Кроме теплого моря 🌊, фантастической красоты островов, уединенных пляжей и множества природных чудес юг Таиланда готов предложить Вам настоящий экстрим – сплав по горным ⛰️ рекам!

На экскурсии 🧭 Вы получите удовольствие от захватывающего дух сплава по реке на надувных лодках, где вы не только пассажир, но и активный участник, ведь сами будете помогать тайцам грести в нужном направлении.

Балансировать на рафте, подхваченным сильным течением, получится довольно быстро. Самое сложное – пройти пороги реки. Здесь придется интенсивно поработать. Будьте готовы промокнуть до нитки

Далее для истинных экстрималов приготовлен незабываемый спуск по стальному канату над джунглями.

А после обеда Вы отправитесь на шоу обезьянок и маленького слоника.

По дороге домой Вас ждет посещение Храма Обезьян, примечательный пятнадцати метровой статуей Лежащего Будды, и фруктового сада, где сможете попробовать экзотические фрукты 🍉 Таиланда

Программа:

08:30 Трансфер из отеля

09:30 Посещение Храма "Пещера обезьян" (15-ти метровая статуя Лежащего Будды)

11:30 Рафтинг 🚣‍ по дикой реке (5 км)

13:00 Незабываемый спуск по стальному канату над джунглями

13:30 Обед в тайском ресторане

14:30 Шоу обезьян и слонов

15:30 Фруктовый сад lung khai fruit garden

16:30 Прибытие в отель