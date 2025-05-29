Индивидуальная
до 10 чел.
По Калеичи без суеты: индивидуальная экскурсия по Анталье
Прогулка по Калеичи - это возможность увидеть Анталью с другой стороны. Откройте для себя архитектурные памятники и исторические места в спокойной атмосфере
Начало: У ворот Адриана
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
€140 за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в Старый город Антальи: экскурсия по Калеичи
Прогулка по аутентичному кварталу Калеичи: ворота Адриана, минарет Кесик, башня Хыдырлык и другие достопримечательности. Узнайте легенды и истории города
Начало: На площади Республики
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
€117
€130 за всё до 8 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя Анталия: Калеичи + водопад Нижний Дюден
Увидеть знаковые достопримечательности Старого города и насладиться водопадом в огнях подсветки
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
€131
€145 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина29 мая 2025Прекрасная прогулка, интересно и познавательно, доступно для детей, в спокойном режиме обошли старый город! Нам все понравилось, спасибо, Ирем! Три часа пролетели незаметно и иы почти не устали!
- ММария27 мая 2025И правда, влюбились в старый город!
- ЕЕлена7 мая 2025Добрый день! Замечательно провели сегодня утро на экскурсии с Ирем! Хотелось получить стоящую экскурсию от знающего гида. Так и получилось,
- ААндрей6 мая 2025Тюран, замечательный гид-экскурсовод, который знает свое дело. Всю экскурсию он с душою рассказывал об Анталии, истории этого города и региона в целом! Спасибо огромное. Нам всем очень понравилось.
- ЮЮлия6 мая 2025Мы были на экскурсии с гидом Тураном, меня впечатлило насколько хорошо гид ориентируется в эпохах, датах, как хорошо он знает
- ААнна12 апреля 2025Благодарны Ирем за содержательную экскурсию с точными историческими данными. Ирем выбрала оптимальный маршрут и темп для пожилых родителей. Замечательно провели время вместе
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Парк Караалиоглу»
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