Парк Караалиоглу – экскурсии в Анталье

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк Караалиоглу» в Анталье, цены от €117, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Калеичи: по старому городу без суеты
Пешая
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
По Калеичи без суеты: индивидуальная экскурсия по Анталье
Прогулка по Калеичи - это возможность увидеть Анталью с другой стороны. Откройте для себя архитектурные памятники и исторические места в спокойной атмосфере
Начало: У ворот Адриана
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
€140 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Старый город Антальи
Пешая
2.5 часа
-
10%
43 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в Старый город Антальи: экскурсия по Калеичи
Прогулка по аутентичному кварталу Калеичи: ворота Адриана, минарет Кесик, башня Хыдырлык и другие достопримечательности. Узнайте легенды и истории города
Начало: На площади Республики
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
€117€130 за всё до 8 чел.
Вечерняя Анталия: Калеичи + водопад Нижний Дюден
На машине
3 часа
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя Анталия: Калеичи + водопад Нижний Дюден
Увидеть знаковые достопримечательности Старого города и насладиться водопадом в огнях подсветки
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
€131€145 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    29 мая 2025
    Калеичи: по старому городу без суеты
    Прекрасная прогулка, интересно и познавательно, доступно для детей, в спокойном режиме обошли старый город! Нам все понравилось, спасибо, Ирем! Три часа пролетели незаметно и иы почти не устали!
  • М
    Мария
    27 мая 2025
    Влюбиться в Старый город Антальи
    И правда, влюбились в старый город!
  • Е
    Елена
    7 мая 2025
    Калеичи: по старому городу без суеты
    Добрый день! Замечательно провели сегодня утро на экскурсии с Ирем! Хотелось получить стоящую экскурсию от знающего гида. Так и получилось,
    читать дальше

    все очень понравилось. Ирем рассказала историю, показала основные достопримечательности старого города. Ответила на все наши вопросы, помогла сориентироваться и составить план нашего дальнейшего отдыха. Чудесная получилась экскурсия с внимательной, интеллигентной и образованной Ирем. Спасибо!!

  • А
    Андрей
    6 мая 2025
    Влюбиться в Старый город Антальи
    Тюран, замечательный гид-экскурсовод, который знает свое дело. Всю экскурсию он с душою рассказывал об Анталии, истории этого города и региона в целом! Спасибо огромное. Нам всем очень понравилось.
  • Ю
    Юлия
    6 мая 2025
    Влюбиться в Старый город Антальи
    Мы были на экскурсии с гидом Тураном, меня впечатлило насколько хорошо гид ориентируется в эпохах, датах, как хорошо он знает
    читать дальше

    совершенно разные здания и улицы в старом городе, маршрут был очень интересный. По сравнению с экскурсией от малограмотного в истории гида Корал-трэвел, просто небо и земля, действительно можно влюбиться в старый город. Некоторым в нашей группе было «многовато дат», но это от их невежества, большинство -в восторге!

    Мы были на экскурсии с гидом Тураном, меня впечатлило насколько хорошо гид ориентируется в эпохах, датахМы были на экскурсии с гидом Тураном, меня впечатлило насколько хорошо гид ориентируется в эпохах, датахМы были на экскурсии с гидом Тураном, меня впечатлило насколько хорошо гид ориентируется в эпохах, датахМы были на экскурсии с гидом Тураном, меня впечатлило насколько хорошо гид ориентируется в эпохах, датахМы были на экскурсии с гидом Тураном, меня впечатлило насколько хорошо гид ориентируется в эпохах, датахМы были на экскурсии с гидом Тураном, меня впечатлило насколько хорошо гид ориентируется в эпохах, датахМы были на экскурсии с гидом Тураном, меня впечатлило насколько хорошо гид ориентируется в эпохах, датахМы были на экскурсии с гидом Тураном, меня впечатлило насколько хорошо гид ориентируется в эпохах, датах
  • А
    Анна
    12 апреля 2025
    Калеичи: по старому городу без суеты
    Благодарны Ирем за содержательную экскурсию с точными историческими данными. Ирем выбрала оптимальный маршрут и темп для пожилых родителей. Замечательно провели время вместе

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Парк Караалиоглу»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Калеичи: по старому городу без суеты
  2. Влюбиться в Старый город Антальи
  3. Вечерняя Анталия: Калеичи + водопад Нижний Дюден
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Башня Хыдырлык
  9. Дюденский водопад
  10. Каньоны Кепрюлю
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2025
Сейчас в Анталье в категории "Парк Караалиоглу" можно забронировать 3 экскурсии от 117 до 140 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Забронируйте экскурсию в Анталье на 2025 год по теме «Парк Караалиоглу», 50 ⭐ отзывов, цены от €117. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август