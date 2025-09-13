Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Душанбе на русском языке, цены от €52. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 8 часов 31 отзыв Индивидуальная до 3 чел. Лучший выбор Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль Исследуйте завораживающие виды Фанских гор и озера Искандеркуль. Уникальная возможность увидеть природу Таджикистана в комфорте и безопасности €206 за всё до 3 чел. Пешая 3 часа 33 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Гуляем по Душанбе: индивидуальная экскурсия по столице Таджикистана Посетите Душанбе с гидом и узнайте его тайны. Прогулка по знаковым местам города, включая Театр оперы и балета, Национальный музей и памятник Исмоили Сомони Начало: У театра оперы и балета €65 за всё до 10 чел. Пешая 3.5 часа 13 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Добро пожаловать в солнечный Душанбе: индивидуальная экскурсия Исследуйте Душанбе пешком и на общественном транспорте, посетите главные достопримечательности и узнайте больше о культуре и истории Таджикистана €52 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Душанбе

Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе в категории «Экскурсии на русском языке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Душанбе Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль Гуляем по Душанбе Добро пожаловать в солнечный Душанбе В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Душанбе в сентябре 2025 Сейчас в Душанбе в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 52 до 206. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5

Экскурсии на русском языке в Душанбе (Таджикистан 🇹🇯) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 77 ⭐ отзывов, цены от €52. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Таджикистана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь