С 18 октября новая программа!

В программу тура входит:

1. Маяк Паттайи

2. Обзорная площадка у надписи: “Pattaya city”

3. Зеркальный храм (фантастически красивый недавно построенный храм в окрестностях Паттайи)

4. Самый большой и красивый храм Паттайи - Золотой храм, ритуал «привлечение удачи»

5. Парк 🌳 Легенда Сиама. Поездка на туристическом поезде 🚂 по всему парку.

6. Обед в национальном тайском стиле. Ресторан на берегу озера (изысканный шведский стол)

7. Обзорная площадка серебряного озера (вид на виноградники)

8. Гора Кхао Чи Чан - наскальное изображение Будды (самое большое в мире), можно покататься на слонах (дополнительно)

9. Ферма овечек: Swiss Farm и музей 🖼 роботов (покормим овечек, альпак, пони, кроликов и других милых животных, прогуляется по европейским удочкам средневекового города, посетим ферму, много великолепных мест для фотографий). Коллекция ретро-автомобилей. Можно покататься на лошадях (дополнительно)

10. Озеро Лотосов

11. Закат на горе Мондоп. Прекрасный вид на Паттайю в лучах заходящего солнца

Внимание! Экскурсия ⛳ проводится с небольшими группами от трех человек.