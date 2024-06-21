Такая разная Шри-Ланка: слоновий приют, джип-сафари и отдых на пляже

Приглашаем вас в путешествие по Шри-Ланке, где вас ждут уникальные природные красоты, встреча со слонами и незабываемые сафари
Путешествие на Шри-Ланку обещает быть незабываемым приключением для всей семьи.

Вас ждет посещение слоновьего приюта, где вы сможете узнать много нового о жизни этих величественных животных.

Далее ваш путь лежит в аутентичную
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деревню, где вы познакомитесь с местными традициями и образом жизни.

Особенным моментом станет джип-сафари по национальному парку, где откроется возможность увидеть дикую природу в ее первозданном виде.

Несколько дней тура будут посвящены отдыху на живописном побережье океана, где каждый сможет найти занятие по душе.

Для детей предусмотрены образовательные занятия с педагогом, которые расширят их кругозор и позволят узнать больше о географии и истории Шри-Ланки.

Этот тур - идеальная возможность совместить познавательный отдых с приключениями и релаксом на природе

Такая разная Шри-Ланка: слоновий приют, джип-сафари и отдых на пляже
Такая разная Шри-Ланка: слоновий приют, джип-сафари и отдых на пляже
Такая разная Шри-Ланка: слоновий приют, джип-сафари и отдых на пляже
Ближайшие даты:
Время начала: 10:20

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 8+

Проживание. Двух- или трёхместное размещение в отелях 5*: «Grand Kandyan Hotel» (Канди, 2 ночи), «Maalu Maalu» (Пассикуда, 6 ночей), «Aliya Resort&Spa» (Сигирия, 2 ночи).

Питание. В стоимость тура включено трёхразовое питание.

Дети. Возможно участие с детьми старше 8 лет.

Виза. Оформляется самостоятельно по прилёте или заранее онлайн.

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия. Слоновий приют

Встретим вас у аэропорта. После обеда отправимся в приют Пиннавела, где живут взрослые слоны и маленькие слонята. Здесь можно понаблюдать за купанием очаровательных обитателей, покормить и погладить их.

Вечером прибудем в Канди, после размещения в отеле поужинаем. Затем педагог проведёт с детьми занятие. У взрослых — свободное время.

Начало путешествия. Слоновий приютНачало путешествия. Слоновий приютНачало путешествия. Слоновий приютНачало путешествия. Слоновий приютНачало путешествия. Слоновий приютНачало путешествия. Слоновий приют
2 день

Музей драгоценных камней, Королевский ботанический сад, чайная фабрика

После завтрака осмотрим богатейшую коллекцию Музея драгоценных камней. Прогуляемся по Королевскому ботаническому саду, основанному для правителя страны ещё в 13 веке.

Пообедав, заглянем на чайную фабрику. Перед ужином — занятия с педагогом для детей, свободное время для взрослых.

Музей драгоценных камней, Королевский ботанический сад, чайная фабрикаМузей драгоценных камней, Королевский ботанический сад, чайная фабрикаМузей драгоценных камней, Королевский ботанический сад, чайная фабрикаМузей драгоценных камней, Королевский ботанический сад, чайная фабрика
3 день

Полоннарува, переезд на побережье

Утром позавтракаем, освободим номера и отправимся в средневековую столицу Шри-Ланки — Полоннаруву. После обеда исследуем древний город: осмотрим руины королевского дворца, самый знаменитый каменный храм острова, высеченные в скалах статуи Будды.

Далее поедем на побережье в курортный город Пассикуда. После размещения в отеле поужинаем и отдохнём.

Полоннарува, переезд на побережьеПолоннарува, переезд на побережьеПолоннарува, переезд на побережьеПолоннарува, переезд на побережьеПолоннарува, переезд на побережьеПолоннарува, переезд на побережье
4 день

Свободный день

Следующие пять дней будем много отдыхать, купаться и загорать. Ежедневно для детей педагог будет проводить творческие мастер-классы.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Пляжный отдых

Продолжаем наслаждаться солнцем и Индийским океаном.

Пляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдых
6 день

Релакс у океана

Свободный день для отдыха на пляже: загораем, купаемся, радуемся отпуску.

Релакс у океанаРелакс у океанаРелакс у океанаРелакс у океана
7 день

Отдых на пляже

Релакс на побережье Шри-Ланки продолжается.

Отдых на пляжеОтдых на пляжеОтдых на пляжеОтдых на пляже
8 день

Свободный день

Наслаждаемся расслабленным пляжным отдыхом и с новыми силами продолжаем путешествие.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
9 день

Ланкийская деревня, переезд в центр острова

После завтрака освободим номера и поедем в город Хабарана. Пообедав, посетим аутентичную деревню и познакомимся с бытом ланкийцев. Отправимся в центральную часть острова, разместимся в отеле, поужинаем.

Ланкийская деревня, переезд в центр островаЛанкийская деревня, переезд в центр островаЛанкийская деревня, переезд в центр островаЛанкийская деревня, переезд в центр островаЛанкийская деревня, переезд в центр острова
10 день

Плато Сигирия, джип-сафари

Позавтракав, осмотрим визитную карточку Шри-Ланки — плато Сигирия, название которого переводится как Львиная скала. В 5 веке на вершине горы по приказу царя обустроили неприступную крепость, а вокруг разбили бескрайние сады с фонтанами.

Пообедаем и отправимся на джип-сафари по национальному парку Миннерия, где обитают леопарды, обезьяны, павлины и другие животные и птицы. Но наибольшую популярность этому месту принесли десятки слонов, которые приходят сюда за сочной травой и водой.

По возвращении в отель — ужин и свободное время.

Плато Сигирия, джип-сафариПлато Сигирия, джип-сафариПлато Сигирия, джип-сафариПлато Сигирия, джип-сафариПлато Сигирия, джип-сафариПлато Сигирия, джип-сафариПлато Сигирия, джип-сафари

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$3 440
Для бронирования достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от аэропорта и обратно
  • Трансферы по маршруту на вместительном автобусе
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты по программе
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Медицинская страховка
  • Занятия и мастер-классы для детей с педагогом
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Коломбо и обратно
  • Виза - 60 $
  • Обратите внимание: участие в туре возможно только совместно с детьми
  • Стоимость тура указана за одного человека при двухместном размещении взрослого с ребёнком любого возраста. Стоимость тура при трёхместном размещении двух взрослых с ребёнком младше 12 лет составит 2984 $ с человека, с ребёнком старше 12 лет - 3394 $ с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Коломбо, 10:20
Завершение: Аэропорт Коломбо, 12:20
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Коломбо

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхСигирияВсе турыДжиппингПрирода и пейзажиСафариПляжи

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