BREEZES T. проводит ещё 6 экскурсий

BREEZES T. – Гид из Белека

Турция – страна «все включено».



Здесь туризм направлен непосредственно на ваше удовольствие, ваш комфорт и ваше благополучие.



Кроме античных руин и музеев вы можете воспользоваться любым видом развлечений, от полетов на воздушном шаре до прогулки на личной яхте 🛥️.



Мы предлагаем вам посетить одно из самых необычных времяпровождений в Турции – рафтинг 🚣‍.