Погуляете по живописным улочкам, познакомитесь с местным дружелюбным менталитетом и научитесь торговаться на восточном базаре.
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия по Стамбулу
Стамбул — это город, где история встречается с современностью, и его главные достопримечательности готовы раскрыть перед вами свои тайны. Присоединяйтесь к обзорной экскурсии с лицензированным гидом и погрузитесь в атмосферу этого великолепного города.
Что вы увидите
Во время экскурсии вы посетите самые знаковые места Стамбула, включая:
- Дворец Топкапы
- Площадь Султанахмет
- Собор Святой Софии
- Голубую мечеть
- Цистерну Базилика
- Гранд базар
Уникальные факты и истории
Каждое из этих мест наполнено историей, и вы сможете услышать самые интересные факты о них. Ваш гид поделится с вами увлекательными рассказами, которые помогут лучше понять культуру и традиции этого удивительного города.
Впечатления от Стамбула
С первых минут пребывания в Стамбуле вы ощутите его красоту и сказочную атмосферу. Вас поразят изящные дворцы, тысячелетние храмы и мечети, а также древние площади и подземные водохранилища. Прогулки по живописным улочкам подарят вам незабываемые впечатления.
Знакомство с местной культурой
Не упустите возможность познакомиться с дружелюбным менталитетом местных жителей. Вы сможете научиться торговаться на восточном базаре, что станет увлекательным опытом и добавит ярких эмоций в ваше путешествие.
Стамбул ждет вас с открытыми объятиями, готовый поделиться своими сокровищами и уникальной атмосферой!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Айя София
- Дворец Топкапы
- Площадь Султанахмет
- Голубая мечеть
- Цистерна Базилика
- Гранд базар
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи (можно будет купить без очереди)
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Экскурсию для вас проведет один из лицензированных гидов нашей команды
- По желанию мы можем сделать перерыв на турецкий кофе, вкусно приготовленную рыбу и великолепный кальян в историческом центре Стамбула