Античный Сельге и Каньон Тазы

4.8
10 отзывов
YoYo T.
YoYo T. – Гид из Анталии
На территории Национального парка Каньона Кепрюлю можно не только сплавляться на рафтах и каяках по горной реке Кепрючай, но и посетить исторические и географические достопримечательности 🏛️ региона.
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Экскурсия

$35 за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Античный Сельге и Каньон Тазы
Античный Сельге и Каньон Тазы

Что вы увидите 🤩

  • Сельге
  • Театр
  • Римские Мосты Олук
  • Бёгрюм
  • Древняя дорога
  • Здания гарнизона
  • Водный путь
  • Часовня
  • Каньоны Кепрюлю и Тазы
Что вас ждёт
Античный город 🏙️ Сельге был одним из значимых городов Писидии. Его торговая связь с городами Памфилии осуществлялась через долину Эуримедон (Кёпрючай). Каньон Тазы. Высота скал в этом месте достигает 200 м, а кое-где и 400 м — это примерно 66 этажей. А какой вид, дикая красота! Ну что, поехали?
До наших дней сохранились развалины гимназии, стоа, стадиона и базилики и основные контуры двух храмов. Самая основная сохранившаяся постройка на сегодняшний день — это театр, отреставрированный в III веке. На реке Кёпрючай и на дороге, ведущей по ней, есть много старинных построек. Римские Мосты Олук, Бёгрюм, древняя дорога, здания гарнизона, водный путь, часовня. Каньоны Кепрюлю и Тазы.
Важная информация
Вооружитесь фотоаппаратом, оденьтесь и обуйтесь поудобнее, возьмите головной убор и солнцезащитный крем.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
Что входит
  • страховка
  • трансфер
  • услуги инструктора
  • посещение античного города Сельге и Каньона Тазы на внедорожниках Land Rover (10-ти местные, шофер наш)
  • обед
  • бутылка Воды 500 мл.
Что не входит
  • напитки
  • личные расходы.
Важная информация
  • Вооружитесь фотоаппаратом
  • оденьтесь и обуйтесь поудобнее
  • возьмите головной убор и солнцезащитный крем.
Античный Сельге и Каньон Тазы
Античный Сельге и Каньон Тазы
Античный Сельге и Каньон Тазы
Античный Сельге и Каньон Тазы
Античный Сельге и Каньон Тазы
Античный Сельге и Каньон Тазы
Античный Сельге и Каньон Тазы
Античный Сельге и Каньон Тазы
Античный Сельге и Каньон Тазы
Время проведения: Понедельник, пятница 08:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
YoYo T.
YoYo T.
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