Всего за один день вы увидите все самые важные и известные достопримечательности столицы Таиланда. Мы посетим Большой Королевский дворец, храм Лежачего Будды и храм Изумрудного Будды.
Покатаемся на на пассажирском кораблике по реке Чао Прая, осмотрим футуристический мост и встретим закат на открытой площадке со стеклянным полом на высоте 314 метров.
Покатаемся на на пассажирском кораблике по реке Чао Прая, осмотрим футуристический мост и встретим закат на открытой площадке со стеклянным полом на высоте 314 метров.
Ближайшие даты:
23
дек
дек
24
дек
дек
25
дек
дек
26
дек
дек
27
дек
дек
28
дек
дек
29
дек
дек
Ещё
даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|4 200 ฿
|Детский 4-11 лет (рост до 120 см)
|3 500 ฿
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Большой Королевский дворец
- Храм Лежачего Будды
- Храм Изумрудного Будды
- Храм корабль-призрак
- Футуристический мост Chong Nonsi Skywalk
- Небоскреб Маханакхон
Описание
Представляем вашему вниманию программу, с которой следует начинать знакомство с Бангкоком. Она позволит всего за один день увидеть все самые важные и известные достопримечательности столицы Таиланда.
Что вас ждет
Мы посетим Большой Королевский дворец — главную резиденцию королей Таиланда начиная с XVIII века. Отправимся в самый старый храм Бангкока Ват По, который еще называют храмом Лежачего Будды. Также не обойдем стороной и храм Ват Пра Кео, или храм Изумрудного Будды: именно здесь короли проводят церемонии и праздники Обедать будем в ресторане с видом на реку Чао Прая — вам подадут не острые блюда тайской кухни в формате «шведский стол». После обеда отправимся на водную прогулку на пассажирском кораблике по реке Чао Прая до храма корабля Ват Ян Нава, а во время поездки на воздушном метро вы сможете насладиться видами на обыденный Бангкок, увидеть его таким, какой он есть. Вы побываете на футуристическом мосту, с которого открываются удивительные виды на знаковые небоскребы столицы. А в финале увидите небоскреб Маханакхон. Мы встретим закат на открытой площадке со стеклянным полом на высоте 314 метров с прекрасным видом на весь Бангкок и на реку Чао Прая. Организационные детали• В Королевском дворце и храмах экскурсию проводит тайский русскоговорящий гид, все остальное время программу ведет русский гид.
- Вам нужно самостоятельно приехать к точке сбора и самостоятельно вернуться в отель после окончания программы.
- Как правило, место встречи — Tha Maharaj https://maps.app.goo.gl/srzr5VT65e
- Nzz.
- ZQr8.
ежедневно в 09:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги русского и тайского гидов
- Транспорт
- Входные билеты
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Точка встречи недалеко от Королевского дворцаЗавершение: Небоскреб Маханакхон
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:30Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Важная информация
- С вами свяжется гид накануне выезда с 21:00 до 22:00. Пожалуйста будьте на связи в это время
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бангкока
Похожие туры из Бангкока
Индивидуальная
9 часов
Из Бангкока в Аюттхаю - землю королей
Посетить древние храмы, прикоснуться к истории и культуре Таиланда и поужинать в местном ресторане
Завтра
24 дек
25 дек
26 дек
от $375 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Королевский Бангкок. Индивидуальный VIP-тур
Окунуться в восточное изобилие: сокровища королей, тайская экзотика и энергия мегаполиса
в вашем отеле
25 дек
26 дек
27 дек
28 дек
$550 за экскурсию
Индивидуальная
7 часов
Завтра
24 дек
25 дек
26 дек
от 18 200฿ за человека