетить основные достопримечательности КМВ. От гида Аркадия просто в восторге, очень доброжелательный,интересный рассказчик,познавательно,увлекательно,узнали много нового об истории Кавказа. На посещаемых объектах давал достаточно времени на осмотр и фото. Очень рекомендуем данную экскурсию.
- ООлег9 ноября 2023Отличный рассказчик. Шикарные фото))
- ААлександр8 сентября 2023Очень тактичный и грамотный экскурсовод. Настоятельно рекомендую.
- ТТатьяна28 августа 2023Нам очень понравилась экскурсия, проведенная Николаем! Незабываемые впечатления от живописнейших пейзажей Кабардино-Балкарии! Николай помог сделать нам море классных фоток!
- ДДмитрий30 июля 2023Отличная поездка! Николай изъездил весь Кавказ и отлично знает местность, интересно рассказывает, безопасно и безупречно водит. И конечно же подобрал очень
- ССветлана3 июля 2023Олег показал красивые места, накормил в проверенных точках. Скорее это было сопровождение. Экскурсией это не назовешь.
- ГГалина27 февраля 2023Доброе время суток! Наша компания из 3 человек посетила экскурсию 17.02.2023 перевал Гум-Баши, Шоанинский храм,термальные источники за один день. Экскурсия
- ООльга30 октября 2022Друзья путешественники, эта экскурсия была просто великолепна! О том какие прекрасные виды, природа и истории вам уже неоднократно написали. Я же
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «SPA»
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