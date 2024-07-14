Краби находится недалеко от Пхукета, но путь туда лежит через провинцию Пханг Нга. Если ваш отель находится на юге, то в дороге предстоит провести 6-7 часов, что при насыщенной программе довольно утомительно. Лучше всего запланировать двух или трехдневную экскурсию, чтобы сэкономить силы, никуда не спешить и посмотреть дополнительные локации.

Подъем на Dragon Crest Mountain, возможен только в первую половину дня, и лучше его сделать рано утром, сразу после завтрака.

Приготовьте сменную одежду, удобную обувь для подъема по трекинговому маршруту, купальники, маски и трубки для плавания, защитный крем от солнца и головные уборы.

По заповедным местам Сразу после завтрака мы отправимся в провинцию Краби к храму Wat Bang Thong. Здесь вы узнаете об особенностях тайского буддизма, понаблюдаете за церемониями и обрядами, сделаете яркие фотографии. Klang Cave станет нашей следующей остановкой. Вооружившись фонариками, пойдем исследовать пещеру. Далее вас ждет прогулка по мангровому лесу на каяках, которыми вы будете управлять самостоятельно. Если вы никогда не пробовали грести, мы научим вас работать веслом, а если у вас в руках будет камера, гид и тайский проводник помогут вам, взяв управление на себя. После вкусного обеда нас ждет морская программа к островам Хонг и Лао Ладинг. Здесь будем купаться, плавать с маской и трубкой, знакомясь с подводным миром. На острове Хонг есть смотровая площадка, позволяющая взглянуть на все красоты с высоты птичьего полета. На ночь выберем один из отелей. Сразу после завтрака отправимся к вершине Dragon Crest Mountain. Подъем несложный, с ним справится ребенок и пенсионер, займет около двух часов. Сверху нам откроется вид на прибрежную часть провинции Краби, виднеющиеся в море острова и невысокие горы на суше. Во время спуска искупаемся в ручье у небольшого водопада. Пообедав направимся к дому, заехав по дороге на одну из новых локаций, храм, пещера или смотровая площадка — выбирать вам. До темна мы вернемся к вашему отелю. Важная информация: