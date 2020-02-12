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Поплавать на каяке, отдохнуть на пляже, понырять с маской и увидеть архипелаг со смотровых площадок

Андрей
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Андрей – экскурсионное агентство
В этом путешествии мы соединили активный отдых — и расслабленный пляжный.

Вы проплывете среди островов национального парка Ангтонг на скоростном катере и каяках.

Займетесь снорклингом и подниметесь на вершину горы, увидите Изумрудное озеро и сделаете фото с лучших ракурсов.

А я расскажу об истории парка, местных жителях и их культуре.
$54 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 10 часов
До 35 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего места проживания
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У этой экскурсии1 отзыв
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Морской парк Ангтонг — россыпь островов
Морской парк Ангтонг — россыпь островов

Обратите внимание: парк закрыт с 1 ноября по 15 декабря

Что вас ожидает

Путь к Изумрудному озеру и снорклинг на рифе
Экскурсия начнется с легкого завтрака, чтобы у вас были силы для нашей насыщенной программы, а после мы отправимся в путешествие. Во время первой остановки вы с помощью маски и трубки исследуете подводный мир архипелага. Прогулка на катере среди островов откроет новые ракурсы для фотосъемки. Мы высадимся на острове Маэ: здесь в горах находится удивительное озеро изумрудного цвета. Вы обойдете обзорные площадки и полюбуетесь захватывающими видами парка Ангтонг.

Каякинг и лучшая панорама архипелага
Время взять весла в свои руки — вас ждет заплыв на каяках среди отвесных скал. А дальше мы причалим к главному острову — Вуа Талап. После обеда вы сможете остаться нежиться на белоснежном пляже и купаться — или же отправиться на прогулку в горы и посетить смотровую, где открывается едва ли не лучший вид на весь архипелаг из 42 островов.

Как живет Таиланд
На протяжении всей поездки вас будет сопровождать русскоязычный гид — я или один из моих коллег. Я помогу вам с трансфером, объясню ход программы, дам полезные советы и переведу все, что говорит тайский гид. А еще расскажу о самом национальном парке — и о жизни в Таиланде. О жителях разных регионов и их отношениях, о том, какие они на самом деле — местные тайцы. О том, почему именно так организован их быт, с чего начинался туризм и как он стал таким, какой он есть.

Программа
7:20 — 8:20 (в зависимости от района острова) трансфер
— Легкий завтрак на пляже до начала тура
— 1 остановка: снорклинг на рифах
— Прогулка на катере среди островов
— 2 остановка: остров с Изумрудным озером
— 3 остановка: обед и каякинг среди скал
— 4 остановка: остров Вуа Талап, пляжный отдых, прогулка в горы на смотровую площадку
16:30 — 16:45 трансфер домой

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
  • В сезон число участников на экскурсии может быть выше — до 40 человек

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включено: трансфер на минибасе, континентальный завтрак, обед в формате шведского стола, прохладительные напитки на катере, трубки и маски для снорклинга.
  • Отдельно оплачиваются входные билеты в морской парк — 300 бат взрослый, 150 бат детский (ростом ниже 130 см)
  • Экскурсия для детей до 2-х лет бесплатна; на катере дети должны сидеть на руках у родителей
Морской парк Ангтонг — россыпь островов
Морской парк Ангтонг — россыпь островов
Морской парк Ангтонг — россыпь островов
Морской парк Ангтонг — россыпь островов
Морской парк Ангтонг — россыпь островов
Морской парк Ангтонг — россыпь островов
Морской парк Ангтонг — россыпь островов
Морской парк Ангтонг — россыпь островов
Морской парк Ангтонг — россыпь островов
Морской парк Ангтонг — россыпь островов
Морской парк Ангтонг — россыпь островов
Морской парк Ангтонг — россыпь островов
Морской парк Ангтонг — россыпь островов
Морской парк Ангтонг — россыпь островов
Морской парк Ангтонг — россыпь островов
Морской парк Ангтонг — россыпь островов
Морской парк Ангтонг — россыпь островов
Морской парк Ангтонг — россыпь островов
Морской парк Ангтонг — россыпь островов

Экскурсия проводится во вторник и субботу в 07:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего места проживания.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Андрей
Андрей
Здравствуйте! Меня зовут Андрей. Я основатель туристического агентства на Самуи с более чем 10-летним опытом работы в сфере туризма. Я живу на Самуи с 2011 года. Острова Сиамского Залива — как дом для нас, так как мы проводим здесь по несколько дней в неделю. Наш флот насчитывает 5 скоростных катеров с профессиональными капитанами и веселым и дружелюбным экипажем. Давайте вместе наслаждаться прекрасной природой Сиамского залива!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

12 февраля 2020
Супер. 💃💃💃 Езжайте даже не задумывайтесь у гида вы всегда на глазах . потеряться не возмозно . найдет везде . С отеля Взял и обратно Привез . даже квитанцию можно не брать . да же на пляже уснете разбудет и на катер донесет если надо будет . Острова Супер ! лазурный пляж без волк .мир сказки !!!!🤗🤗🤗

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