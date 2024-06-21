Встретим вас у аэропорта. После обеда отправимся в приют Пиннавела, где живут взрослые слоны и маленькие слонята. Здесь можно понаблюдать за купанием очаровательных обитателей, покормить и погладить их.

Вечером прибудем в Канди, после размещения в отеле поужинаем. Затем педагог проведёт с детьми занятие. У взрослых — свободное время.