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Инстаграм тур: Паттайя

Евгений К.
Евгений К. – Гид из Паттайи
Предлагаю вам отправится в путешествие по самым красивым локациям острова — в Инстаграм тур по Паттайе.

Мы посетим знаменитые храмы Таиланда, поднимемся на секретные обзорные площадки с лучшими видами, побываем на овечьей ферме и заглянем в музей 🖼 роботов.

А закат встретим на вершине горы ⛰️.

Вас ждет много ярких впечатлений и стильных фотографий — тысячи лайков гарантированы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $54 за экскурсию

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Инстаграм тур: Паттайя
Инстаграм тур: Паттайя

Что вы увидите

  • маяк Паттайи
  • обзорная площадка Pattaya city
  • Зеркальный храм
  • Золотой храм
  • Парк Легенда Сиама
  • Серебряное озеро
  • гора Кхао Чи Чан
  • ферма овечек: Swiss Farm и музей роботов
  • озеро Лотосов
  • гора Мондоп
С 18 октября новая программа!

В программу тура входит:

    1. Маяк Паттайи
    2. Обзорная площадка у надписи: “Pattaya city”
    3. Зеркальный храм (фантастически красивый недавно построенный храм в окрестностях Паттайи)
    4. Самый большой и красивый храм Паттайи - Золотой храм, ритуал «привлечение удачи»
    5. Парк 🌳 Легенда Сиама. Поездка на туристическом поезде 🚂 по всему парку.
    6. Обед в национальном тайском стиле. Ресторан на берегу озера (изысканный шведский стол)
    7. Обзорная площадка серебряного озера (вид на виноградники)
    8. Гора Кхао Чи Чан - наскальное изображение Будды (самое большое в мире), можно покататься на слонах (дополнительно)
    9. Ферма овечек: Swiss Farm и музей 🖼 роботов (покормим овечек, альпак, пони, кроликов и других милых животных, прогуляется по европейским удочкам средневекового города, посетим ферму, много великолепных мест для фотографий). Коллекция ретро-автомобилей. Можно покататься на лошадях (дополнительно)
    10. Озеро Лотосов
    11. Закат на горе Мондоп. Прекрасный вид на Паттайю в лучах заходящего солнца
    Внимание! Экскурсия ⛳ проводится с небольшими группами от трех человек.
    Что входит
    • услуги гида
    Что не входит
    • личные расходы
    • катание на лошадях - 100 бат
    • катание на слонах - 200 бат
    Инстаграм тур: Паттайя
    Инстаграм тур: Паттайя
    Инстаграм тур: Паттайя

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Евгений К.
    Евгений К.
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