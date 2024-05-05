Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 4 экскурсии в категории «SPA» в Железноводске, цены от 12 255 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Живописная экскурсия из Железноводска: красоты Кабардино-Балкарии
Проведите незабываемый день в Кабардино-Балкарии, погрузитесь в мир горных вершин и древних традиций
Начало: У вашего отеля
«Термальные источники Аушигер — вы окунётесь в целебную горячую воду и зарядитесь энергией перед обратной дорогой»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
21 000 за всё до 4 чел.
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Уникальная экскурсия: Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники
Проведите день, наслаждаясь видами Кавказа, посещая древние храмы и расслабляясь в термальных источниках. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Входные билеты в термальные источники оплачиваются отдельно: для взрослого — 500 руб»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
14 000 за всё до 3 чел.
Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Экскурсия в Живописную Кабардино-Балкарию: от Железноводска до Языка тролля
Погрузитесь в удивительный мир Кабардино-Балкарии: от величественного Языка тролля до тайн замка Шато-Эркен и целебных источников
«Дополнительные расходы: термальные источники — 300 руб»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Пять курортов КВМ за один день + купание в термальных источниках
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Уникальный тур: Пять курортов КВМ и термальные купания за день
Погрузитесь в историю и красоту Кавказских Минеральных Вод, искупайтесь в целебных термальных источниках
Начало: По договоренности
«Мы остановимся в лермонтовских местах, попробуем разные виды минеральной воды из источников, поднимемся на смотровые площадки с лучшими видами и искупаемся в термальных источниках»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктор
    5 мая 2024
    Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Железноводска
    Мы брали частный тур по Кабардино-Балкарии, оформляли через Манану, всё быстро и профессионально, но она, видимо, лишь организатор, а гидом
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    у нас был Анзор. С ним нам повезло, опытный водитель, очень внимателен к гостям, в его комфортабельном УАЗе мы чувствовали себя уютно и безопасно. Анзор объездил эти места, как говорится, вдоль и поперёк, знает много интересных познавательных историй, всё экскурсию провёл в спокойном темпе, без давления и стресса, время для нас пролетело незаметно. Красивых мест на маршруте очень много, есть что посмотреть и пофотографировать, в чём опять же помогал гид, подсказывая ракурсы и места съёмок. По совету Анзора вкусно пообедали в национальном кафе в Верхней Балкарии, очень понравилось. От поездки осталось приятное впечатление, много фотографий и благодарность её организаторам.

    Мы брали частный тур по Кабардино-Балкарии, оформляли через Манану, всё быстро и профессионально, но она, видимо
  • О
    Ольга
    31 декабря 2023
    Пять курортов КВМ за один день + купание в термальных источниках
    Экскурсией остались полностью довольны. За один день успели посетить основные достопримечательности КМВ. От гида Аркадия просто в восторге, очень доброжелательный,интересный рассказчик,познавательно,увлекательно,узнали много нового об истории Кавказа. На посещаемых объектах давал достаточно времени на осмотр и фото. Очень рекомендуем данную экскурсию.
  • О
    Олег
    9 ноября 2023
    Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Железноводска
    Отличный рассказчик. Шикарные фото))
  • А
    Александр
    8 сентября 2023
    Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Железноводска
    Очень тактичный и грамотный экскурсовод. Настоятельно рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    28 августа 2023
    Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Железноводска
    Нам очень понравилась экскурсия, проведенная Николаем! Незабываемые впечатления от живописнейших пейзажей Кабардино-Балкарии! Николай помог сделать нам море классных фоток!
    Нам очень понравилась экскурсия, проведенная Николаем! Незабываемые впечатления от живописнейших пейзажей Кабардино-Балкарии! Николай помог сделать намНам очень понравилась экскурсия, проведенная Николаем! Незабываемые впечатления от живописнейших пейзажей Кабардино-Балкарии! Николай помог сделать намНам очень понравилась экскурсия, проведенная Николаем! Незабываемые впечатления от живописнейших пейзажей Кабардино-Балкарии! Николай помог сделать намНам очень понравилась экскурсия, проведенная Николаем! Незабываемые впечатления от живописнейших пейзажей Кабардино-Балкарии! Николай помог сделать намНам очень понравилась экскурсия, проведенная Николаем! Незабываемые впечатления от живописнейших пейзажей Кабардино-Балкарии! Николай помог сделать намНам очень понравилась экскурсия, проведенная Николаем! Незабываемые впечатления от живописнейших пейзажей Кабардино-Балкарии! Николай помог сделать нам
  • Д
    Дмитрий
    30 июля 2023
    Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Железноводска
    Отличная поездка! Николай изъездил весь Кавказ и отлично знает местность, интересно рассказывает, безопасно и безупречно водит. И конечно же подобрал очень
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    классные места для поездки. Комфортная машина + чувство юмора и профессионализм Николая + сумасшедшие виды Кавказа => отличное настроение и масса впечатлений. Спасибо большое за такое мини-путешествие! PS: а ещё Николай делает отличные фото:) PPS: не забудьте взять в поездку санскрин, если не подумать, можно обгореть

