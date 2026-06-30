Экскурсии с животными в Нью-Йорке

Найдено 3 экскурсии в категории «Животные» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $60. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Аудиопрогулка «Весь Нью-Йорк: история, звёзды, архитектура»
Пешая
5 часов
5 отзывов
Аудиогид
Аудиопрогулка «Весь Нью-Йорк: история, звёзды, архитектура»
Познакомьтесь с Нью-Йорком через аудиопрогулку, раскрывающую тайны его истории и архитектуры. Узнайте о знаменитостях и их любимых местах
Начало: У станции метро Bowling Green
27 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от $70 за всё до 5 чел.
Музей Соломона Гуггенхайма с искусствоведом
2 часа
1 отзыв
Билеты
Музей Соломона Гуггенхайма с искусствоведом
Прикоснуться к авангардному искусству первой половины 20 века и узнать о семье основателей музея
Начало: У музея Гуггенхайма
27 авг в 13:30
29 авг в 11:00
от $275 за всё до 6 чел.
Аудиогид «Нью-Йорк: блок за блоком»
Пешая
5 часов
Аудиогид
Аудиогид «Нью-Йорк: блок за блоком»
Начало: 3825 Стейт Ст
Расписание: В любой день в любое время.
$60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Гульнара
Аудиопрогулка «Весь Нью-Йорк: история, звёзды, архитектура»
Для меня стало открытием использование аудио гида. Удобно, можно всё загрузить заранее и гулять без привязки к интернету. Понравилось гулять по старому Нью-Йорку.
Для меня стало открытием использование аудио гида. Удобно, можно всё загрузить заранее и гулять без привязки
Для меня стало открытием использование аудио гида. Удобно, можно всё загрузить заранее и гулять без привязки
Для меня стало открытием использование аудио гида. Удобно, можно всё загрузить заранее и гулять без привязки
Для меня стало открытием использование аудио гида. Удобно, можно всё загрузить заранее и гулять без привязки+2
Для меня стало открытием использование аудио гида. Удобно, можно всё загрузить заранее и гулять без привязки
Для меня стало открытием использование аудио гида. Удобно, можно всё загрузить заранее и гулять без привязки
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Наталья
Музей Соломона Гуггенхайма с искусствоведом
Заказывали две экскурсии по музеям Нью-Йорка с искусствоведом Еленой. Очень интересно и познавательно. Даже дети-подростки были в восторге. Елена - профессионал своего дела! Большое спасибо! Рекомендуем!
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Т
Аудиопрогулка «Весь Нью-Йорк: история, звёзды, архитектура»
Это был мой первый опыт аудиоэкскурсии. Всё очень удобно через телеграм-бот, можешь никуда не спешить, остановиться, посидеть. Много фото, вспомогательных
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материалов. Ну и сам рассказ и история шикарные. Я знала об этой части Нью-Йорка только из фильмов, а теперь сама прошла весь путь. Очень классное погружение в жизнь города, и в его культуру, и в историю. И даже Патти Смит была в рассказе – моя любимица. В общем, опыт крутой. С удовольствием бы прошла еще раз маршрут. Спасибо за такое знакомство с городом)

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К
Аудиопрогулка «Весь Нью-Йорк: история, звёзды, архитектура»
Прекрасная экскурсия! Очень здорово провела время с рассказчиком в наушниках в неспешной увлекательной прогулке по городу. Узнала много нового о
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людях, местах и событиях. Нетривиально подана информация и маршрут составлен очень интересно. Понравились звуковые эффекты, которые создают атмосферу и погружают. Благодарю за такой формат!

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Юлия
Аудиопрогулка «Весь Нью-Йорк: история, звёзды, архитектура»
Рекомендую всем экскурсию в формате аудиогида от Никиты!
Информация об истории и людях Нью-Йорка обширная, глубокая и полная. Подача очень артистичная,
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практически это аудиоспектакль, где есть 2 действующих лица - ты и Великий Город.
Практическое удобство такого формата экскурсии трудно переоценить - можно в любой момент прерваться или даже отложить прогулку на другой день, ты не зависишь от погодных условий.
В ткань повествования врываются звуки города, истории его жителей, звуки музыки и есть даже маленький фильм от Великого режиссера, влюбленного в свой город (догадались кто это?)
Цена - это просто даром! Особенно если ты одинокий путешественник)
Спасибо огромное Никите за такую огромную работу и творческий подход!
Несомненно, это формат будущего!!
Спасибо!

Рекомендую всем экскурсию в формате аудиогида от Никиты!
Рекомендую всем экскурсию в формате аудиогида от Никиты!
Рекомендую всем экскурсию в формате аудиогида от Никиты!
Рекомендую всем экскурсию в формате аудиогида от Никиты!
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Наталия
Аудиопрогулка «Весь Нью-Йорк: история, звёзды, архитектура»
Очень понравилось изучать Нью-Йорк в своем ритме. Получилось и погрузиться в историю, и пройтись по интересному маршруту. Я узнала много
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деталей и заглянула в те места про которые и не задумывалась. Самое классное, что можно никуда не торопиться, делать остановки в любой момент, и вернуться к экскурсии когда угодно. Информации и остановок в аудиогиде много, если гулять неспешно, то рекомендую закладывать целый день на этот маршрут.

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Всего 6 отзывов в Нью-Йорке в категории "Животные"

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Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Животные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нью-Йорке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Аудиопрогулка «Весь Нью-Йорк: история, звёзды, архитектура»;
  2. Музей Соломона Гуггенхайма с искусствоведом;
  3. Аудиогид «Нью-Йорк: блок за блоком».
Какие места ещё посмотреть в Нью-Йорке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Манхеттен;
  2. Уолл-стрит;
  3. Бруклинский мост;
  4. Статуя свободы;
  5. Таймс-сквер;
  6. Национальный мемориал 11 сентября;
  7. Центральный парк;
  8. Мосты;
  9. Бродвей;
  10. Гринвич-Виллидж.
Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в августе 2026
Сейчас в Нью-Йорке в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 275. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Нью-Йорке (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Животные», 6 ⭐ отзывов, цены от $60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь