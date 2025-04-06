Айя София, Топкапы и основные достопримечательности на экскурсии с лицензированным гидом

Красота и сказочная атмосфера Стамбула поразят вас в самое сердце с первых минут пребывания. Вы увидите изящные дворцы, тысячелетние храмы и мечети, древние площади и подземное водохранилище.

Погуляете по живописным улочкам, познакомитесь с местным дружелюбным менталитетом и научитесь торговаться на восточном базаре.
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Айя София, Топкапы и основные достопримечательности на экскурсии с лицензированным гидом
Айя София, Топкапы и основные достопримечательности на экскурсии с лицензированным гидом
Айя София, Топкапы и основные достопримечательности на экскурсии с лицензированным гидом
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по Стамбулу

Стамбул — это город, где история встречается с современностью, и его главные достопримечательности готовы раскрыть перед вами свои тайны. Присоединяйтесь к обзорной экскурсии с лицензированным гидом и погрузитесь в атмосферу этого великолепного города.

Что вы увидите

Во время экскурсии вы посетите самые знаковые места Стамбула, включая:

  • Дворец Топкапы
  • Площадь Султанахмет
  • Собор Святой Софии
  • Голубую мечеть
  • Цистерну Базилика
  • Гранд базар

Уникальные факты и истории

Каждое из этих мест наполнено историей, и вы сможете услышать самые интересные факты о них. Ваш гид поделится с вами увлекательными рассказами, которые помогут лучше понять культуру и традиции этого удивительного города.

Впечатления от Стамбула

С первых минут пребывания в Стамбуле вы ощутите его красоту и сказочную атмосферу. Вас поразят изящные дворцы, тысячелетние храмы и мечети, а также древние площади и подземные водохранилища. Прогулки по живописным улочкам подарят вам незабываемые впечатления.

Знакомство с местной культурой

Не упустите возможность познакомиться с дружелюбным менталитетом местных жителей. Вы сможете научиться торговаться на восточном базаре, что станет увлекательным опытом и добавит ярких эмоций в ваше путешествие.

Стамбул ждет вас с открытыми объятиями, готовый поделиться своими сокровищами и уникальной атмосферой!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Айя София
  • Дворец Топкапы
  • Площадь Султанахмет
  • Голубая мечеть
  • Цистерна Базилика
  • Гранд базар
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музеи (можно будет купить без очереди)
  • Еда и напитки
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Экскурсию для вас проведет один из лицензированных гидов нашей команды
  • По желанию мы можем сделать перерыв на турецкий кофе, вкусно приготовленную рыбу и великолепный кальян в историческом центре Стамбула
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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