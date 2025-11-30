Мои заказы

Мечеть Текели Мехмета-паши – экскурсии в Анталье

Найдено 9 экскурсий в категории «Мечеть Текели Мехмета-паши» в Анталье, цены от €125, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи
Пешая
3 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Анталья 2 в 1: Калеичи + морская прогулка
Исследуйте Калеичи, где вас ждёт встреча с богатой историей Антальи. Прогулка по морю дополнит экскурсию, открывая удивительные виды на город и его окрестности
Начало: У ворот Адриана в Старом городе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€125 за всё до 6 чел.
Та самая Анталья: Старый город и его история
Пешая
2.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Та самая Анталья: Старый город и его история
Погрузитесь в историю Антальи, прогуливаясь по её старинным улочкам и наслаждаясь видами с живописных смотровых площадок
Начало: На главной площади Антальи
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€148 за всё до 5 чел.
«Восточная сказка» Антальи
Пешая
3 часа
138 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
«Восточная сказка» Антальи
Индивидуальная экскурсия по Анталье: ворота Адриана, римская башня, мечеть Шехзаде Коркут и многое другое ждут вас
Начало: У входа в Старый город Калеичи
Завтра в 08:30
12 дек в 08:30
€129 за всё до 3 чел.
Анталья: погружение в мир Востока
Пешая
3 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Анталья: погружение в мир Востока
Погулять по аутентичным восточным кварталам, посетить местные базары и уютную кондитерскую
Начало: В районе Старого города
Завтра в 09:30
12 дек в 09:30
€129 за всё до 2 чел.
Калеичи: по старому городу без суеты
Пешая
2.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
По Калеичи без суеты: индивидуальная экскурсия по Анталье
Прогулка по Калеичи - это возможность увидеть Анталью с другой стороны. Откройте для себя архитектурные памятники и исторические места в спокойной атмосфере
Начало: У ворот Адриана
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€129 за всё до 10 чел.
Старый город Антальи
Пешая
2 часа
111 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Калеичи
Познайте душу Антальи, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: У входа в Калеичи
13 дек в 18:00
14 дек в 18:00
€193 за всё до 3 чел.
Анталья старинная и современная
На машине
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Анталья: путешествие от старины к современности, культура и природа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Антальи, где история и современность переплетаются с красотой природы
Начало: По желанию гостей
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€200 за всё до 4 чел.
По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
На машине
3.5 часа
-
10%
61 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних руин до живописных водопадов и панорамных видов с канатной дороги
Начало: У вашего отеля в Анталье
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180€200 за всё до 4 чел.
История Калеичи - тайная и явная
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
История Калеичи - тайная и явная
Приглашаем на прогулку по Калеичи - историческому сердцу Антальи. Откройте для себя мечети, башни и парки, погрузитесь в атмосферу старины
Начало: На площади Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    IURII
    30 ноября 2025
    Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи
    Отличная экскурсия! Узнать много нового из истории Антальи. Большое спасибо за экскурсию.
  • М
    Мария
    23 ноября 2025
    «Восточная сказка» Антальи
    Елена, спасибо большое за экскурсию! Давно не встречали настолько заинтересованных и компетентных рассказчиков! Все рассказала, объяснила. Даже мне, человеку, не
    разбирающемуся в каких то исторических аспектах, было все понятно, так как объясняет доступно, с историями из жизни, бытовыми примерами!
    Огромное спасибо, если еще приедем — только к вам!

  • М
    Марина
    23 ноября 2025
    Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи
    Великолепная экскурсия, Марина - прекрасный экскурсовод. Сама экскурсия продумана и построена таким образом, что обойдя приличный район города мы совершенно
    не устали (с нами были родители 70+ легко с нами всю экскурсию гуляли). Марина увлеченно, интересно и с огромной любовью рассказывает об истории Анталии и ее достопримечательностях. Для нас город открылся совершенно с новой, интересной стороны. Уделила Марина и внимание турецким обычаям. Отдельная благодарность Марине за то, что организовала для нас комфортный трансфер из порта к месту экскурсии.

  • В
    Валентин
    14 ноября 2025
    Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи
    Хочу выразить глубокую благодарность Марине!

    Я готовил сюрприз для жены на день рождения в Анталии, находясь за тысячи километров. Марина стала
    тем самым волшебником, который воплотил всё в жизнь. Она не только провела для моей семьи потрясающую, глубокую и личную экскурсию по Калеичи, но и помогла с цветами, такси и организацией поздравления в нашем любимом кафе.

    Высшая оценка работы Марины — это слова моей жены: «Настоящий день рождения был там, во время экскурсии».

    Марина — не просто профессиональный гид, а человек с огромным сердцем, тонким вкусом и редким даром создавать по-настоящему особенные, персональные впечатления.

    Мы бесконечно благодарны за этот идеальный день!

  • л
    людмила
    8 ноября 2025
    Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи
    31 октября 2025 года нам посчастливилось побывать на экскурсии по историческому району Анталии. Посчастливилось не только потому, что мы узнали
    историю и архитектуру этого города. А еще и потому, что нашим гидом была Марина. Красивая, умная, обаятельная молодая женщина. Вот именно благодаря ее знаниям, энергии и профессионализму мы как завороженные ходили за ней по историческим местам города. Она обращала наше внимание на детали и архитектурные особенности. Казалось, она знает каждый кирпичик, каждую плитку мостовой. Мы могли остановиться и узнать историю каждой колонны, ступенек, каждого здания.
    Прекрасна древняя Анталия. Мы влюбились в это место. На будущий год, если получится, мы вновь пойдем на экскурсию. На любую, если нас поведет Марина.

