Что вас ждёт

Античный город 🏙️ Сельге был одним из значимых городов Писидии. Его торговая связь с городами Памфилии осуществлялась через долину Эуримедон (Кёпрючай). Каньон Тазы. Высота скал в этом месте достигает 200 м, а кое-где и 400 м — это примерно 66 этажей. А какой вид, дикая красота! Ну что, поехали?

До наших дней сохранились развалины гимназии, стоа, стадиона и базилики и основные контуры двух храмов. Самая основная сохранившаяся постройка на сегодняшний день — это театр, отреставрированный в III веке. На реке Кёпрючай и на дороге, ведущей по ней, есть много старинных построек. Римские Мосты Олук, Бёгрюм, древняя дорога, здания гарнизона, водный путь, часовня. Каньоны Кепрюлю и Тазы.

Важная информация

Вооружитесь фотоаппаратом, оденьтесь и обуйтесь поудобнее, возьмите головной убор и солнцезащитный крем.