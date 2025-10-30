Мои заказы

«Душанбе Плаза» – экскурсии в Душанбе

Найдено 10 экскурсий в категории ««Душанбе Плаза»» в Душанбе на русском языке, цены от 5084 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Гуляем по Душанбе
Пешая
3 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Гуляем по Душанбе: индивидуальная экскурсия по столице Таджикистана
Посетите Душанбе с гидом и узнайте его тайны. Прогулка по знаковым местам города, включая Театр оперы и балета, Национальный музей и памятник Исмоили Сомони
Начало: У театра оперы и балета
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
8085 ₽ за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в солнечный Душанбе
Пешая
3.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в солнечный Душанбе: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Душанбе пешком и на общественном транспорте, посетите главные достопримечательности и узнайте больше о культуре и истории Таджикистана
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5084 ₽ за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе
На машине
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе
Посмотреть самое главное за один день и влюбиться в город на всю жизнь
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6355 ₽ за всё до 3 чел.
Приключение на природе: из Душанбе - к озеру Искандеркуль
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Приключение на природе: из Душанбе - к озеру Искандеркуль
Устроить себе отдых с пикником среди кристальных вод, пещер и родников
Начало: От вашего отеля
Завтра в 07:30
11 дек в 07:30
22 487 ₽ за всё до 5 чел.
По Душанбе на автомобиле - парки, дворцы, колорит
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
По Душанбе на автомобиле - парки, дворцы, колорит
Ощутить ритм столицы Таджикистана - и не устать
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
25 420 ₽ за всё до 2 чел.
Здравствуй, Душанбе
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Здравствуй, Душанбе
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями столицы Таджикистана, её историей и культурой
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
14 666 ₽ за всё до 6 чел.
Семь озёр: туда, где горы шепчут
На машине
13 часов
Индивидуальная
Семь озёр: туда, где горы шепчут
Познакомиться с уникальной природой в двухдневной поездке из Душанбе
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
50 839 ₽ за человека
Дорогами Великого шёлкового пути
На машине
На микроавтобусе
5 часов
Индивидуальная
Дорогами Великого шёлкового пути
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Душанбе
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от 9679 ₽ за человека
Из Душанбе - на Искандеркуль
На машине
8 часов
Индивидуальная
Из Душанбе - на Искандеркуль
Отправиться в горы: любоваться озёрами, слушать легенды и погружаться в жизнь местных
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
28 353 ₽ за человека
Обзорная экскурсия-знакомство с Душанбе
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия-знакомство с Душанбе
Увидеть ключевые локации столицы Таджикистана и ощутить национальный колорит
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
20 532 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    30 октября 2025
    Гуляем по Душанбе
    Большое спасибо Баходуру. Очень душевно рассказал нам про свой город. Он искренний и интеллигентный человек. Именно такие люди помогают создать
    читать дальше

    основное впечатление о незнакомом городе. Можно сказать, что мы увидели его родной город его глазами, и поэтому нам понравился Душанбе. Было интересно. Время пролетело незаметно.

  • Д
    Давид
    19 октября 2025
    Гуляем по Душанбе
    Гид встретил нас у дома, где мы проживали. Он выбрал очень удачный маршрут, чтобы получить общее впечатление о городе. Он
    читать дальше

    оказался интересным рассказчиком, много и хорошо знал о городе. Мы увидели и новый горд, и остатки старого. Остаётся только поблагодарить организаторов этой экскурсии.

  • Д
    Дерис
    20 сентября 2025
    Гуляем по Душанбе
    Все понравилось
  • М
    Михаил
    25 августа 2025
    Гуляем по Душанбе
    Интересно и познавательно
  • И
    Ирина
    11 августа 2025
    Гуляем по Душанбе
    Мы замечательно провели время с Гулей. Она очень светлый и позитивный человек любящий свой город и страну. Экскурсия была интересной, особенно впечатлил музей древностей. Гуля поделилась массой полезной информации по нашему дальнейшему путешествию, порекомендовала хороший ресторан. Спасибо!
  • А
    Александр
    29 июля 2025
    Гуляем по Душанбе
    Гуля это просто топ, один из лучших гидов которых я только видел, а видел я очень много гидов. Всем рекомендую 1000% Гулю и экскурсию по Душанбе с ней. Всем рекомендую ее, даже не сомневайтесь, вы кайфанете 100%
  • О
    Ольга
    15 июля 2025
    Гуляем по Душанбе
    Спасибо. Нам все понравилось
  • R
    Rodion
    14 июля 2025
    Гуляем по Душанбе
    Данная обзорная экскурсия по Душанбе поможет Вам окунуться с головой в историю Таджикистана,несмотря на то, что сам город достаточно молодой.
    читать дальше

    А Гуля - настоящий профессионал экскурсионного дела - поможет Вам, помимо ознакомления с интересными историческими фактами, разобраться в нюансах повседневной местной городской жизни.