  • И
    Ирина
    5 ноября 2025
    Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи
    Посчастливилось посетить данную экскурсию с гидом Мариной. Очень понравилось как был построен маршрут, совершенно не устали. Марина- очень эрудированный, любящий свою работу гид, все прошло на одном дыхании, спасибо ей большое!
  • А
    Алексей
    5 ноября 2025
    Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи
    Марина - приятный и интересный собеседник с хорошим чувством юмора, такта и широкими энциклопедическими знаниями, касающихся Турции и Антальи. Наша компания хорошо и интересно провела время гуляя по старому городу Антальи. Марина - лицензированный экскурсовод, любящий и знающий Турцию. Рекомендую.
  • Д
    Дарья
    4 ноября 2025
    По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
    Все просто чудесно) большое спасибо за экскурсию, всем рекомендую🙏🏻
  • Р
    Роман
    4 ноября 2025
    Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи
    Марина отличный гид! Очень понравилась программа и подача информации, непринужденно и насыщенно. Узнали Анталию
    и Турцию с другой стороны. Рекомендэ!
  • И
    Инга
    3 ноября 2025
    Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи
    С семьёй (в том числе с ребёнком 10 лет) были на персональной экскурсии по старой Анталии с гидом Мариной. Экскурсия
    превзошла все ожидания!

    Марина — отличный рассказчик и профессионал своего дела. Она не просто делилась историческими фактами, но и оживляла их увлекательными историями, интересными деталями и рассказами о местных традициях. Особенно понравилось, что она смогла вовлечь ребёнка: давала ему небольшие задания, загадки и вопросы по теме — благодаря этому экскурсия была интересна всей семье.

    Мы узнали много нового о городе и о Турции в целом, а время пролетело незаметно.
    Огромное спасибо Марине за атмосферу, внимание к каждому участнику и чудесную подачу материала. 💛
    Рекомендуем всем, кто хочет не просто увидеть достопримечательности, а по-настоящему почувствовать дух старой Анталии.

  • М
    Мария
    2 ноября 2025
    Калеичи: по старому городу без суеты
    Отличная экскурсия! Очень приятно и без суеты! Рекомендую.
  • О
    Ольга
    31 октября 2025
    Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи
    Если вы зашли на страницу к этому гиду - бронируйте экскурсию и не сомневайтесь в своем выборе! Экскурсия нам очень
    понравилась, уйти с пустой головой не получиться! Марина мастерски владеет историей, умеет её донести, много цитирует, при этом материал воспринимается легко!
    Марина приятная девушка, с ней легко коммуницировать! При возможности обязательно вернемся именно к этому гиду и будем её рекомендовать! Марина, браво!

  • И
    Ирина
    29 октября 2025
    Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи
    Замечательная экскурсия - мы в восторге. Марина погрузила нас в историю Анталии, старого города, заколдовала заворожила своими великолепными рассказами. Всю
    экскурсию держала фокус на себе и даже отвлекающихся подростков сумела завлечь чтобы они слушали!!! Замечательный день! И да, мы были гостями Марины а не простыми туристами - это так приятно!!! Спасибо, Марина! Будем рекомендовать Марину друзьям и близким и вам, пользователи трипстер, тоже очень рекомендуем!

  • Н
    Натэлла
    27 октября 2025
    Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи
    Мы остались в восторге от индивидуальной экскурсии по старому городу. Марина оказалась очень интересным и дружелюбным собеседником, рассказывала с лёгкой
    иронией и увлечением, благодаря чему прогулка была не только познавательной, но и очень живой. Мы узнали массу нового о истории и культуре города, открыли для себя уголки, которые не встречаются в стандартных туристических маршрутах. Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет почувствовать атмосферу Антальи и провести время с удовольствием!

  • П
    Павел
    27 октября 2025
    По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
    Спасибо Исламу за отлично организованное мероприятие! Программа интересная, маршрут продуманный, корректируется под пожелания и ситуацию. Хорошо знает историю, отвечает на вопросы, можно подискутировать. Рекомендую!!!
  • Н
    Наталия
    27 октября 2025
    Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи
    Очень рады что обратились к Марине! Вышла прекрасная прогулка по старому городу! Как сказал мой сын - «как будто гуляешь
    с другом», очень комфортно, познавательно, интересно! Марина подстраивается под ваш темп и интересы будь то исторический запрос или покупка сувенира! В моей семье все остались в восторге! Спасибо Марина, за замечательную экскурсию!
    p.s. Марина супер фотограф

  • С
    Сергей
    23 октября 2025
    Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи
    Потрясающая экскурсия! 3,5 часа пролетели незаметно. Получили незабываемые впечатления.
    Марина, спасибо!!!
  • О
    Ольга
    22 октября 2025
    «Восточная сказка» Антальи
    Мы в полном восторге от экскурсии и от квеста, проведенного Еленой для нашего сына.
  • Н
    Надежда
    22 октября 2025
    По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
    Мы рекомендуем! Замечательная экскурсия с прекрасным гидом Исламом! Всё без спешки, прекрасный рассказчик и историк Ислам! Показал расказал, спрашивал наше мнение! С первой минуты и до последней- мы были довольны!
  • М
    Марина
    20 октября 2025
    Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи
    Спасибо за экскурсию!
    Сделали удобный трансфер из отеля и обратно. Сама прогулка по центру получилась очень насыщенной и приятной. Понравилось, что
    учли пожелания всех участников - была и историческая часть, и разговоры о современной жизни в Турции, и остановки на фото. Были семьей от 10 до 60 лет - все остались довольны)

