Обратите внимание: парк закрыт с 1 ноября по 15 декабря

Что вас ожидает

Путь к Изумрудному озеру и снорклинг на рифе

Экскурсия начнется с легкого завтрака, чтобы у вас были силы для нашей насыщенной программы, а после мы отправимся в путешествие. Во время первой остановки вы с помощью маски и трубки исследуете подводный мир архипелага. Прогулка на катере среди островов откроет новые ракурсы для фотосъемки. Мы высадимся на острове Маэ: здесь в горах находится удивительное озеро изумрудного цвета. Вы обойдете обзорные площадки и полюбуетесь захватывающими видами парка Ангтонг.

Каякинг и лучшая панорама архипелага

Время взять весла в свои руки — вас ждет заплыв на каяках среди отвесных скал. А дальше мы причалим к главному острову — Вуа Талап. После обеда вы сможете остаться нежиться на белоснежном пляже и купаться — или же отправиться на прогулку в горы и посетить смотровую, где открывается едва ли не лучший вид на весь архипелаг из 42 островов.

Как живет Таиланд

На протяжении всей поездки вас будет сопровождать русскоязычный гид — я или один из моих коллег. Я помогу вам с трансфером, объясню ход программы, дам полезные советы и переведу все, что говорит тайский гид. А еще расскажу о самом национальном парке — и о жизни в Таиланде. О жителях разных регионов и их отношениях, о том, какие они на самом деле — местные тайцы. О том, почему именно так организован их быт, с чего начинался туризм и как он стал таким, какой он есть.

Программа

7:20 — 8:20 (в зависимости от района острова) трансфер

— Легкий завтрак на пляже до начала тура

— 1 остановка: снорклинг на рифах

— Прогулка на катере среди островов

— 2 остановка: остров с Изумрудным озером

— 3 остановка: обед и каякинг среди скал

— 4 остановка: остров Вуа Талап, пляжный отдых, прогулка в горы на смотровую площадку

16:30 — 16:45 трансфер домой