  • Д
    Дмитрий
    1 июля 2025
    Гуляем по Душанбе
    Выражаю благодарность и признательность замечательному гиду Гуле за отличную, информативную и интересную пешую экскурсию по Душанбе! У нас получилась приятная и уютная прогулка по центру города!
  • A
    Alexey
    30 июня 2025
    Гуляем по Душанбе
    Экскурсовод Гуля приятный и лёгкий в общении собеседник. Бытовые и общие вопросы обсуждали с интересом. Но после экскурсии не осталось ощущения наполненностью новыми незабываемыми знаниями о Душанбе и Таджикистане.
  • А
    Алина
    13 июня 2025
    Гуляем по Душанбе
    Прогулка по Душанбе с нашим гидом Баходуром стала по-настоящему познавательным и тёплым опытом. Особенно интересно было сравнивать, каким город был
    читать дальше

    30–40 лет назад и каким он стал сегодня. Баходур сам жил в Душанбе в те годы, и благодаря его личным воспоминаниям и глубокому знанию истории города каждая остановка становилась осмысленной.

  • И
    Инна
    12 июня 2025
    Гуляем по Душанбе
    Это была великолепная прогулка с Баходуром! Удивительный рассказчик с глубочайшими знаниями об истории и культуре Таджикистана. Интересный собеседник для каждого
    читать дальше

    и группы в целом. Маршрут был выстроен так, чтобы охватить наиболее значимые места Душанбе. Город раскрылся нам с разных сторон благодаря нашему прекрасному гиду! Наметили планы на будущие приезды. Спасибо! Очень рекомендую.

  • О
    Ольга
    15 мая 2025
    Гуляем по Душанбе
    Спасибо, Гуля за знакомство с Душанбе, нам понравилось все.
  • Z
    Zhanna
    4 мая 2025
    Добро пожаловать в солнечный Душанбе
    Поездка в Таджикистан вызывала много сомнений. Но оказалась - Душанбе красивый ухоженный город, за которым следят, любят и ухаживают. Здесь безумно красивая природа.
    Поездка в Таджикистан вызывала много сомнений. Но оказалась - Душанбе красивый ухоженный город, за которым следят, любят и ухаживают. Здесь безумно красивая природа.
  • М
    Милана
    13 марта 2025
    Гуляем по Душанбе
    Замечательный экскурсовод Гуля, заряжающий своими знаниями и позитивом!
    Потрясающий человек, влюблённый в свой край, и умеющий показать его необыкновенно увлекательно! Гуля
    читать дальше

    замечательный человек, приятная в общении, с которой нам было легко и весело гулять по городу Душанбе. Благодаря Гуле, мы открыли для себя Таджикистан совершенно с необычной стороны. Это была очень живая экскурсия, насыщенная фактами и событиями о которых, просто необходимо знать и помнить. Спасибо за приятный обед в грузинском ресторане, который совершенно получился экспромтом. До новых встреч! Буду рекомендовать своим туристам.

    Замечательный экскурсовод Гуля, заряжающий своими знаниями и позитивом!
  • А
    Андрей
    25 февраля 2025
    Гуляем по Душанбе
    Прекрасная прогулка! Великолепный русский язык, знание города, его нюансов и тонкостей сделали наш визит в Душанбе незабываемым. Рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    4 января 2025
    Гуляем по Душанбе
    Я написала организатору за 3 часа до времени экскурсии, даже не надеялась, что получится погулять. Но откликнулись сразу! Гид Баходур
    читать дальше

    встретил у отеля, скорректировал под меня маршрут.
    Погода была редкой для Душанбе - мокрый снег и туман. Но даже это не помешало получить огромное удовольствие от экскурсии. Знания у гида энциклопедические, я получила ответы не только на вопросы о Душанбе, но и обо всей стране. Спасибо большое!

  • И
    Ирина
    4 декабря 2024
    Добро пожаловать в солнечный Душанбе
    Все понравилось! Дилик очень интересно рассказывал обо всем, отвечал на все наши вопросы, с погодой повезло и мы прошли пешком много интересных мест! 100% рекомендуем!
    Спасибо!
    Спасибо!
  • Д
    Денис
    17 ноября 2024
    Гуляем по Душанбе
    Прекрасный гид, отличный маршрут. Вам все расскажут и покажут. Очень красиво. 🥰
    Прекрасный гид, отличный маршрут. Вам все расскажут и покажут. Очень красиво. 🥰
  • С
    Светлана
    1 ноября 2024
    Гуляем по Душанбе
    Гуляли по Душанбе вместе с Баходуром. Очень грамотный и интеллигентный гид. Познакомил нас с историческими местами города, информация была доступная. Советую гостям города провести экскурсию с Баходуром.

