Ю Юрий Гуляем по Душанбе читать дальше основное впечатление о незнакомом городе. Можно сказать, что мы увидели его родной город его глазами, и поэтому нам понравился Душанбе. Было интересно. Время пролетело незаметно. Большое спасибо Баходуру. Очень душевно рассказал нам про свой город. Он искренний и интеллигентный человек. Именно такие люди помогают создать

Д Давид Гуляем по Душанбе читать дальше оказался интересным рассказчиком, много и хорошо знал о городе. Мы увидели и новый горд, и остатки старого. Остаётся только поблагодарить организаторов этой экскурсии. Гид встретил нас у дома, где мы проживали. Он выбрал очень удачный маршрут, чтобы получить общее впечатление о городе. Он

Д Дерис Гуляем по Душанбе Все понравилось

М Михаил Гуляем по Душанбе Интересно и познавательно

И Ирина Гуляем по Душанбе Мы замечательно провели время с Гулей. Она очень светлый и позитивный человек любящий свой город и страну. Экскурсия была интересной, особенно впечатлил музей древностей. Гуля поделилась массой полезной информации по нашему дальнейшему путешествию, порекомендовала хороший ресторан. Спасибо!

А Александр Гуляем по Душанбе Гуля это просто топ, один из лучших гидов которых я только видел, а видел я очень много гидов. Всем рекомендую 1000% Гулю и экскурсию по Душанбе с ней. Всем рекомендую ее, даже не сомневайтесь, вы кайфанете 100%

О Ольга Гуляем по Душанбе Спасибо. Нам все понравилось

R Rodion Гуляем по Душанбе читать дальше А Гуля - настоящий профессионал экскурсионного дела - поможет Вам, помимо ознакомления с интересными историческими фактами, разобраться в нюансах повседневной местной городской жизни. Данная обзорная экскурсия по Душанбе поможет Вам окунуться с головой в историю Таджикистана,несмотря на то, что сам город достаточно молодой.

Д Дмитрий Гуляем по Душанбе Выражаю благодарность и признательность замечательному гиду Гуле за отличную, информативную и интересную пешую экскурсию по Душанбе! У нас получилась приятная и уютная прогулка по центру города!

A Alexey Гуляем по Душанбе Экскурсовод Гуля приятный и лёгкий в общении собеседник. Бытовые и общие вопросы обсуждали с интересом. Но после экскурсии не осталось ощущения наполненностью новыми незабываемыми знаниями о Душанбе и Таджикистане.

А Алина Гуляем по Душанбе читать дальше 30–40 лет назад и каким он стал сегодня. Баходур сам жил в Душанбе в те годы, и благодаря его личным воспоминаниям и глубокому знанию истории города каждая остановка становилась осмысленной. Прогулка по Душанбе с нашим гидом Баходуром стала по-настоящему познавательным и тёплым опытом. Особенно интересно было сравнивать, каким город был

И Инна Гуляем по Душанбе читать дальше и группы в целом. Маршрут был выстроен так, чтобы охватить наиболее значимые места Душанбе. Город раскрылся нам с разных сторон благодаря нашему прекрасному гиду! Наметили планы на будущие приезды. Спасибо! Очень рекомендую. Это была великолепная прогулка с Баходуром! Удивительный рассказчик с глубочайшими знаниями об истории и культуре Таджикистана. Интересный собеседник для каждого

О Ольга Гуляем по Душанбе Спасибо, Гуля за знакомство с Душанбе, нам понравилось все.

Z Zhanna Добро пожаловать в солнечный Душанбе Поездка в Таджикистан вызывала много сомнений. Но оказалась - Душанбе красивый ухоженный город, за которым следят, любят и ухаживают. Здесь безумно красивая природа.

М Милана Гуляем по Душанбе

Потрясающий человек, влюблённый в свой край, и умеющий показать его необыкновенно увлекательно! Гуля читать дальше замечательный человек, приятная в общении, с которой нам было легко и весело гулять по городу Душанбе. Благодаря Гуле, мы открыли для себя Таджикистан совершенно с необычной стороны. Это была очень живая экскурсия, насыщенная фактами и событиями о которых, просто необходимо знать и помнить. Спасибо за приятный обед в грузинском ресторане, который совершенно получился экспромтом. До новых встреч! Буду рекомендовать своим туристам. Замечательный экскурсовод Гуля, заряжающий своими знаниями и позитивом!Потрясающий человек, влюблённый в свой край, и умеющий показать его необыкновенно увлекательно! Гуля

А Андрей Гуляем по Душанбе Прекрасная прогулка! Великолепный русский язык, знание города, его нюансов и тонкостей сделали наш визит в Душанбе незабываемым. Рекомендую.

Ю Юлия Гуляем по Душанбе читать дальше встретил у отеля, скорректировал под меня маршрут.

Погода была редкой для Душанбе - мокрый снег и туман. Но даже это не помешало получить огромное удовольствие от экскурсии. Знания у гида энциклопедические, я получила ответы не только на вопросы о Душанбе, но и обо всей стране. Спасибо большое! Я написала организатору за 3 часа до времени экскурсии, даже не надеялась, что получится погулять. Но откликнулись сразу! Гид Баходур

И Ирина Добро пожаловать в солнечный Душанбе Все понравилось! Дилик очень интересно рассказывал обо всем, отвечал на все наши вопросы, с погодой повезло и мы прошли пешком много интересных мест! 100% рекомендуем!

Спасибо!

Д Денис Гуляем по Душанбе Прекрасный гид, отличный маршрут. Вам все расскажут и покажут. Очень красиво. 🥰