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Рафтинг по горной реке и посещение Храма Обезьян

Krabi S.
Krabi S. – Гид из Краби
На экскурсии 🧭 Вы получите удовольствие от захватывающего дух сплава по реке на надувных лодках, где вы не только пассажир, но и активный участник, ведь сами будете помогать тайцам грести в нужном направлении.
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Рафтинг по горной реке и посещение Храма Обезьян
Рафтинг по горной реке и посещение Храма Обезьян

Что вы увидите

  • Храм Пещера Обезьян
  • горная река в провинции Пханг Нга
  • фруктовый сад
  • слоновья ферма
Кроме теплого моря 🌊, фантастической красоты островов, уединенных пляжей и множества природных чудес юг Таиланда готов предложить Вам настоящий экстрим – сплав по горным ⛰️ рекам!
На экскурсии 🧭 Вы получите удовольствие от захватывающего дух сплава по реке на надувных лодках, где вы не только пассажир, но и активный участник, ведь сами будете помогать тайцам грести в нужном направлении.
Балансировать на рафте, подхваченным сильным течением, получится довольно быстро. Самое сложное – пройти пороги реки. Здесь придется интенсивно поработать. Будьте готовы промокнуть до нитки
Далее для истинных экстрималов приготовлен незабываемый спуск по стальному канату над джунглями.
А после обеда Вы отправитесь на шоу обезьянок и маленького слоника.
По дороге домой Вас ждет посещение Храма Обезьян, примечательный пятнадцати метровой статуей Лежащего Будды, и фруктового сада, где сможете попробовать экзотические фрукты 🍉 Таиланда

Программа:

    08:30 Трансфер из отеля
    09:30 Посещение Храма "Пещера обезьян" (15-ти метровая статуя Лежащего Будды)
    11:30 Рафтинг 🚣‍ по дикой реке (5 км)
    13:00 Незабываемый спуск по стальному канату над джунглями
    13:30 Обед в тайском ресторане
    14:30 Шоу обезьян и слонов
    15:30 Фруктовый сад lung khai fruit garden
    16:30 Прибытие в отель
    Что входит
    • Трансфер из / до отеля
    • Аренда оборудования (спасательный жилет рафт)
    • Питьевая вода
    • Обед (тайская кухня)
    • Страховка от несчастных случаев
    • Англоговорящий гид
    Начало и место завершения
    🚩 Ваш отель в провинции Краби
    Рафтинг по горной реке и посещение Храма Обезьян
    Рафтинг по горной реке и посещение Храма Обезьян
    Рафтинг по горной реке и посещение Храма Обезьян
    Рафтинг по горной реке и посещение Храма Обезьян
    Рафтинг по горной реке и посещение Храма Обезьян
    Рафтинг по горной реке и посещение Храма Обезьян
    Рафтинг по горной реке и посещение Храма Обезьян

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 9 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Krabi S.
    Krabi S.
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