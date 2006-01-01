Если Вы хотите посмотреть с разных ракурсов на столицу Таиланда город 🏙️ Бангкок, познакомиться с его достопримечательностями 🏛️ в сопровождении профессиональных индивидуальных гидов и при этом желаете сделать это в условиях максимального удобства и комфорта, то эта экскурсия ⛳ для Вас.

Данная экскурсия по Бангкоку — это, так называемая, историческая экскурсия. Побывав на ней, Вы узнаете историю 📖 Таиланда и тем самым лучше поймете эту страну. Вы посетите Королевский Дворец — это одна из самых почитаемых святынь в Таиланде. Русскоговорящий гид расскажет о каждом храме в Королевском Комплексе и об истории его появления. На территории Дворца Вы посетите Храм Изумрудного Будды. Далее Вас ждет индивидуальная прогулка 👣 на лодке ⚓ по каналам реки Чао Прая.

Следующим пунктом посещения будет Храм Лежащего Будды — Ват По. После храма Вы возьмете курс на самое высокое здание Бангкока — Байок Скай, где на высоте 76 этажа Вас ждет шведский стол на любой вкус и размер живота. В Байок Скай Вам откроется потрясающий вид с высоты птичьего полета на один из самых больших и красивых 🤩 городов Юго-Восточной Азии — Бангкок.

Пообедав в ресторане в Байок Скай Вы отправитесь в самый большой торговый центр Юго-Восточной Азии Сиам Парагон.

И на протяжении всего дня Вас будет сопровождать индивидуальный русский гид, комфортабельный автомобиль и водитель 🚗, выделенные исключительно для Вас. В Королевском Дворце и в храмах у Вас будет личный тайский гид. А значит только Вы будете принимать решение о том, сколько времени Вам проводить в том или ином месте.