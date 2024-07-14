Эта двухдневная экскурсия подойдет тем, кто не привык спешить и любит наслаждаться моментом, находясь здесь и сейчас посреди мангровых джунглей, на вершине горы или купаясь среди удивительных островов.
Вы сможете себе выбрать удобные апартаменты на ночь, если сделаете заказ заранее, а рано утром отправиться на восхождение к вершине Драгон Крест с видом на все 4 стороны света.
Вы сможете себе выбрать удобные апартаменты на ночь, если сделаете заказ заранее, а рано утром отправиться на восхождение к вершине Драгон Крест с видом на все 4 стороны света.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 07:00
Описание тура
По заповедным местам Сразу после завтрака мы отправимся в провинцию Краби к храму Wat Bang Thong. Здесь вы узнаете об особенностях тайского буддизма, понаблюдаете за церемониями и обрядами, сделаете яркие фотографии. Klang Cave станет нашей следующей остановкой. Вооружившись фонариками, пойдем исследовать пещеру. Далее вас ждет прогулка по мангровому лесу на каяках, которыми вы будете управлять самостоятельно. Если вы никогда не пробовали грести, мы научим вас работать веслом, а если у вас в руках будет камера, гид и тайский проводник помогут вам, взяв управление на себя. После вкусного обеда нас ждет морская программа к островам Хонг и Лао Ладинг. Здесь будем купаться, плавать с маской и трубкой, знакомясь с подводным миром. На острове Хонг есть смотровая площадка, позволяющая взглянуть на все красоты с высоты птичьего полета. На ночь выберем один из отелей. Сразу после завтрака отправимся к вершине Dragon Crest Mountain. Подъем несложный, с ним справится ребенок и пенсионер, займет около двух часов. Сверху нам откроется вид на прибрежную часть провинции Краби, виднеющиеся в море острова и невысокие горы на суше. Во время спуска искупаемся в ручье у небольшого водопада. Пообедав направимся к дому, заехав по дороге на одну из новых локаций, храм, пещера или смотровая площадка — выбирать вам. До темна мы вернемся к вашему отелю. Важная информация:
- Краби находится недалеко от Пхукета, но путь туда лежит через провинцию Пханг Нга. Если ваш отель находится на юге, то в дороге предстоит провести 6-7 часов, что при насыщенной программе довольно утомительно. Лучше всего запланировать двух или трехдневную экскурсию, чтобы сэкономить силы, никуда не спешить и посмотреть дополнительные локации.
- Подъем на Dragon Crest Mountain, возможен только в первую половину дня, и лучше его сделать рано утром, сразу после завтрака.
- Приготовьте сменную одежду, удобную обувь для подъема по трекинговому маршруту, купальники, маски и трубки для плавания, защитный крем от солнца и головные уборы.
В любой день в любое время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Wat Bang Thong
- Klang Cave
- Mangrove Forest
- Остров Хонг
- Остров Лао Ладинг
- Dragon Crest Mountain
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Вода
- Аренда лодки
Что не входит в цену
- Билеты в национальные парки
- Билеты за каяки и сафари
- Проживание
- Питание
Место начала и завершения?
У вашего отеля или виллы
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день в любое время
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Сразу же после бронирования мы свяжемся с вами
- Чтобы обсудить детали поездки
- Рассчитать дополнительные траты и выбрать отель для проживания
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Пхукета
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