Сап-путешествие в Кемере предлагает уникальную возможность исследовать живописное побережье на сапах.Начав с пляжа в центре города, участники смогут насладиться видом на небольшие гроты и загадочные пещеры. Остановки для отдыха и

купания в Средиземном море делают прогулку комфортной и приятной. Включены кофе и аренда снаряжения. Это приключение идеально подходит как для опытных сап-бордистов, так и для новичков. Путешествие сопровождается англоязычным гидом, возможен запрос русскоязычного инструктора

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для сап-путешествия в Кемере - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и море спокойное. В апреле и октябре также можно насладиться прогулкой, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную воду. В зимние месяцы, с ноября по март, прогулки возможны, но могут быть ограничены из-за погодных условий.

Сейчас июнь — это идеальное время.