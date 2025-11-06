Индивидуальная
до 3 чел.
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
Исследуйте завораживающие виды Фанских гор и озера Искандеркуль. Уникальная возможность увидеть природу Таджикистана в комфорте и безопасности
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
20 150 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в солнечный Душанбе: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Душанбе пешком и на общественном транспорте, посетите главные достопримечательности и узнайте больше о культуре и истории Таджикистана
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5084 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гуляем по Душанбе: индивидуальная экскурсия по столице Таджикистана
Посетите Душанбе с гидом и узнайте его тайны. Прогулка по знаковым местам города, включая Театр оперы и балета, Национальный музей и памятник Исмоили Сомони
Начало: У театра оперы и балета
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8085 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Алауддин: озёра цвета неба
Ощутить магию гор и насладиться невероятными пейзажами в поездке из Душанбе
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 13:00
Завтра в 06:30
40 839 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Семь озёр: туда, где горы шепчут
Познакомиться с уникальной природой в двухдневной поездке из Душанбе
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:00
50 839 ₽ за человека
- ААндрей6 ноября 2025Невероятной красоты экскурсия, очень рекомендую любителям природы и активного отдыха! Очень вежливые и внимательные ребята, было приятно и комфортно проводить