    Отличная поездка!Отличная поездка!
  • С
    Светлана
    3 июля 2023
    Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
    Олег показал красивые места, накормил в проверенных точках. Скорее это было сопровождение. Экскурсией это не назовешь.
    Олег показал красивые места, накормил в проверенных точках. Скорее это было сопровождение. Экскурсией это не назовешьОлег показал красивые места, накормил в проверенных точках. Скорее это было сопровождение. Экскурсией это не назовешьОлег показал красивые места, накормил в проверенных точках. Скорее это было сопровождение. Экскурсией это не назовешь
  • Г
    Галина
    27 февраля 2023
    Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
    Доброе время суток! Наша компания из 3 человек посетила экскурсию 17.02.2023 перевал Гум-Баши, Шоанинский храм,термальные источники за один день. Экскурсия
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    безумно понравилась. По пути следования насладились видами на г. Кисловодск и гору Кольцо. Перевал Гум Баши встретил нас небольшим туманом,который ничуть нам не помешал насладиться потрясающими видами Кавказских гор. Далее наш путь лежал к Шоанинскому храму расположенному на горе Шоан. Красивое сооружение 10-11 века,с арочными стенами,с кирпичной кладкой,с образами святых на стенах. С этой горы очень необыкновенные,захватывающие виды. После восхождения на гору Шоан,мы посетили кафе Национал Президент в селе им. Коста Хетагурова. Готовят очень вкусно и быстро,отношение замечательное. Большая благоустроенная территория,с завораживающими видами на реку Кубань. Далее в завершении нашей экскурсии мы побывали в термальных бассейнах "Жемчужина Кавказа". Понравилась организация вход и выход по электронному браслету. Людей много,но никто никому не мешает. В распоряжении 4 бассейна с разной температурой воды. Поездка удалась. Ездили очень комфортно,машина шикарная,большая. Водитель -гид Олег. Лёгкий в общении, с чувством юмора. Вел машину очень аккуратно. Подробно и интересно рассказывал о достопримечательностях и местных легендах. Экскурсия на 10 из 10. Рекомендуем!!!

  • О
    Ольга
    30 октября 2022
    Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
    Друзья путешественники, эта экскурсия была просто великолепна! О том какие прекрасные виды, природа и истории вам уже неоднократно написали. Я же
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    хочу обратить внимание на структуру поездки, она очень комфортна. Даже если вы с трудом просыпаетесь, это не беда. Вас заберут от места пребывания и в процессе расставания со сном вывезут из цивилизации. К моменту встречи с окружающим миром вы уже будете бодры. Виды, горы, аулы, чай с мёдом и пирогами, возможность побегать половить барашка, залезть на сырные скалы, пробраться к горной речке, подняться на понравившуюся вершину. И вот вы устали, налазились, набегались и проголодались и именно тогда вас ждёт вкуснейший обед в аутентичной избушке. После обеда в полудреме вас повезут по местным городам и аулам, смотрите и наслаждайтесь. И вишенка на торте это купание в источниках. Выходя оттуда я поняла, что сил у меня уже нет, спокойно попивая чай из термоса нас довезли до дома. Это был шикарный день. И мы обязательно это повторим! Спасибо Олегу от нашей семьи!

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «SPA»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Железноводска
  2. Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
  3. Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Железноводска
  4. Пять курортов КВМ за один день + купание в термальных источниках
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Дворец Эмира Бухарского
  5. Джилы-су
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
Сейчас в Железноводске в категории "SPA" можно забронировать 4 экскурсии от 12 255 до 21 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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