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совершенно разные здания и улицы в старом городе, маршрут был очень интересный. По сравнению с экскурсией от малограмотного в истории гида Корал-трэвел, просто небо и земля, действительно можно влюбиться в старый город. Некоторым в нашей группе было «многовато дат», но это от их невежества, большинство -в восторге!