Что вас ожидает:

Это название городка, который расположен между популярными турецкими курортами Фетхие и Мармарис, а также название одноименной реки Дальян, впадающей в Средиземное море 🌊. Путешествие в этот городок предоставляет возможность увидеть много удивительного всего за одну поездку.

Вам предстоит круиз по реке Дальян, осмотр ликийских гробниц, грязевые процедуры, встреча с огромными морскими черепахами в их естественной среде обитания и многое другое. Это уникальная поездка не оставит равнодушным никого. Грязевые ванны в ДальянеИх опробовали на себе мировые звезды от Робби Уильямса до Дастина Хоффмана. Нанесите грязь на тело, оставьте до полного высыхания, а затем смойте. Вы почувствуете себя на 10 лет моложе!

Мы предлагаем вам тур, который включает круиз по реке Дальян, осмотр Ликийских гробниц и посещение пляжа Изтузу, на котором обитают морские черепахи-каретта.

В программе: купание в бассейне, насыщенном серо-водородом, и грязевые процедуры. После обеда круиз по реке мимо грандиозных вырезанных в скалах ликийских гробниц. Пляж 🏖️ Изтузу (Черепаший пляж в Дальяне)

Этот длинный песчаный пляж предоставляет удивительную среду для обитания и размножения морских черепашек каретта-каретта. Благодаря мелкому морю, он также отлично подходит для детей.

В 1988 году пляжу Изтузу был присужден статус природного заповедника. Вдоль прибрежной полосы нет практически никаких жилых построек. Эта живописнейшая песчаная коса длиной в 4, 5 км является местом обитания больших черепах Каретта-Каретта — старейших жителей нашей планеты.

С мая по сентябрь черепахи откладывают яйца на пляже Изтузу. Поэтому после заката солнца до его рассвета городскими властями запрещён вход на пляж. Кроме того, только в этих местах в Турции водится голубой краб.

Возьмите с собой: