Сап-путешествие в Кемере предлагает уникальную возможность исследовать живописное побережье на сапах.
Начав с пляжа в центре города, участники смогут насладиться видом на небольшие гроты и загадочные пещеры. Остановки для отдыха и
Начав с пляжа в центре города, участники смогут насладиться видом на небольшие гроты и загадочные пещеры. Остановки для отдыха и
5 причин купить эту экскурсию
- 🏄♂️ Увлекательное сап-путешествие
- 🌊 Купание в Средиземном море
- 🏝️ Дикие пляжи и гроты
- ☕ Кофе включено
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для сап-путешествия в Кемере - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и море спокойное. В апреле и октябре также можно насладиться прогулкой, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную воду. В зимние месяцы, с ноября по март, прогулки возможны, но могут быть ограничены из-за погодных условий.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Гроты
- Пещеры
- Дикие пляжи
Описание экскурсии
- Старт — на пляже в центре Кемера. Проведём инструктаж и начнём путешествие.
- Отправимся на сапах вдоль побережья, исследуем небольшие гроты, загадочные пещеры и дикие пляжи.
- Будем останавливаться, чтобы отдохнуть, выпить кофе и искупаться в Средиземном море.
- По пути увидим представителей морской фауны. А ещё полюбуемся колоритом горных козочек, мимо которых мы будем проплывать.
Организационные детали
- Кофе и аренда снаряжения — сапа, весла, спасательного жилета — включена в стоимость.
- Прогулка не подойдёт людям с ограниченными физическими возможностями, детям до 5 лет, тем, кто страдает от морской болезнью, и тем, кто не умеет плавать.
- Дети от 5 лет катаются на одном сапе со взрослыми.
- С вами буду я или другой англоязычный гид-инструктор нашей команды. Если вам нужен русскоязычный гид, напишите нам об этом заранее.
ежедневно в 06:15
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|€45
|Дети 5–7 лет
|Бесплатно
|Дети 8-12 лет
|€23
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У пляжа Moonlight
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оркун — ваша команда гидов в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 103 туристов
Я Оркун, гид-инструктор в увлекательном мире сап-бординга в моей родной Анталье. Хочу поделиться своей страстью к этому уникальному виду спорта и отдыха, объединяющего людей со всего мира. 5 лет назад
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Дата посещения: 16 авг 2025
Очень рады, что состоялась наша прогулка на сапах. Всё прошло отлично! Прекрасный маршрут! Замечательные инструкторы! С удовольстаием порекомендуем друзьям. Большое спасибо!
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Супер! Нам понравилось все: удобство оформления, организация, обратная связь и конечно само путешествие. Встретить рассвет в море - просто потрясающе))) Спасибо за такие впечатления! Ирина, Оркун, было очень душевно)
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А
Одно из лучших впечатлений от отдыха! Восход сам по себе прекрасен, но ребята создали чудесную атмосферу маленького путешествия - понятный инструктаж, дружественная поддержка, кофе, неспешность, освежающее купание рядом с красивым
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