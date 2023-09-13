Мини-группа
до 12 чел.
Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
Начало: Ваш отель
Расписание: вт, пт в 07:30
26 дек в 07:30
30 дек в 07:30
2625 ฿ за человека
Водная прогулка
Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Ежедневно
2400 ฿ за человека
Водная прогулка
Незабываемый отдых на Острове Принцессы
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Ежедневно
24 дек в 07:00
26 дек в 07:00
2400 ฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий13 сентября 2023Мне очень понравилось. Организатор отработал на 5, спасибо, поеду ещё с вами👍
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «остров принцессы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Паттайе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в декабре 2025
Сейчас в Паттайе в категории "остров принцессы" можно забронировать 3 экскурсии от 2400 до 2625. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Паттайе на 2026 год по теме «остров принцессы», 3 ⭐ отзыва, цены от 2400฿. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль