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Аудиогид
Аудиопрогулка «Весь Нью-Йорк: история, звёзды, архитектура»
Познакомьтесь с Нью-Йорком через аудиопрогулку, раскрывающую тайны его истории и архитектуры. Узнайте о знаменитостях и их любимых местах
Начало: У станции метро Bowling Green
27 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от $70 за всё до 5 чел.
Билеты
Музей Соломона Гуггенхайма с искусствоведом
Прикоснуться к авангардному искусству первой половины 20 века и узнать о семье основателей музея
Начало: У музея Гуггенхайма
27 авг в 13:30
29 авг в 11:00
от $275 за всё до 6 чел.
Аудиогид
Аудиогид «Нью-Йорк: блок за блоком»
Начало: 3825 Стейт Ст
Расписание: В любой день в любое время.
$60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Для меня стало открытием использование аудио гида. Удобно, можно всё загрузить заранее и гулять без привязки к интернету. Понравилось гулять по старому Нью-Йорку.
+2
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Заказывали две экскурсии по музеям Нью-Йорка с искусствоведом Еленой. Очень интересно и познавательно. Даже дети-подростки были в восторге. Елена - профессионал своего дела! Большое спасибо! Рекомендуем!
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Т
Это был мой первый опыт аудиоэкскурсии. Всё очень удобно через телеграм-бот, можешь никуда не спешить, остановиться, посидеть. Много фото, вспомогательных
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К
Прекрасная экскурсия! Очень здорово провела время с рассказчиком в наушниках в неспешной увлекательной прогулке по городу. Узнала много нового о
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Рекомендую всем экскурсию в формате аудиогида от Никиты!
Информация об истории и людях Нью-Йорка обширная, глубокая и полная. Подача очень артистичная,
Информация об истории и людях Нью-Йорка обширная, глубокая и полная. Подача очень артистичная,
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Очень понравилось изучать Нью-Йорк в своем ритме. Получилось и погрузиться в историю, и пройтись по интересному маршруту. Я узнала много
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Всего 6 отзывов в Нью-Йорке в категории "Животные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Животные»
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Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в августе 2026
Сейчас в Нью-Йорке в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 275. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Нью-Йорке (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Животные», 6 ⭐ отзывов, цены от $60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь