Вас ждет посещение слоновьего приюта, где вы сможете узнать много нового о жизни этих величественных животных.
Далее ваш путь лежит в аутентичную
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 8+
Проживание. Двух- или трёхместное размещение в отелях 5*: «Grand Kandyan Hotel» (Канди, 2 ночи), «Maalu Maalu» (Пассикуда, 6 ночей), «Aliya Resort&Spa» (Сигирия, 2 ночи).
Питание. В стоимость тура включено трёхразовое питание.
Дети. Возможно участие с детьми старше 8 лет.
Виза. Оформляется самостоятельно по прилёте или заранее онлайн.
Программа тура по дням
Начало путешествия. Слоновий приют
Встретим вас у аэропорта. После обеда отправимся в приют Пиннавела, где живут взрослые слоны и маленькие слонята. Здесь можно понаблюдать за купанием очаровательных обитателей, покормить и погладить их.
Вечером прибудем в Канди, после размещения в отеле поужинаем. Затем педагог проведёт с детьми занятие. У взрослых — свободное время.
Музей драгоценных камней, Королевский ботанический сад, чайная фабрика
После завтрака осмотрим богатейшую коллекцию Музея драгоценных камней. Прогуляемся по Королевскому ботаническому саду, основанному для правителя страны ещё в 13 веке.
Пообедав, заглянем на чайную фабрику. Перед ужином — занятия с педагогом для детей, свободное время для взрослых.
Полоннарува, переезд на побережье
Утром позавтракаем, освободим номера и отправимся в средневековую столицу Шри-Ланки — Полоннаруву. После обеда исследуем древний город: осмотрим руины королевского дворца, самый знаменитый каменный храм острова, высеченные в скалах статуи Будды.
Далее поедем на побережье в курортный город Пассикуда. После размещения в отеле поужинаем и отдохнём.
Свободный день
Следующие пять дней будем много отдыхать, купаться и загорать. Ежедневно для детей педагог будет проводить творческие мастер-классы.
Пляжный отдых
Продолжаем наслаждаться солнцем и Индийским океаном.
Релакс у океана
Свободный день для отдыха на пляже: загораем, купаемся, радуемся отпуску.
Отдых на пляже
Релакс на побережье Шри-Ланки продолжается.
Свободный день
Наслаждаемся расслабленным пляжным отдыхом и с новыми силами продолжаем путешествие.
Ланкийская деревня, переезд в центр острова
После завтрака освободим номера и поедем в город Хабарана. Пообедав, посетим аутентичную деревню и познакомимся с бытом ланкийцев. Отправимся в центральную часть острова, разместимся в отеле, поужинаем.
Плато Сигирия, джип-сафари
Позавтракав, осмотрим визитную карточку Шри-Ланки — плато Сигирия, название которого переводится как Львиная скала. В 5 веке на вершине горы по приказу царя обустроили неприступную крепость, а вокруг разбили бескрайние сады с фонтанами.
Пообедаем и отправимся на джип-сафари по национальному парку Миннерия, где обитают леопарды, обезьяны, павлины и другие животные и птицы. Но наибольшую популярность этому месту принесли десятки слонов, которые приходят сюда за сочной травой и водой.
По возвращении в отель — ужин и свободное время.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$3 440
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от аэропорта и обратно
- Трансферы по маршруту на вместительном автобусе
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты по программе
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Медицинская страховка
- Занятия и мастер-классы для детей с педагогом
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Коломбо и обратно
- Виза - 60 $
- Обратите внимание: участие в туре возможно только совместно с детьми
- Стоимость тура указана за одного человека при двухместном размещении взрослого с ребёнком любого возраста. Стоимость тура при трёхместном размещении двух взрослых с ребёнком младше 12 лет составит 2984 $ с человека, с ребёнком старше 12 лет - 3394 $ с человека