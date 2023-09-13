Мои заказы

остров принцессы – экскурсии в Паттайе

Найдено 3 экскурсии в категории «остров принцессы» в Паттайе, цены от 2400 ฿. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и февраль 2026 г.
Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
9 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Начало: Ваш отель
Расписание: вт, пт в 07:30
26 дек в 07:30
30 дек в 07:30
2625 ฿ за человека
8 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Ежедневно
2400 ฿ за человека
Незабываемый отдых на Острове Принцессы
8 часов
Водная прогулка
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Ежедневно
24 дек в 07:00
26 дек в 07:00
2400 ฿ за человека

