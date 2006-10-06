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Круиз по реке Дальян: грязевые ванны и Черепаший пляж

4.8
12 отзывов
Роман Ю.
Роман Ю. – Гид из Мармариса
На этой экскурсии 🧭 каждый найдет для себя предпочтительный вид отдыха.

Любители погреться на пляже оценят живописное песчаное побережье Изтузу, любознательным путешественникам интересно будет осмотреть Ликийские гробницы и увидеть морских черепах, и всем, вне зависимости от возраста, будет полезно побывать на целебных процедурах в грязевых ваннах.

Самое замечательное то, что всё это легко совместить в одном туре и всего за день!
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • $25 за человека

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Круиз по реке Дальян: грязевые ванны и Черепаший пляж
Круиз по реке Дальян: грязевые ванны и Черепаший пляж

Что вы увидите

  • Дальян
  • Ликийские гробницы
  • Пляж Изтузу

Что вас ожидает:

  • Это название городка, который расположен между популярными турецкими курортами Фетхие и Мармарис, а также название одноименной реки Дальян, впадающей в Средиземное море 🌊. Путешествие в этот городок предоставляет возможность увидеть много удивительного всего за одну поездку.
Вам предстоит круиз по реке Дальян, осмотр ликийских гробниц, грязевые процедуры, встреча с огромными морскими черепахами в их естественной среде обитания и многое другое. Это уникальная поездка не оставит равнодушным никого. Грязевые ванны в ДальянеИх опробовали на себе мировые звезды от Робби Уильямса до Дастина Хоффмана. Нанесите грязь на тело, оставьте до полного высыхания, а затем смойте. Вы почувствуете себя на 10 лет моложе!
Мы предлагаем вам тур, который включает круиз по реке Дальян, осмотр Ликийских гробниц и посещение пляжа Изтузу, на котором обитают морские черепахи-каретта.
В программе: купание в бассейне, насыщенном серо-водородом, и грязевые процедуры. После обеда круиз по реке мимо грандиозных вырезанных в скалах ликийских гробниц. Пляж 🏖️ Изтузу (Черепаший пляж в Дальяне)
Этот длинный песчаный пляж предоставляет удивительную среду для обитания и размножения морских черепашек каретта-каретта. Благодаря мелкому морю, он также отлично подходит для детей.
В 1988 году пляжу Изтузу был присужден статус природного заповедника. Вдоль прибрежной полосы нет практически никаких жилых построек. Эта живописнейшая песчаная коса длиной в 4, 5 км является местом обитания больших черепах Каретта-Каретта — старейших жителей нашей планеты.
С мая по сентябрь черепахи откладывают яйца на пляже Изтузу. Поэтому после заката солнца до его рассвета городскими властями запрещён вход на пляж. Кроме того, только в этих местах в Турции водится голубой краб.

Возьмите с собой:

  • Купальные принадлежности;
  • Солнцезащитные принадлежности;
  • Камера и фотоаппарат;
  • Деньги на напитки и заказ Голубых крабов.
Что входит
  • Страховка
  • Транспортные услуги
  • Услуги русско-говорящего профессионального гида
  • Обед.
Что не входит
  • Личные расходы
  • Голубые крабы.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности или ваш отель
Круиз по реке Дальян: грязевые ванны и Черепаший пляж
Круиз по реке Дальян: грязевые ванны и Черепаший пляж
Круиз по реке Дальян: грязевые ванны и Черепаший пляж
Круиз по реке Дальян: грязевые ванны и Черепаший пляж

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Роман Ю.
Роман Ю.
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12 отзывов оставили туристы

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