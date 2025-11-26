Индивидуальная
до 3 чел.
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
Исследуйте завораживающие виды Фанских гор и озера Искандеркуль. Уникальная возможность увидеть природу Таджикистана в комфорте и безопасности
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
20 150 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в солнечный Душанбе: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Душанбе пешком и на общественном транспорте, посетите главные достопримечательности и узнайте больше о культуре и истории Таджикистана
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5084 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Семь озёр: туда, где горы шепчут
Познакомиться с уникальной природой в двухдневной поездке из Душанбе
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:00
50 839 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий26 ноября 2025Экскурсия мне очень понравилась-шикарная природа, величественные горы, прекрасный и внимательный гид Бободжон. Получил массу классных впечатлений. Однозначно рекомендую данную поездку всем, кто лучше хочет узнать страну. Огромное спасибо организатору и гиду за проведенное время!
- ЕЕвгений23 ноября 2025Великолепная поездка
- ООльга9 ноября 2025Все очень понравилось, насыщенная и интересная экскурсия, красивые места
- ЯЯна4 ноября 2025Нам понравилась экскурсия. Очень красивая природа, комфортное сопровождение.
- ИИлья26 сентября 2025Экскурсия прошла отлично. Гид отзывчивый, где просили там и делал остановки. Также договорись, что бы нас довезли до Джартепа. Однозначно
- ППавел23 августа 2025Отличная экскурсия. Наибольшее впечатление произвели смотровая площадка над водопадом, а также само озеро. Также очень красивые горы., особенно при подъезде к озеру.
- ППавел7 августа 2025Озеро красивое! Но больше понравилась даже дорога к нему от Душанбе: горные серпантины, панорамные виды, туннели (местами совсем не освещаемые).
- ЮЮлия4 августа 2025Замечательная поездка по живописной местности, среди прекрасных гор и разноцветных рек. Особенно впечатлило озеро Искандеркуль в Айнийском районе. Там расположена
- ММилана21 июля 2025Очень понравилась экскурсия, увидели Фанские горы, озеро Эксандеркуль, ехали через перевал по хорошей дороге на двух автомобилях, компанией девушек из 6 человек. Спасибо организаторам!!!
- ССергей5 июля 2025Поездка прошла очень хорошо!
Во время поездки можно хорошо узнать природные особенности Таджикистана. Было очень красочно, красиво и эмоционально.
Бобо отличный водитель и гид. Отвечал на все наши вопросы, шел на встречу пожеланиям. Поездка прошла гладко, без эксцессов. Рекомендуем.
- ССергей18 июня 2025Экскурсия на озеро Искандеркуль была замечательная и наполненная прекрасными эмоциями. Было приятно и внимание уделëнное нам организаторами. Отдельное огромное спасибо
- ЕЕлена19 мая 2025Отличная экскурсия, замечательная природа Таджикистана! Спасибо водителю-гиду Бобо! Рекомендуем!!!
- ААнастасия18 мая 2025Отличная экскурсия!
Захватывающая дорога, невероятное озеро и природа☺️
Отдельное спасибо гиду Хоким — узнали много нового про Таджикистан 🇹🇯
- ТТАТЬЯНА6 мая 2025Все было супер, отдохнули, искупались и насладились красотой. а водитель - Акрам - асс и очень внимательный и обходительный.
- ZZhanna4 мая 2025Поездка в Таджикистан вызывала много сомнений. Но оказалась - Душанбе красивый ухоженный город, за которым следят, любят и ухаживают. Здесь безумно красивая природа.
- ДДарья6 апреля 2025Экскурсия очень понравилась, несмотря на дождь. Невероятно красивые места! Обязательно сходите к водопаду.
- РРамис31 марта 2025Планируя поездку в Таджикистан, основным мероприятием обозначил для себя посещение озера Искандеркуль. И ни капли не пожалел. Дорога начиная с
- ЕЕлена31 марта 2025Все прошло замечательно!
Путешествие-очень красочное, эмоциональное! Дети в восторге!
Бобо отличный водитель, очень приятный и деликатный человек.
Нам с ним было спокойно и надёжно.
Благодарим организаторов и гида Бобо за прекрасную организацию поездки!
- ДДенис26 марта 2025Отличная поездка, красота оправдывает все ожидания!! Спасибо Роме за прекрасную экскурсию и внимательную езду. Обязательно приеду еще раз, чтобы посетить Памир.
- ИИрина4 декабря 2024Все понравилось! Дилик очень интересно рассказывал обо всем, отвечал на все наши вопросы, с погодой повезло и мы прошли пешком много интересных мест! 100% рекомендуем!
Спасибо!
