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Обзорная экскурсия по Бангкоку

Gid_Vezde
Gid_Vezde – Гид из Бангкока
Во время нашей обзорной экскурсии 🧭, вы увидите столицу Таиланда – город 🏙️ Бангкок с разных ракурсов, а также познакомитесь с его достопримечательностями 🏛️ и узнаете много нового об истории 📖 Бангкока от местных жителей.

Вы увидите самые яркие памятники архитектуры страны, посетите древний Королевский дворец, а затем отправитесь в современную часть города и поднимитесь на смотровою площадку небоскреба, откуда открывается панорама на весь город.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $534.5 за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Бангкоку
Обзорная экскурсия по Бангкоку

Что вы увидите

  • Королевский Дворец
  • Храм Изумрудного Будды
  • Река Чао Прая
  • Храм Лежащего Будды — Ват По
  • Байок Скай
Если Вы хотите посмотреть с разных ракурсов на столицу Таиланда город 🏙️ Бангкок, познакомиться с его достопримечательностями 🏛️ в сопровождении профессиональных индивидуальных гидов и при этом желаете сделать это в условиях максимального удобства и комфорта, то эта экскурсия ⛳ для Вас.
Данная экскурсия по Бангкоку — это, так называемая, историческая экскурсия. Побывав на ней, Вы узнаете историю 📖 Таиланда и тем самым лучше поймете эту страну. Вы посетите Королевский Дворец — это одна из самых почитаемых святынь в Таиланде. Русскоговорящий гид расскажет о каждом храме в Королевском Комплексе и об истории его появления. На территории Дворца Вы посетите Храм Изумрудного Будды. Далее Вас ждет индивидуальная прогулка 👣 на лодке ⚓ по каналам реки Чао Прая.
Следующим пунктом посещения будет Храм Лежащего Будды — Ват По. После храма Вы возьмете курс на самое высокое здание Бангкока — Байок Скай, где на высоте 76 этажа Вас ждет шведский стол на любой вкус и размер живота. В Байок Скай Вам откроется потрясающий вид с высоты птичьего полета на один из самых больших и красивых 🤩 городов Юго-Восточной Азии — Бангкок.
Пообедав в ресторане в Байок Скай Вы отправитесь в самый большой торговый центр Юго-Восточной Азии Сиам Парагон.
И на протяжении всего дня Вас будет сопровождать индивидуальный русский гид, комфортабельный автомобиль и водитель 🚗, выделенные исключительно для Вас. В Королевском Дворце и в храмах у Вас будет личный тайский гид. А значит только Вы будете принимать решение о том, сколько времени Вам проводить в том или ином месте.
Что входит
  • индивидуальный трансфер на комфортабельном автомобиле
  • индивидуальный русский гид на протяжении всей экскурсии
  • индивидуальный тайский гид в Королевском Дворце и храмах
  • билеты в храмы и Королевский Дворец
  • индивидуальное катание на лодке
  • посещение смотровой площадки в Байок Скай
  • обед в Байок Скай
  • посещение ТРЦ Сиам Парагон
  • вода в автомобиле
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 По договорённости
Место завершения
🏁 По договоренности
Обзорная экскурсия по Бангкоку
Обзорная экскурсия по Бангкоку
Обзорная экскурсия по Бангкоку

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Gid_Vezde
Gid_Vezde
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