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2 отзыва
Экскурсия по Анталии
Экскурсия по Анталии
Экскурсия по Анталии
Экскурсия по Анталии
Экскурсия по Анталии

Что вы увидите 🤩

  • Калеичи
  • Водопад Дуден
  • Канатная дорога Тунектепе
  • Яхт-тур

Экскурсия по Анталии

Экскурсия по Анталии очень популярна среди гостей, которые приезжают в Анталию впервые. Анталия привлекает внимание своими пляжами, бирюзовым морем, красивыми курортами и историей, уходящей корнями в древние времена.
Присоединившись к экскурсии по Анталии, вы получите возможность познакомиться с жемчужиной Средиземноморья и туристической столицей Турции Анталией.
Далее мы распишем подробную информацию об экскурсии по Анталии.
Обзорная Экскурсия По Анталии, Полна Сюрпризов
Первым делом мы забираем вас из вашего отеля на нашем полностью оборудованном туристическом автобусе, который обеспечит вам необходимый комфорт.

Канатная Дорога

Экскурсия по Анталии начинается с поездки по канатной дороге. По нашему мнению вы не должны пропустить это изысканное событие с неповторимой красотой Анталии. Вы получите удовольствие от поездки по канатной дороге, наблюдая за жизнью местных жителей.
Кроме того, в стоимость нашего тура включена плата за канатную дорогу! По канатной дороге мы поднимемся на вершину горы Тунек Тепе. Высота пика около 750 м. Здесь вы сможете увидеть Анталию с высоты птичьего полета и сделать отличные фотографии. Под вашими ногами расстилается побережье Средиземного моря, и вблизи к вам возвышаются горы Торос.

Калеичи (Старый город)

После прогулки по канатной дороге мы попадаем в центр города. Мы паркуем здесь наш автобус. И наш незабываемый исторический тур по Калеичи (Старому городу) начинается с нашим гидом.
Наша поездка займет около 1 часа. Вы сможете увидеть Рифленый минарет, Часовую башню и ворота Адриана, которые являются одними из символов Анталии. С одной стороны, вы полюбуетесь историческими домами Калеичи, построенными в османской архитектуре, с другой стороны, вы совершите путешествие в историю с повествованием нашего гида.
Самая незабываемая часть нашей экскурсии по Анталии – это Калеичи. Поэтому советуем, брать с собой фотоаппарат.
Спустимся в гавань, посетив Старый город. Это историческая гавань Анталии. Он использовался со времен первого поселения Анталии. Здесь мы отправимся в 45-минутный тур на яхте.

Прогулка На Яхте

Мы будем наслаждаться красотой города Анталии, который сочетает в себе самые красивые синие тона моря с его берегами, наблюдая за ним с моря. Плата за тур на яхте не включена в стоимость тура. При желании вы можете сделать заказ у своего гида.
На наш взгляд, чтобы не пропустить ни секунды этих сцен, как можно больше открывайте глаза и не забывайте делать больше фотографий!

Водопад Дюден

После спокойного путешествия на яхте по темно-синим водам Средиземного моря мы посетим одно из природных чудес Анталии – водопад Дюден.
Наш гид проведет вас к краю обрыва, на котором виден водопад с разных сторон, чтобы вы могли рассмотреть это великолепное образование с панорамным; конечно, не ставя под угрозу вашу безопасность.
Тут же вы увидите водопад, льющийся с высоты 40 метров. Глядя на этот пейзаж, вы наполните свою душу покоем.

Прощание с Экскурсией по Анталии

После увлекательной части нашей программы мы сядем в автобус и попрощаемся с Анталией. Вы прибудете в свой отель около 16: 00.
Конечно, это прощание не означает конец: вы можете заказать другие туры и мероприятия в Анталии, которые мы организуем.
Подготовьтесь заранее

Время и место встречи

Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в отель (рядом с охраной перед турникетами). Свяжитесь с нами для уточнения времени. Старый город Анталии (отели Калеичи): место встречи – McDonalds рядом с древними воротами Адриана.

Важная информация

Если канатная дорога закрыта из-за погодных условий, мы возвращаем стоимость канатной дороги. При необходимости гид может изменить программу.
Очень важно соблюдать время сбора из отеля. Экскурсионная группа может ожидать гостей не более 5 минут.
Детям от 0 до 4 лет бесплатно, обед не включен. Дополнительное место для ребенка в автобусе стоит 5 эвро.

Цены на экскурсию

Для группы 1-45 человек
Взрослый
$35
Дети (6-11)
$15
Дети (0-5)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от /до отеля
  • Aвтобус с кондиционером
  • Обед
  • Страховка
  • Услуги гида (русскоговорящий гид)
Что не входит
  • Напитки
  • Катание на яхте 7$ (по желанию)
Место начала и завершения
Анталия
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Halil K.
Halil K.
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