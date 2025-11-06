читать дальше весь день в их компании! Пешая прогулка по горам восторг! Дорога очень к горам атмосферно и увлекательно! Остались очень довольны! Будет возможность, вернёмся ещё 🙌

Невероятной красоты экскурсия, очень рекомендую любителям природы и активного отдыха! Очень вежливые и внимательные ребята, было приятно и комфортно проводить