Кроме теплого моря 🌊, фантастической красоты островов, уединенных пляжей и множества природных чудес юг Таиланда готов предложить Вам настоящий экстрим – сплав по горным ⛰️ рекам!
На экскурсии 🧭 Вы получите удовольствие от захватывающего дух сплава по реке на надувных лодках, где вы не только пассажир, но и активный участник, ведь сами будете помогать тайцам грести в нужном направлении.
Балансировать на рафте, подхваченным сильным течением, получится довольно быстро. Самое сложное – пройти пороги реки. Здесь придется интенсивно поработать. Будьте готовы промокнуть до нитки
Далее для истинных экстрималов приготовлен незабываемый спуск по стальному канату над джунглями.
А после обеда Вы отправитесь на шоу обезьянок и маленького слоника.
По дороге домой Вас ждет посещение Храма Обезьян, примечательный пятнадцати метровой статуей Лежащего Будды, и фруктового сада, где сможете попробовать экзотические фрукты 🍉 Таиланда
Программа:
08:30 Трансфер из отеля
09:30 Посещение Храма "Пещера обезьян" (15-ти метровая статуя Лежащего Будды)
11:30 Рафтинг 🚣 по дикой реке (5 км)
13:00 Незабываемый спуск по стальному канату над джунглями
13:30 Обед в тайском ресторане
14:30 Шоу обезьян и слонов
15:30 Фруктовый сад lung khai fruit garden
16:30 Прибытие в отель