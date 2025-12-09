Водная прогулка
На джипе в горы - настоящая Турция
Погрузитесь в атмосферу древней Турции: крепость Гёдельме, 3000-летние платаны и горный водопад ждут вас на джип-экскурсии
Начало: За шлагбаумом вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€45 за человека
Водная прогулка
Из Кемера - к пещере Караин и водопадам
Отправьтесь в путешествие к пещере Караин и насладитесь величественными водопадами. Без суеты и спешки, в тёплой атмосфере и с интересными историями
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€240 за всё до 4 чел.
-
29%
Водная прогулка
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
Начало: У вашего отеля
11 дек в 02:30
13 дек в 02:30
€41
€58 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Долина каменных людей»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в декабре 2025
Сейчас в Кемере в категории "Долина каменных людей" можно забронировать 3 экскурсии от 41 до 240 со скидкой до 29%. Туристы уже оставили гидам 149 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.56 из 5
Забронируйте экскурсию в Кемере на 2025 год по теме «Долина каменных людей», 149 ⭐ отзывов, цены от €41. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль