Индивидуальная
до 6 чел.
Анталья 2 в 1: Калеичи + морская прогулка
Исследуйте Калеичи, где вас ждёт встреча с богатой историей Антальи. Прогулка по морю дополнит экскурсию, открывая удивительные виды на город и его окрестности
Начало: У ворот Адриана в Старом городе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€125 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Та самая Анталья: Старый город и его история
Погрузитесь в историю Антальи, прогуливаясь по её старинным улочкам и наслаждаясь видами с живописных смотровых площадок
Начало: На главной площади Антальи
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€148 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
«Восточная сказка» Антальи
Индивидуальная экскурсия по Анталье: ворота Адриана, римская башня, мечеть Шехзаде Коркут и многое другое ждут вас
Начало: У входа в Старый город Калеичи
Завтра в 08:30
12 дек в 08:30
€129 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Анталья: погружение в мир Востока
Погулять по аутентичным восточным кварталам, посетить местные базары и уютную кондитерскую
Начало: В районе Старого города
Завтра в 09:30
12 дек в 09:30
€129 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По Калеичи без суеты: индивидуальная экскурсия по Анталье
Прогулка по Калеичи - это возможность увидеть Анталью с другой стороны. Откройте для себя архитектурные памятники и исторические места в спокойной атмосфере
Начало: У ворот Адриана
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€129 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Калеичи
Познайте душу Антальи, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: У входа в Калеичи
13 дек в 18:00
14 дек в 18:00
€193 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Анталья: путешествие от старины к современности, культура и природа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Антальи, где история и современность переплетаются с красотой природы
Начало: По желанию гостей
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€200 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних руин до живописных водопадов и панорамных видов с канатной дороги
Начало: У вашего отеля в Анталье
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
История Калеичи - тайная и явная
Приглашаем на прогулку по Калеичи - историческому сердцу Антальи. Откройте для себя мечети, башни и парки, погрузитесь в атмосферу старины
Начало: На площади Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIURII30 ноября 2025Отличная экскурсия! Узнать много нового из истории Антальи. Большое спасибо за экскурсию.
- ММария23 ноября 2025Елена, спасибо большое за экскурсию! Давно не встречали настолько заинтересованных и компетентных рассказчиков! Все рассказала, объяснила. Даже мне, человеку, не
- ММарина23 ноября 2025Великолепная экскурсия, Марина - прекрасный экскурсовод. Сама экскурсия продумана и построена таким образом, что обойдя приличный район города мы совершенно
- ВВалентин14 ноября 2025Хочу выразить глубокую благодарность Марине!
Я готовил сюрприз для жены на день рождения в Анталии, находясь за тысячи километров. Марина стала
- ллюдмила8 ноября 202531 октября 2025 года нам посчастливилось побывать на экскурсии по историческому району Анталии. Посчастливилось не только потому, что мы узнали
- ИИрина5 ноября 2025Посчастливилось посетить данную экскурсию с гидом Мариной. Очень понравилось как был построен маршрут, совершенно не устали. Марина- очень эрудированный, любящий свою работу гид, все прошло на одном дыхании, спасибо ей большое!
- ААлексей5 ноября 2025Марина - приятный и интересный собеседник с хорошим чувством юмора, такта и широкими энциклопедическими знаниями, касающихся Турции и Антальи. Наша компания хорошо и интересно провела время гуляя по старому городу Антальи. Марина - лицензированный экскурсовод, любящий и знающий Турцию. Рекомендую.
- ДДарья4 ноября 2025Все просто чудесно) большое спасибо за экскурсию, всем рекомендую🙏🏻
- РРоман4 ноября 2025Марина отличный гид! Очень понравилась программа и подача информации, непринужденно и насыщенно. Узнали Анталию
и Турцию с другой стороны. Рекомендэ!
- ИИнга3 ноября 2025С семьёй (в том числе с ребёнком 10 лет) были на персональной экскурсии по старой Анталии с гидом Мариной. Экскурсия
- ММария2 ноября 2025Отличная экскурсия! Очень приятно и без суеты! Рекомендую.
- ООльга31 октября 2025Если вы зашли на страницу к этому гиду - бронируйте экскурсию и не сомневайтесь в своем выборе! Экскурсия нам очень
- ИИрина29 октября 2025Замечательная экскурсия - мы в восторге. Марина погрузила нас в историю Анталии, старого города, заколдовала заворожила своими великолепными рассказами. Всю
- ННатэлла27 октября 2025Мы остались в восторге от индивидуальной экскурсии по старому городу. Марина оказалась очень интересным и дружелюбным собеседником, рассказывала с лёгкой
- ППавел27 октября 2025Спасибо Исламу за отлично организованное мероприятие! Программа интересная, маршрут продуманный, корректируется под пожелания и ситуацию. Хорошо знает историю, отвечает на вопросы, можно подискутировать. Рекомендую!!!
- ННаталия27 октября 2025Очень рады что обратились к Марине! Вышла прекрасная прогулка по старому городу! Как сказал мой сын - «как будто гуляешь
- ССергей23 октября 2025Потрясающая экскурсия! 3,5 часа пролетели незаметно. Получили незабываемые впечатления.
Марина, спасибо!!!
- ООльга22 октября 2025Мы в полном восторге от экскурсии и от квеста, проведенного Еленой для нашего сына.
- ННадежда22 октября 2025Мы рекомендуем! Замечательная экскурсия с прекрасным гидом Исламом! Всё без спешки, прекрасный рассказчик и историк Ислам! Показал расказал, спрашивал наше мнение! С первой минуты и до последней- мы были довольны!
- ММарина20 октября 2025Спасибо за экскурсию!
Сделали удобный трансфер из отеля и обратно. Сама прогулка по центру получилась очень насыщенной и приятной. Понравилось, что
