Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Бангкока

Групповая экскурсия в Бангкоке
Всего за один день вы увидите все самые важные и известные достопримечательности столицы Таиланда. Мы посетим Большой Королевский дворец, храм Лежачего Будды и храм Изумрудного Будды.

Покатаемся на на пассажирском кораблике по реке Чао Прая, осмотрим футуристический мост и встретим закат на открытой площадке со стеклянным полом на высоте 314 метров.
Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Бангкока
Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Бангкока
Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Бангкока
Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Бангкока
Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Бангкока
Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Бангкока
Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Бангкока
Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Бангкока
Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Бангкока
Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Бангкока
Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Бангкока
Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Бангкока
Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Бангкока
Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Бангкока
Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Бангкока
Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Бангкока
Ближайшие даты:
23
дек
24
дек
25
дек
26
дек
27
дек
28
дек
29
дек
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый4 200 ฿
Детский 4-11 лет (рост до 120 см)3 500 ฿
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Большой Королевский дворец
  • Храм Лежачего Будды
  • Храм Изумрудного Будды
  • Храм корабль-призрак
  • Футуристический мост Chong Nonsi Skywalk
  • Небоскреб Маханакхон

Описание

Представляем вашему вниманию программу, с которой следует начинать знакомство с Бангкоком. Она позволит всего за один день увидеть все самые важные и известные достопримечательности столицы Таиланда.

Что вас ждет

Мы посетим Большой Королевский дворец — главную резиденцию королей Таиланда начиная с XVIII века. Отправимся в самый старый храм Бангкока Ват По, который еще называют храмом Лежачего Будды. Также не обойдем стороной и храм Ват Пра Кео, или храм Изумрудного Будды: именно здесь короли проводят церемонии и праздники Обедать будем в ресторане с видом на реку Чао Прая — вам подадут не острые блюда тайской кухни в формате «шведский стол». После обеда отправимся на водную прогулку на пассажирском кораблике по реке Чао Прая до храма корабля Ват Ян Нава, а во время поездки на воздушном метро вы сможете насладиться видами на обыденный Бангкок, увидеть его таким, какой он есть. Вы побываете на футуристическом мосту, с которого открываются удивительные виды на знаковые небоскребы столицы. А в финале увидите небоскреб Маханакхон. Мы встретим закат на открытой площадке со стеклянным полом на высоте 314 метров с прекрасным видом на весь Бангкок и на реку Чао Прая. Организационные детали• В Королевском дворце и храмах экскурсию проводит тайский русскоговорящий гид, все остальное время программу ведет русский гид.
  • Вам нужно самостоятельно приехать к точке сбора и самостоятельно вернуться в отель после окончания программы.
  • Как правило, место встречи — Tha Maharaj https://maps.app.goo.gl/srzr5VT65e
  • Nzz.
  • ZQr8.

ежедневно в 09:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги русского и тайского гидов
  • Транспорт
  • Входные билеты
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Точка встречи недалеко от Королевского дворца
Завершение: Небоскреб Маханакхон
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • С вами свяжется гид накануне выезда с 21:00 до 22:00. Пожалуйста будьте на связи в это время
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бангкока

ГрупповыеНа автобусеНеобычныеНа весь деньКоролевский дворец в БангкокеПопулярные местаДворцы, замки и особняки

Похожие туры из Бангкока

Из Бангкока в Аюттхаю - землю королей
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Из Бангкока в Аюттхаю - землю королей
Посетить древние храмы, прикоснуться к истории и культуре Таиланда и поужинать в местном ресторане
Завтра
24 дек
25 дек
26 дек
от $375 за всё до 10 чел.
Королевский Бангкок. Индивидуальный VIP-тур
Индивидуальная
7 часов
Королевский Бангкок. Индивидуальный VIP-тур
Окунуться в восточное изобилие: сокровища королей, тайская экзотика и энергия мегаполиса
в вашем отеле
25 дек
26 дек
27 дек
28 дек
$550 за экскурсию
Обзорная экскурсия по Бангкоку + башня Маханакхон
Индивидуальная
7 часов
Обзорная экскурсия по Бангкоку + башня Маханакхон
Ваш отель
Завтра
24 дек
25 дек
26 дек
от 18 200฿ за человека
У нас ещё много экскурсий в Бангкоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