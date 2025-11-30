читать дальше

историю и архитектуру этого города. А еще и потому, что нашим гидом была Марина. Красивая, умная, обаятельная молодая женщина. Вот именно благодаря ее знаниям, энергии и профессионализму мы как завороженные ходили за ней по историческим местам города. Она обращала наше внимание на детали и архитектурные особенности. Казалось, она знает каждый кирпичик, каждую плитку мостовой. Мы могли остановиться и узнать историю каждой колонны, ступенек, каждого здания.

Прекрасна древняя Анталия. Мы влюбились в это место. На будущий год, если получится, мы вновь пойдем на экскурсию. На любую, если нас поведет Марина.