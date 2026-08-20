К острову Сулуада на закате - из Кемера

Искупаться в бирюзовых бухтах, поужинать на борту и проводить солнце
Отправляемся в круиз к красивому острову Сулуада! Пройдём вдоль живописного побережья Средиземного моря, сделаем остановки для купания в прозрачных бухтах и окажемся у пляжа в золотой час — перед самым закатом. Неспешный вечер в море — отличное завершение дня.
К острову Сулуада на закате - из Кемера
К острову Сулуада на закате - из Кемера
К острову Сулуада на закате - из Кемера

Описание экскурсии

С 13:00 — трансфер из отеля в Кемере

Точное время выезда зависит от расположения вашего отеля.

16:30 — отправление на яхте

Прогулка начнётся вдоль живописного побережья Средиземного моря.

Первая остановка в бухте

Вы искупаетесь в бухте с прозрачной водой и позагораете на борту.

Вторая остановка в бухте

Остановимся ещё в одной красивой бухте для отдыха и купания.

19:00 — ужин на борту

В спокойной атмосфере и с вкусными блюдами. Для вас — рыба или курица, салаты, фрукты.

Закат на пляже

Прибудем к пляжу острова Сулуада в тот самый момент дня, когда солнце уходит за горизонт.

20:30 — возвращение в порт

И трансфер обратно в отель.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, водная прогулка, ужин
  • Дополнительные расходы: напитки на борту
  • На борту есть спасжилеты, перед отправлением проводим инструктаж
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 13:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети от 4 до 11 лет — из Кемера€24
Дети от 4 до 11 лет — из Антальи€25
Стандартный — из Антальи€30
Стандартный — из Кемера€28
Стандартный€33
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 518 туристов
Я живу в Турции на протяжении многих лет и являюсь гражданкой этой страны. С 2014 года я работаю в туристической отрасли. За это время я побывала в самых интересных, загадочных
читать дальшеуменьшить

и живописных местах этой страны. С радостью я стану для вас отличным помощником по исследованию Турции. Являюсь представителем компании, занимающей лидирующие позиции на туристическом рынке Анталии в сфере организации трансферов и экскурсий. У нас есть собственный автопарк современных микроавтобусов, оснащённый всем необходимым для максимального комфорта пассажиров. Вместе с нашей командой, проходящей специальную подготовку и обучение, мы подарим вам незабываемые эмоции и воспоминания, которые останутся с вами навсегда. Благодаря отсутствию посредников в организации экскурсий мы предлагаем минимальные цены на рынке. Выбирая отдых с нами, вы можете быть уверены в безопасности и комфорте.

Входит в следующие категории Кемера

Похожие экскурсии на «К острову Сулуада на закате - из Кемера»

Турецкие Мальдивы: на остров Сулуада из Кемера (с обедом)
На яхте
9 часов
7 отзывов
Групповая
Турецкие Мальдивы: на остров Сулуада из Кемера (с обедом)
Подарить себе день моря, солнца и красивых пейзажей
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:15
Сегодня в 08:15
Завтра в 08:15
€27 за человека
Остров Сулуада на закате - из Кемера
На яхте
7 часов
Групповая
Остров Сулуада на закате - из Кемера
Провести вечер в одном из самых красивых мест Средиземноморского побережья
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 13:15
Сегодня в 13:15
Завтра в 13:15
€31 за человека
Турецкие Мальдивы - из Кемера
На яхте
10 часов
9 отзывов
Групповая
Турецкие Мальдивы - из Кемера
Погрузитесь в мир незабываемых впечатлений на яхте, открывая красоты острова Сулуада и бухты Аксеки. Это путешествие подарит вам море эмоций
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
22 авг в 08:00
€28 за человека
Морская прогулка на остров Сулуада + обед (из Кемера)
13 часов
Групповая
Морская прогулка на остров Сулуада + обед (из Кемера)
Отправиться к живописному острову и отдохнуть на море
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 05:00
Сегодня в 05:00
22 авг в 05:00
€58 за человека
У нас ещё много экскурсий в Кемере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кемере
€30 за человека